Канада дозволила імпорт з України бджіл, а Сербія - топлених жирів

Державна служба з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів та Канадське агентство інспекції харчових продуктів (CFIA) погодили форму ветеринарного сертифікату для експорту з України до Канади бджолопакетів.

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Як повідомляє українське відомство, це стало результатом кропіткої співпраці компетентних органів двох країн за підтримки Міністерства закордонних справ та посольства Канади в Україні.

Зазначений сертифікат дає змогу українським виробникам експортувати до Канади не лише бджолиних маток, а й живих бджіл. Методичні рекомендації для експорту бджолиних маток та бджолопакетів з України до Канади та відповідний сертифікат розміщено на офіційному вебпорталі Держпродспоживслужби у розділі "Міжнародне співробітництво".

Крім того, Держпродспоживслужба погодила з Міністерством сільського, лісового господарства та управління водними ресурсами Сербії форми сертифікатів здоров’я для ввезення чи транзиту топлених жирів, не призначених для споживання людиною - для використання як в якості кормового матеріалу, так і за межами кормового ланцюга.

Втім, зазначено, що йдеться саме про тих українських виробників побічних продуктів тваринного походження, які вже акредитовані на експорт продукції до Європейського союзу. Відповідні сертифікати також розміщені на сайті Держпродспоживслужби.

Нагадаємо також, що місяць тому ринок Канади було відкрито для українських виробників м’яса птиці та продуктів з нього. Тоді ж було дозволено експорт з України рибних продуктів до Туреччини.

Джерело фото: ua.depositphotos.com