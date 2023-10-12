"Бджолам міни не страшні": МЗС ініціює засіювання дронами замінованих полів медоносними травами

У Міністерстві закордонних справ ініціюють виробництво в Україні меду через засіювання відповідними культурами замінованих внаслідок війни територій, йдеться у повідомленні відомства.

Судячи з нього, ідею для цього подало креативне агентство Saatchi & Saatchi Ukraine, а її реалізацією має зайнятися агропромислова компанія Kernel, навчальний центр для пілотів дронів "Dronarium Україна" та Спілка пасічників України.

"Вона проста і потужна: щоб уникнути контакту з мінами, дрони засівають заміноване сільськогосподарське поле спеціальною сумішшю медоносних трав. Після цього нектар збирають бджоли, яким також не страшні міни", - зазначають у міністерстві.

Там вказують, що зібраний таким чином мед має стати потужним засобом комунікації щодо проблеми замінованих земель, аби мобілізувати додаткові ресурси для її вирішення, залучивши до розмінування ще більше міжнародних партнерів та донорів.

"Світова спільнота досі прораховує, скільки років та мільярдів доларів необхідно витратити, щоб розмінувати ці території. А допоки це не відбудеться, тисячі гектарів землі є небезпечними для людей та непридатними для сільського господарства", - констатують у зовнішньополітичному відомстві.

В МЗС планують, що українські дипломати братимуть мед мінних полів із собою на зустрічі та в міжнародні візити та даруватимуть його дипломатам та публічним особам у всьому світі.

"Воєнна дипломатія використовує кожну можливість для досягнення результату. Всі креативні та технологічні засоби спрямовані на те, щоби посилити нашу комунікацію та швидше очистити українську землю від російських мін та боєприпасів", - заявив міністр Дмитро Кулеба.

Цього року автори проєкту провели необхідні консультації з агрономами і підготовчі роботи з дронами, а також здійснили тестовий засів поля. Також запущено сайт для попереднього замовлення меду. Також наразі розроблено спеціальний дизайн вуликів у форматі попереджувальних знаків про мінну небезпеку. Вже навесні 2024 року проєкт має стартувати на повну потужність.

Нагадаємо, що за оцінкою української влади, в Україні потенційно забруднено вибухонебезпечними предметами 174 тисячі квадратних кілометрів, що включає як приватні території, так і критичну інфраструктуру, водойми, ліси та поля. Площа замінованих полів наразі сягнула 8 мільйонів га, з яких 6 мільйонів га - на окупованих нині територіях.