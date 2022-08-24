Жертвы войны в Украине: сколько погибло и ранено мирных жителей за полгода войны с Россией

За полгода войны в Украине жертвами российской военной агрессии стали 13 212 украинцев. Это больше, чем за восемь лет вооруженного конфликта на Донбассе, где по данным УВКПЧ ООН, пострадали около 11 тысяч человек.

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По данным УВКПЧ ООН, с 24 февраля 2022 года, когда началось полномасштабное вторжение армии РФ в Украину, по 14 августа 2022 год зафиксировано 13 212 жертв среди гражданского населения в стране. Среди них 5 514 убитых и 7 698 раненых мирных жителей Украины.

Среди убитых и раненых также есть дети: 147 девочек и 170 мальчиков. И 39 детей также погибли, пол которых пока неизвестен. Раненных детей насчитывается: 164 девочки и 231 мальчик.

За полгода полномасштабной войны в Украине больше всего мирных жителей погибло и ранено в марте 2022 года, когда была оборона Киева.

В течение всего периода конфликта на Донбассе, с 14 апреля 2014 года по 31 декабря 2021 года, УВКПЧ ООН зафиксировало около 11 тысяч жертв. Среди них, с учетом 298 погибших на борту малайзийского самолета рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines, 3 404 погибших и более 7 540 раненых гражданских лиц.

За этот же период времени погибло 152 ребенка.

Больше всего мирных жителей на Донбассе пострадало в 2014 году. А наименьшее количество жертв зафиксировано в 2021 году.

Всего с 2014 года по 14 августа 2022 года в Украине из-за войны погибло 8 918 человек, ранено более 15 тысяч человек.