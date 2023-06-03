- Категорія
- ІТ та Телеком
- Дата публікації
-
В Київській області відкрили першу у світі IT-пасіку (ФОТО)
Україно-польський проєкт AmoHive запустив в Київській області роботу першої у світі IT-пасіки. На першому етапі встановили 10 експериментальних вуликів з поліпропілену, оснащені сонячними панелями та сенсорами.
Про це в Facebook повідомила пресслужба проєкту USAID "Економічна підтримка України".
Вулики заселили бджолиними родинами трьох порід – Українська степова, Карпатка, Карніка. Бджоляр може керувати цими вуликами дистанційно — за допомогою смартфону. Система працює таким чином: інформація з датчиків передається на сервер, а звідти на телефон. На смартфон потрібно встановити відповідний застосунок. У ньому можна буде перевірити та регулювати температуру у вулику, вологу, вагу в реальному часі, кількість назбираного меду, а також є функція GPS-навігатора.
Ці показники впливають на захворюваність бджіл, а отже і на кількість зібраного меду. Патент на винахід оформили в Україні. Над створенням працювали фахівці з України та Польщі.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Україна щороку збирає багато меду, бо має чудовий клімат для цього. Тисячі бджолярів залучені до цієї справи, але на пасіці усе відбувається так, як і було у 19 столітті. Ми спробували модернізувати процес - поєднати ІТ та бджільництво, аби полегшити роботу бджоляреві, надати доступ до інформації про процеси, які відбуваються у самому вулику, аби вчасно реагувати на них", —прокоментувала співавторка проєкту Amohive Александра Курдіна.
В команді зауважують, що бджіл можна використовувати для різних цілей. Розумний вулик можна встановити на техногенному об’єкті, аби дізнатися, чи безпечно бути там людині. Amohive продовжує працювати з науковцями, студентами, школярами, а також з бізнесом та всіма, хто зацікавлений в проєкті.