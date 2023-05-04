Разминирование и восстановление земель. Как Украина очищает деоккупированные территории и сколько для этого нужно денег и времени

Украина – одна из самых заминированных стран во всем мире. По данным ПРООН, в Украине площадь заминированной территории в 4,5 раза превышает размеры Швейцарии. Сколько нужно денег и времени на разминирование и восстановление земель после оккупации и обстрелов россиян, рассказывает Delo.ua.

2 мая 2023 года в Изюмском районе Харьковской области люди взорвались на неизвестном взрывном устройстве. По словам главы ОВА Олега Синегубова, люди выехали на сельскохозяйственной технике в поле и взорвались. Он добавил, что минная опасность остается высокой. Позже стало известно, что двое мужчин 39 и 47 лет от полученных травм погибли.

Такое сообщение не первое за время большой войны в Украине. С приходом весны и увеличением количества людей в Украине, вовлеченных в сельскохозяйственные работы, риск инцидентов с минами среди гражданского населения будет только расти. Использование сельскохозяйственных транспортных средств в полях и сельских тропах и дорогах стало деятельностью с высокой степенью риска.

Начальник управления экологической безопасности и противоминной деятельности Минобороны Руслан Берегуля отметил, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину начала использовать многие виды вооружения, в том числе запрещенные конвенцией ООН. Это привело к большому загрязнению взрывоопасными предметами.

Еще зимой на деоккупированной Харьковщине можно было заметить неочищенные территории взрывоопасных предметов. Фото: Delo.ua

Landmine Monitor 2022 определяет пятикратное увеличение количества погибших среди гражданского населения от мин/ВЗИ в Украине. Россия применила не менее семи типов противопехотных мин с момента вторжения в страну 24 февраля. Аналитики подчеркивают, что это беспрецедентная ситуация, когда страна, не являющаяся участником договора, применяет оружие на территории государства-участника.

По данным ООН, в Украине с начала войны с Россией в период с апреля 2014 года по февраль 2021 года почти 1,2 тыс человек погибли или получили ранения, подорвавшись на минах. Уже к тому моменту Украина занимала 5-е место в мире по количеству жертв инцидентов, связанных с неразорвавшимися противопехотными минами и боеприпасами.

С начала полномасштабного вторжения России в результате подрыва на взрывоопасных предметах в Украине погибли 124 человека, из них 6 детей. Также 286 человек получили ранения, из них 33 ребенка.

Проблема размером в десятилетие

Украина – одна из самых заминированных стран во всем мире. По данным ПРООН, в Украине площадь заминированной территории в 4,5 раза превышает размеры Швейцарии. По состоянию на сегодняшний день примерно 174 тыс кв км включительно с морскими акваториями считаются загрязненными взрывоопасными предметами, а это 30% территории Украины, из которых около 470 тысяч гектаров сельхозугодий.

Карта Украины с территориями, которые могут быть загрязнены. Инфографика: Delo.ua/Алексей Левченко

Основные загрязненные регионы – Донецкая, Николаевская, Харьковская и Херсонская области. Восток Украины является одним из самых загрязненных регионов в мире, где невозможно провести инспектирование и разминирование территорий из-за оккупации, в том числе неизвестно насколько сложная ситуация в Крыму.

Есть разные оценки, сколько нужно времени и денег для того, чтобы очистить все загрязненные взрывоопасными предметами территории, где велись или ведутся боевые действия.

Ранее в интевью Delo.ua заместитель начальника ГСЧС Роман Примуш говорил, что для разминирования территорий, где проходили боевые действия, нужно около 5-6 лет (без учета Луганска, Донецка и Крыма). К тому же на тот момент саперы не слишком активно работают в акваториях, а это очень сложная работа, которая может занять до 10 лет.

По словам начальника управления экологической безопасности и противоминной деятельности Минобороны Руслана Берегули, нужно много людей для того, чтобы полностью очистить Украину от взрывоопасных предметов.

По нашим подсчетам, только у Минобороны, Вооруженных сил Украины и Госспецсвязи существует необходимость в привлечении 5 тысяч саперов для разминирования деоккупированных территорий. Руслан Берегуля Начальник управления экологической безопасности и противоминной деятельности Минобороны

В случае привлечения 5 тысяч саперов, полностью укомплектованных современными средствами для разминирования, Украине нужно ориентировочно до 30 лет , чтобы освободить государство от взрывоопасных предметов

По словам вице-премьер-министра Украины Ирины Верещук, Украине понадобится $40 миллиардов и около 70 лет, если разминирование будет продолжаться в таком темпе, как сейчас.

Заместитель Программного Менеджера ХАЛО Траст Украина Денис Головецкий рассказал Delo.ua о том, что разминирование загрязненных областей может занять десятки лет. В компании отметили, что на сегодняшний день не могут дать более четкое предположение в данной ситуации по следующим причинам:

1. Военные действия продолжаются, уровень загрязнения продолжает расти, и к большинству загрязненных территорий на сегодняшний день нет доступа. Чем больше загрязнение, тем дольше будет продолжаться разминирование.

2. Чтобы определить объемы ресурсов для разминирования этих областей, необходимо завершить обследование указанных территорий.

Работа продолжается

За год полномасштабной войны саперы Госспецтрансслужбы обнаружили и обезвредили:

Более 21 тысячи взрывоопасных предметов. Проверено на наличие ВНП около 1800 гектаров местности и более 15 гектаров акватории рек и озер.

Саперы обследовали и обезопасили около 1800 км железнодорожных и 165 км автомобильных дорог.

Обследовано более 160 километров ЛЭП и около 12 км газопроводов.



Для повышения системы противоминной деятельности в Украине создана система управления качеством разминирования, которая включает в себя сертификацию операторов противоминной деятельности и контроль качества разминирования.

Для выполнения мероприятий по разминированию в Украине привлекаются:

Подразделения от Вооруженных Сил Украины.

Государственная специальная служба транспорта.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Национальная полиция.

Национальная гвардия Украины

Государственная пограничная служба, общей численностью около 500 человек.

Кроме того, к выполнению мер противоминной деятельности привлечены международные неправительственные организации по разминированию:

The Halo Trust.

Датский Совет по делам беженцев (DRC).

Швейцарский фонд противоминной деятельности (FSD).

Национальные неправительственные операторы: "Демининг Солюшнс", "ГК групп", Дочернее предприятие Государственной компании "Укрспецэкспорт" - Государственное предприятие "Укроборонсервис" и "Ассоциация саперов Украины".

На сегодняшний день есть 12 организаций, из которых 8 сертифицированы, а 7 из них уже проводят гуманитарные мероприятия по разминированию. Это около 150 групп из 700 специалистов. Среди них 5 иностранных неправительственных организаций, оказывающих помощь Украине по разминированию.

Собеседник Delo.ua заместитель программного менеджера ХАЛО Траст Украина Денис Головецкий отметил, что команды компании сейчас работают в пяти регионах Украины, а именно в Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской и Николаевской областях.

Территориально ХАЛО Траст будет расширять операции противоминной деятельности в Украине, поэтому продолжается набор сотрудников в Харьковской и Николаевской областях, в частности. Так, к началу апреля в Николаевской области к командам ХАЛО Траст присоединились к 30 новым сотрудникам, в Харьковской области - более 45.

Технологии

Начальник управления экологической безопасности и противоминной деятельности Минобороны Руслана Берегуля говорит, что на сегодняшний день подразделениями для разминирования и операторами противоминной деятельности используются современные средства поиска взрывоопасных предметов, а именно:

георадары;

современные искатели;

средства механизированного разминирования с дистанционным управлением

Для обследования широко используются беспилотные летательные аппараты. Беспилотные летательные аппараты применяются при первичном и нетехническом обследовании, т.е. перед тем как сапер выйдет в поле, перед этим из воздуха осматривается территория.

Все эти средства получены в рамках материально-технической помощи, но из-за больших масштабов загрязнения имеющихся ресурсов не хватает, поэтому правительство Украины продолжает работать над привлечением международной поддержки и мощностей современных производителей. При этом на Украине надеются, что в мире появятся технологии, благодаря которым удастся ускорить разминирование земель.

В прошлом году государство совместно с благотворительным фондом Yellow-Blue и технологической компанией DraganFly тестировали дроны для разминирования. Фото: Delo.ua

Государство пока не выделяет деньги на гуманитарное разминирование, потому его проводят за средства иностранных доноров.

К примеру, Швейцария выделяет около 16-18 млн швейцарских франков ($17,3-19,5 млн) в год в поддержку международных гуманитарных усилий по разминированию. Это ставит ее в число 15 крупнейших стран-доноров противоминной деятельности в мире.

Недавно правительство Швейцарии обнародовало новый план действий на 2023-2026 годы, который расширит гуманитарную деятельность по разминированию в Украине в течение следующих нескольких лет. Среди прочего, правительство Швейцарии поддерживает сотрудничество между теми, кто занимается разработкой новых технологий для повышения качества, эффективности, точности и безопасности при поиске мин и других взрывоопасных предметов.

Во время презентации платформы BRAVE1 украинские винаедники представили технику для разминирования. Фото: Delo.ua

Дания направит Украине пакет военной помощи на сумму 1,7 млрд датских крон (около $250 млн), который является самым большим из всех, что ранее страна предоставляла украинским силам. В него войдут, в том числе, средства для разминирования.

Неправительственные компании активно используют современные технологии для разминирования. К примеру, ХАЛО Траст применяет дроны для обследования поверхности территорий и разминирования. Дроны помогают установить и подтвердить тип угрозы, выявить мины/взрывоопасные остатки войны. Их использование ускоряет обследование и повышает безопасность команд.

Для идентификации мин и боеприпасов под землей или густой растительности дроны не используются, для такого обследования задействованы команды специалистов. По результатам комплексного обследования с помощью различных средств получаются четкие данные, которые на этапе планирования позволяют сфокусировать дальнейшие усилия и обеспечить более эффективное разминирование.

В ХАЛО Трасте добавили, что в зависимости от типа взрывоопасной угрозы, на участках разминирования могут использоваться фронтальные погрузчики, экскаваторы, средства удаления растительности и подготовки участка. И в некоторых случаях такие механические средства могут являться единственным способом устранения угрозы взрывоопасных предметов.

С апреля организация ХАЛО Траст начала сотрудничество мировой аграрной научно-производственной компанией FMC, направившей 5% доходов от продаж в Украине, чтобы увеличить возможности по разминированию украинских агрохозяйств.

"Это позволит дополнительно инвестировать в людей, оборудование и новые технологии, необходимые для разминирования в Украине", – говорит Головецкий.

В ближайших планах ХАЛО Траст - проведение обследования территорий, чтобы сосредоточить усилия по разминированию только на загрязненных участках и как можно скорее вернуть сельскохозяйственные земли к использованию. Однако, по словам экспертов в аграрной сфере, после разминирования плодородие земли нужно восстанавливать.

Восстановление земель

Война наносит непоправимый ущерб почвам Украины, что будет иметь длительное и необходимое время для восстановления. Большая территория земель будет бесперспективна для использования в сельском хозяйстве, поскольку на поверхности будут лежать большие количества воронок, металлолома и опасного мусора, а загрязнение тяжелыми металлами и химическими веществами останется на десятилетия.

По подсчетам Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, приблизительный ущерб нанесенный окружающей среде из-за войны составляет ₴441 млрд.

Однако проблемы, вызванные войной, не ограничиваются лишь поверхностью почвы. По словам с o-owner and Director LLC AgriLab Ярослава Бойко, даже при разравнивании верхнего слоя земли, загрязнении топливом, отработанными боеприпасами и химическим оружием могут в течение десятилетий навредить почве.

В результате снижается водопроницаемость почвы, нарушаются биохимические и микробиологические процессы, что влияет на водно-воздушный режим и оборот питательных веществ. Как следствие растения погибают, а вредные вещества накапливаются в почве и препятствуют его восстановлению.

Спутниковый снимок опубликован Maxar Technologies. Побитая земля снарядами в Бахмуте

По словам Бойко, взрывы загрязняют не только воздух, но и почву. Сера, составляющая значительное количество боеприпасов, в виде порошка остается вокруг воронок и превращается в серную кислоту в контакте с осадками. Это отрицательно влияет на почву, поскольку эта кислота уничтожает миллионы организмов, формирующих верхний живой слой земли.

В почвах, пропитанных горюче-смазочными материалами, снижается водопроницаемость, вытесняется кислород, нарушаются биохимические и микробиологические процессы. Поэтому ухудшается водно-воздушный режим и оборот питательных веществ. В результате нарушается корневое питание растений, тормозится их рост и развитие. В результате – растения погибают. Бойко подчеркнул, что уши от топлива украинцы уже не увидят, но последствия будут наблюдать годами.

Опасность загрязнения почв такими опасными веществами, как свинец, кадмий, мышьяк, ртуть, никель, цинк и т.д., не может быть недооценена. Эти элементы боеприпасов и оружия постепенно выщелачиваются и попадают в почву, где по мере роста и развития сельскохозяйственные культуры будут поглощать эти потенциально токсичные элементы, фоновые значения которых в десятки раз превышают норму. Если вовремя не идентифицировать и не зафиксировать потенциальные участки загрязнения, вредные вещества будут попадать в зерно и отравлять урожай.

Чтобы преодолеть вызов загрязнения почвы, необходимо начать с мониторинга земель. Это должно быть максимально охватывающим, используя современные технологии, такие как высокоточные спутниковые данные и дроны. Ярослав Бойко PhD in Agricultural Sciences, Co-owner and Director LLC AgriLab, официальный представитель Международной организации по точному земледелию (ISPA) в Украине

Эти инструменты позволят зафиксировать и отцифровать участки, подвергшиеся воздействию военных действий, и установить уровень вреда, проведение необходимых мероприятий и стоимости каждого из них. После обнаружения и отцифровки поврежденных участков, нужно провести мониторинг и детальный анализ почв и посевов до тех пор, пока не будет уверенности, что влияние загрязнения на растения и продукцию отсутствует.

Если говорить о стоимости комплекса мер, то в зависимости от уровня загрязнения и сложности, цена может колебаться от сотен долларов до сотен тысяч долларов в 1 гектар.

Бойко подчеркнул, что учитывая потенциальный объем загрязнения, невозможно восстановить все земли из-за рекультивации и комплекса других восстановительных мероприятий в условиях экономических турбулентностей. Также такой объем потребует большой технической и ресурсной составляющей и лет.

Возвращение к хозяйственной деятельности на загрязненных землях без проведения надлежащих исследований опасно и повлечет за собой дальнейшее загрязнение выращиваемой там продукции и еще большее обострение проблем деградации земель.