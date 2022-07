Россия пять месяцев бомбит Украину. Что изменится, если мир признает РФ государством - спонсором терроризма

24 июля 2022 года исполнилось пять месяцев с начала вторжения РФ в Украину. Уже пять месяцев Россия бомбит украинские города превращая их в руины, продолжает убивать и калечить мирных жителей, среди которых есть дети, а также разрушать объекты инфраструктуры и бить по жилым домам. По данным Министерства обороны, только 30% ракетных ударов россиян направлены по военным объектам, а остальные 70% – по гражданской инфраструктуре. Министерство обороны и президент Украины Владимир Зеленский призывают страны мира официально признать Россию государством - спонсором терроризма.

Что такое терроризм

Для начала - немного теории. Терроризм - это политика, основанная на систематическом применении террора для достижения идеологической цели. Термины “террорист” и “терроризм” возникли во время Французской революции в конце 18 века. Стоит отметить, что с юридической точки зрения нет понятия "страны-террориста". Подобные заявления звучат только в политической плоскости. Существует только понятие "государства-спонсора терроризма". Обычно их отождествляют.

В украинском законодательстве понятие "терроризм" определяется как общественно опасная деятельность, которая заключается в сознательном, целенаправленном применении насилия путем захвата заложников, поджогов, убийств, пыток, запугивания населения и органов власти или совершения других посягательств на жизнь или здоровье ни в чем не повинных людей или угрозы совершения преступных действий с целью достижения преступных целей, о чем отмечено в статье 1 Закона Украины "О борьбе с терроризмом".

Также в указанный закон, в результате полномасштабного вторжения России в Украину и постоянных обстрелов российскими войсками гражданских объектов на территории Украины, недавно было введено понятие "государство-террорист", согласно которому государством-террористом считается страна, которая открыто с использованием собственных вооруженных сил, других вооруженных формирований, или скрыто с использованием вооруженных формирований, действующих от имени и (или) в интересах такого государства, совершающего террористические акты, акты международного терроризма.

Украинский ребенок в бомбоубежище . Фото: Aris Messinis Украина. Фото: Aris Messinis Киев, Украина. Фото: Aris Messinis Киев, Украина. Фото: Aris Messinis Украина. Фото: Aris Messinis

В противовес украинскому законодательству, в международной доктрине существует более ста разных определений терроризма, ни одно из которых не было признано единственно правильным. В настоящее время в международном праве обычно используется определение, которое Генеральная Ассамблея ООН чаще всего употребляет в своих официальных заявлениях на тему терроризма. Так, Генеральная Ассамблея ООН определяет терроризм как преступные акты, направленные или рассчитанные на создание обстановки террора среди широких масс, группы лиц или отдельных лиц в политических целях, которые ни при каких условиях не могут быть оправданы, какими бы ни были их мотивы (политического, философского) , идеологического, расового, этнического, религиозного или любого другого характера), которые могут приводиться как их оправдание.

В свою очередь термин "страна-спонсор терроризма" в международном праве появился благодаря законодательству США, говорит адвокат Максим Тютюнников. Согласно объяснениям на сайте Государственного департамента США "государства-спонсоры терроризма" – это те, которые неоднократно оказывали поддержку актам международного терроризма.

Что касается признаков терроризма, то Женевское право в 1987 году четко определило критерии, которые попадают под понятие "государственный терроризм". Эта декларация определяет признаками терроризма следующие явления:

Практики полицейского государства направлены против своих граждан: наблюдение, разгон собраний, контроль за новостями, избиения, пытки, ложные аресты, массовые аресты, фальсифицированные обвинения, показательные суды, убийства. Доставка государством ядерного оружия на территорию других государств, в их территориальные воды или в международные воды.

Военные маневры и учения, проводимые вблизи границ другого государства (особенно зона до 30 км от полосы государственной границы) и представляют угрозу ее независимости и территориальной целостности.

Атака вооруженными силами государства целей, представляющая угрозу для гражданского населения, живущего в другом государстве.

Создание и поддержка вооруженных отрядов наемников с целью уничтожения суверенитета другого государства. Убийства и попытки убийств государственных деятелей других государств или национально-освободительных движений, направляемые государством независимо от того выполняются ли они посредством военного удара, специальных операций или найма агентов. Тайные операции разведывательных или других государственных сил, направленные на дестабилизацию или подчинение другого государства, национально-освободительного или международного мирного движения.

Кампании по дезинформации, направленные на дестабилизацию других государств.

Продажа оружия, поддерживающего продолжение региональных войн и задерживающего политическое разрешение конфликтов.

Отмена гражданских прав и свобод, положений конституции и законов под предлогом противодействия терроризму.

Разработка, испытание и развертывание ядерного и космического оружия, что повышает вероятность геноцида и экоцида, обрекает бедных на длительную нищету и все человечество на постоянный страх.



"Как видим, действия современной России соответствуют почти каждому из этих критериев", - отметил адвокат Максим Тютюнников.

РФ наращивает количество бомбежек украинских городов убивая сотни мирных жителей

С начала полномасштабного вторжения россияне нанесли 17 314 ударов по гражданским объектам в Украине и примерно 300 по военным , сообщили в МВД Украины. В целом, по состоянию на середину июля 2022 года, 95% военных преступлений на территории Украины расследуется силами Национальной полиции. Начато почти 22 тысячи уголовных производств по фактам военных преступлений, совершенных военнослужащими России и их пособниками.

Около трети всех ракетных ударов, которые РФ нанесла в течение прошедшей недели, были нанесены по гражданским объектам. Об этом 14 июля сообщил замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов. По его словам, оккупанты по сравнению с прошлой неделей почти в 1,5 раза увеличили количество авиаударов по Украине – с 70 до 118.

При этом The New York Times идентифицировали более 2 тысяч боеприпасов, использованных Россией по территории Украины. Журналисты пришли к выводу, что большинство из них относились к неуправляемым, а 210 идентифицированных боеприпасов запрещены международными договорами.

Донбасс, Украина. Фото: Evgeny Maloletka Донбасс, Украина. Фото: Evgeny Maloletka Чернигов, Украина. Фото: Evgeny Maloletka Салтовка, Харьков. Фото: Evgeny Maloletka Харьков. Фото: Evgeny Maloletka Харьков. Фото: Evgeny Maloletka

Управление верховного комиссара ООН по правам человека верифицировало уже 5024 случая гибели и 6520 случаев ранения гражданских лиц в Украине с 4:00 24 февраля, когда началось вооруженное нападение России. По официальной информации ювенальных прокуроров Украины, по состоянию на 16 июля, среди погибших 353 ребенка и более 662 получили ранения разной степени тяжести.

По данным ГСЧС по состоянию на 28 июня, с начала войны, в том числе и в результате вражеских атак, в Украине больше всего разрушены жилые дома в Донецкой области — 89 342, Киевская — 26 192; Харьковская — 6 157; Николаевская — 5 449; Запорожская — 3 612 домов. Полностью разрушены 21 779 объектов и зданий критической инфраструктуры, еще почти 140 тысяч - частично.

За последний месяц Россия особенно усилила обстрелы, ежедневно в украинских городах звучат воздушные тревоги, а российские ракеты разрушают гражданскую инфраструктуру и убивают мирных жителей. Под обстрелом находятся Суммы, Чернигов, Харьков, Днепр. Продолжаются бои на Донбассе и Юге страны. Участились и обстрелы города Никополь, по которому только за последние дни были выпущены десятки ракет. И это далеко не все города, которые подвергаются вражеским обстрелам.

Ранним утром 26 июня был нанесен удар по Шевченковскому району Киева, одна из ракет попала в девятиэтажный жилой дом. Погиб 1 мужчина, пострадала его жена — гражданка России. Также из-под завалов удалось достать 7-летнего ребенка. Однако Россия отрицает, что в результате ракетного удара пострадала гражданская инфраструктура и мирные люди.

Киев, Украина. Фото: ГСЧС Киев, Украина. Фото: ГСЧС Киев, Украина. Фото: ГСЧС Киев, Украина. Фото: ГСЧС Киев, Украина. Фото: ГСЧС

27 июня российские военные нанесли ракетный удар по торговому центру “Амстор” в Кременчуге Полтавской области, после обстрела здание охватил сильный пожар. 2 июня в Кременчуге спасатели закончили разбирать завалы ТЦ "Амстор". В результате обстрела погиб 21 человек и пострадали 66 человек, из которых 26 человек госпитализированы. Также обнаружено 29 фрагментов тел.

ТЦ "Амстор", Кременчуг. Фото: ГСЧС ТЦ "Амстор", Кременчуг. Фото: ГСЧС ТЦ "Амстор", Кременчуг. Фото: ГСЧС ТЦ "Амстор", Кременчуг. Фото: ГСЧС ТЦ "Амстор", Кременчуг. Фото: ГСЧС ТЦ "Амстор", Кременчуг. Фото: ГСЧС ТЦ "Амстор", Кременчуг. Фото: ГСЧС

Президент Украины Владимир Зеленский призвал ООН принять определение "государства-террориста", признать обстрелы Кременчуга Россией террористическим актом и наказать агрессора.

29 июня около 06:30 в г. Николаев в результате ракетных обстрелов произошло попадание в пятиэтажный жилой дом с последующим разрушением с 3 по 5 этаж. Также разрушены около 10 частных гаражей. Утром, когда люди спали Россия выпустила до 10 ракет. В результате всего погибли 8 человек, пострадали 6 человек.

Город Николаев. Фото: ГСЧС Город Николаев. Фото: ГСЧС Город Николаев. Фото: ГСЧС

1 июля около 01:00 в пгт Сергеевка в Белгород-Днестровском районе в результате ракетного удара произошло частичное разрушение девятиэтажного жилого дома. В результате погибло 21 человек (16 человек - жилой дом и 5 человек - база отдыха, из них 1 ребенок), пострадали госпитализированы в больницу 39 человек (38 человек - жилой дом, из них 6 детей и 1 человек – база отдыха). Спасены 8 человек из них 3 ребенка (7 человек – жилой дом, из них 3 детей и 1 человек – база отдыха).

пгт Сергеевка в Белгород-Днестровском районе. Фото: ГСЧС пгт Сергеевка в Белгород-Днестровском районе. Фото: ГСЧС пгт Сергеевка в Белгород-Днестровском районе. Фото: ГСЧС пгт Сергеевка в Белгород-Днестровском районе. Фото: ГСЧС

9 июля в 21:17, в результате ракетных обстрелов города Часов Яр Бахмутского района, произошло разрушение двух пятиэтажных жилых домов. Всего обнаружены тела 48 погибших, из них 9-летний ребенок, спасены из-под завалов 9 человек.

Часов Яр Бахмутского района. Фото: ГСЧС Часов Яр Бахмутского района. Фото: ГСЧС Часов Яр Бахмутского района. Фото: ГСЧС Часов Яр Бахмутского района. Фото: ГСЧС

11 июля ночью Харьков трижды подвергся ракетным обстрелам. В результате обстрелов погибли 3 человека и пострадали 31 человек, из них 2 детей.

14 июля в 10:45 в Виннице произошло попадание вражеских ракет на парковку вблизи девятиэтажного Дома быта “Юбилейный”. По состоянию на 21 июля погибли 26 человек (из них 3 ребенка), 80 человек госпитализированы (из них 3 ребенка) с травмами разной степени тяжести. 117 человек направлено на амбулаторное лечение.

Город Винница. Фото: ГСЧС Город Винница. Фото: ГСЧС Город Винница. Фото: ГСЧС Город Винница. Фото: ГСЧС Город Винница. Фото: ГСЧС Город Винница. Фото: ГСЧС Город Винница. Фото: ГСЧС

Российские военные вечером, 15 июля, нанесли ракетный удар по Днепру. В городе прогремело несколько мощных взрывов. Вследствие ракетных обстрелов оккупантов погибли 3 человека, ранены еще 15 граждан.

19 июля с самого утра город Торецк подвергся обстрелу, в результате попадания снаряда разрушено двухэтажное здание в котором находились люди. Во время проведения поисково-спасательных работ сотрудниками Службы спасения были обнаружены и изъяты тела 5 погибших, спасены из-под завала 3 человека, один из которых умер в больнице.

По состоянию на 21 июля, в течение суток российские оккупанты проводили массированный обстрел населенных пунктов Чугуевского, Богодуховского, Изюмского районов и Харькова. В результате обстрелов оккупантов в Харьковской области в течение суток погибли 4 гражданских. 3 – в Харькове, в том числе ребенок 13 лет. 72-летний мужчина в Богодуховском районе. Ранения получили 11 человек. В Харькове – три, в том числе девочка 15 лет. В Чугуевском районе 5 раненых, в Богодуховском – 2, в Изюмском – 1. К слову, Харьков практически ежедневно подвергается обстрелам, в результате которых есть пострадавшие и жертвы.

Россия может пополнить список стран-террористов

По состоянию на сегодняшний день Украина и Литва уже признали Россию государством-спонсором терроризма. Так, 14 апреля 2022 года Верховная Рада Украины приняла закон, которым признала Россию государством-террористом с тоталитарным неонацистским режимом и запретила ее пропаганду, а также пропаганду акта агрессии России. 10 мая Сейм Литвы единогласно поддержал резолюцию, признавшую войну России против Украины геноцидом украинского народа, а Россию – страной, поддерживающей и осуществляющей терроризм.

Киев, Украина. Фото: Aris Messinis Украина. Фото: Aris Messinis Украина. Фото: Aris Messinis Украина. Фото: Aris Messinis Киев, Украина. Фото: Aris Messinis

В тот же день в Сенате США зарегистрировали резолюцию о признании РФ государством-спонсором терроризма, а в конце июня Сенат ее принял. В случае утверждения этого решения госсекретарем США, Россия окажется 5-й страной спонсором терроризма в списке Госдепартамента, который также включает Кубу (с 1982 года), КНДР (с 1988 года), Иран (с 1984 года) и Сирию (с 1979 года). Однако для США будет важной также позиция европейских стран, которые более осторожны в отношениях с Россией, и которые, несмотря на происходящее, пытаются иметь диалог и определенный уровень экономических отношений.

Одно время из списка были исключены Ирак, Йемен, Судан и Ливия. Стоит отметить, что такие страны, как Сирия и Иран за всю историю никогда не были исключены из этого списка и продолжают там находиться по сей день. Если говорить о России, то разговоры в сенате США о ее включении в этот список еще начались с момента "дела Скрипалей". Однако сейчас они приобрели новое значение и большую огласку. Нирмал Вишневник Юрист EVERLEGAL

Включение РФ в такой перечень влечет за собой жесткие экономические и политические санкции, в частности:

Лишение РФ суверенного иммунитета в американских судах за военные преступления, преступления против человечности и другие серьезные нарушения международного права, вытекающие из незаконного вторжения и разрушения Украины. Кроме потери иммунитета от юрисдикции американских судов, государства, спонсируемые терроризм, подвергаются жестким санкциям: ограничение иностранной помощи США, запрет на экспорт и продажу оборонной продукции, определенный контроль за экспортом товаров двойного назначения, дополнительные финансовые и другие ограничения, персональные санкции.

Репутационные риски для иностранных инвесторов, предпринимателей, крупных компаний, до сих пор ведущих дела в РФ.

Признание страны спонсором терроризма приводит не только к жестким санкциям мирового сообщества, но и ставит под угрозу авторитет любого государства, которое будет видеть дальнейшую возможность сотрудничества с такой страной.

Происходит своеобразная "изоляция" государства на мировой арене, ведь любое прогрессивное государство будет глубже изучить вопросы сотрудничества и рисков в случае подобного партнерства.

Страна может быть добавлена ​​в список государств-спонсоров терроризма только при наличии по крайней мере двух примеров государственной поддержки терроризма. В случае с Россией сделать это не составит труда. В России были тесные связи со странами, которые уже есть в списке государств-спонсоров терроризма. К примеру, она поддерживала сирийский режим Башара Асада, а российские военные наносили удары в Сирии по мирным жителям. Кроме того, Россия поддерживает террористические организации "ДНР" и "ЛНР" и причастна к сбитию рейса MH-17 на Донбассе в 2014 году. То есть, РФ могла бы претендовать на это звание еще до начала полномасштабного вторжения в Украину. Максим Тютюнников Адвокат

Также в стороне не остается и гражданское мировое сообщество. К примеру, 2 июля на нью-йоркской Таймс Сквер состоялась инициированная общественной организацией "Razom for Ukraine" и поддержанная Генконсульством (Consulate General of Ukraine in New York) очередная акция протеста против кровавой российской агрессии с требованием признать РФ государством-террористом.

“Ключевым месседжем манифестации стал призыв к мировому сообществу по признанию России государством – спонсором терроризма де-юре, что она доказала де-факто своими кровавыми преступлениями, совершенными против украинцев, в т.ч. - за последнюю неделю”, - говорится в сообщении.

Партнер LCF Law Group, руководитель практики корпоративного права, М&А и антимонопольного права Сергей Бенедисюк считает, что единый унифицированный подход к процедуре признания РФ как государства-спонсора терроризма отсутствует.

Ожидаем принятия соответствующего решения США, поскольку другие государства смогут координировать и имплементировать свои действия в этом направлении, опираясь на действия США. Принятие соответствующего решения на уровне Европейского Союза и ООН зависит от общей геополитической картины мира, поэтому ожидать такого решения в ближайшее время не стоит. Сергей Бенедисюк Партнер LCF Law Group, руководитель практики корпоративного права, М&А и антимонопольного права

Юрист EVERLEGAL Нирмал Вишневник добавил, что в случае признания РФ государством-спонсором терроризма, кроме наложения новых санкций, это значительно усилит экономический эффект от существующих. А также, будет сдерживающим фактором для других стран от торговли с Россией и мощным сигналом соблюдать соответствующий санационный режим.

По его словам, это не сможет остановить полномасштабную агрессию РФ, однако в перспективе будет значительно ослаблять экономику РФ и снижать ее способность к ведению войны.