В Київській області відкрили першу у світі IT-пасіку (ФОТО)

Україно-польський проєкт AmoHive запустив в Київській області роботу першої у світі IT-пасіки. На першому етапі встановили 10 експериментальних вуликів з поліпропілену, оснащені сонячними панелями та сенсорами.

Про це в Facebook повідомила пресслужба проєкту USAID "Економічна підтримка України".

Фото: Facebook/проєкт USAID "Економічна підтримка України" Фото: Facebook/проєкт USAID "Економічна підтримка України" Фото: Facebook/проєкт USAID "Економічна підтримка України"

Вулики заселили бджолиними родинами трьох порід – Українська степова, Карпатка, Карніка. Бджоляр може керувати цими вуликами дистанційно — за допомогою смартфону. Система працює таким чином: інформація з датчиків передається на сервер, а звідти на телефон. На смартфон потрібно встановити відповідний застосунок. У ньому можна буде перевірити та регулювати температуру у вулику, вологу, вагу в реальному часі, кількість назбираного меду, а також є функція GPS-навігатора.

Ці показники впливають на захворюваність бджіл, а отже і на кількість зібраного меду. Патент на винахід оформили в Україні. Над створенням працювали фахівці з України та Польщі.

"Україна щороку збирає багато меду, бо має чудовий клімат для цього. Тисячі бджолярів залучені до цієї справи, але на пасіці усе відбувається так, як і було у 19 столітті. Ми спробували модернізувати процес - поєднати ІТ та бджільництво, аби полегшити роботу бджоляреві, надати доступ до інформації про процеси, які відбуваються у самому вулику, аби вчасно реагувати на них", —прокоментувала співавторка проєкту Amohive Александра Курдіна.

В команді зауважують, що бджіл можна використовувати для різних цілей. Розумний вулик можна встановити на техногенному об’єкті, аби дізнатися, чи безпечно бути там людині. Amohive продовжує працювати з науковцями, студентами, школярами, а також з бізнесом та всіма, хто зацікавлений в проєкті.