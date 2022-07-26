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Россия пять месяцев бомбит Украину. Что изменится, если мир признает РФ государством - спонсором терроризма
24 июля 2022 года исполнилось пять месяцев с начала вторжения РФ в Украину. Уже пять месяцев Россия бомбит украинские города превращая их в руины, продолжает убивать и калечить мирных жителей, среди которых есть дети, а также разрушать объекты инфраструктуры и бить по жилым домам. По данным Министерства обороны, только 30% ракетных ударов россиян направлены по военным объектам, а остальные 70% – по гражданской инфраструктуре. Министерство обороны и президент Украины Владимир Зеленский призывают страны мира официально признать Россию государством - спонсором терроризма.
Что такое терроризм
Для начала - немного теории. Терроризм - это политика, основанная на систематическом применении террора для достижения идеологической цели. Термины “террорист” и “терроризм” возникли во время Французской революции в конце 18 века. Стоит отметить, что с юридической точки зрения нет понятия "страны-террориста". Подобные заявления звучат только в политической плоскости. Существует только понятие "государства-спонсора терроризма". Обычно их отождествляют.
В украинском законодательстве понятие "терроризм" определяется как общественно опасная деятельность, которая заключается в сознательном, целенаправленном применении насилия путем захвата заложников, поджогов, убийств, пыток, запугивания населения и органов власти или совершения других посягательств на жизнь или здоровье ни в чем не повинных людей или угрозы совершения преступных действий с целью достижения преступных целей, о чем отмечено в статье 1 Закона Украины "О борьбе с терроризмом".
Также в указанный закон, в результате полномасштабного вторжения России в Украину и постоянных обстрелов российскими войсками гражданских объектов на территории Украины, недавно было введено понятие "государство-террорист", согласно которому государством-террористом считается страна, которая открыто с использованием собственных вооруженных сил, других вооруженных формирований, или скрыто с использованием вооруженных формирований, действующих от имени и (или) в интересах такого государства, совершающего террористические акты, акты международного терроризма.Подписывайтесь на наш YouTube канал
В противовес украинскому законодательству, в международной доктрине существует более ста разных определений терроризма, ни одно из которых не было признано единственно правильным. В настоящее время в международном праве обычно используется определение, которое Генеральная Ассамблея ООН чаще всего употребляет в своих официальных заявлениях на тему терроризма. Так, Генеральная Ассамблея ООН определяет терроризм как преступные акты, направленные или рассчитанные на создание обстановки террора среди широких масс, группы лиц или отдельных лиц в политических целях, которые ни при каких условиях не могут быть оправданы, какими бы ни были их мотивы (политического, философского) , идеологического, расового, этнического, религиозного или любого другого характера), которые могут приводиться как их оправдание.
В свою очередь термин "страна-спонсор терроризма" в международном праве появился благодаря законодательству США, говорит адвокат Максим Тютюнников. Согласно объяснениям на сайте Государственного департамента США "государства-спонсоры терроризма" – это те, которые неоднократно оказывали поддержку актам международного терроризма.
Что касается признаков терроризма, то Женевское право в 1987 году четко определило критерии, которые попадают под понятие "государственный терроризм". Эта декларация определяет признаками терроризма следующие явления:
- Практики полицейского государства направлены против своих граждан: наблюдение, разгон собраний, контроль за новостями, избиения, пытки, ложные аресты, массовые аресты, фальсифицированные обвинения, показательные суды, убийства.
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Доставка государством ядерного оружия на территорию других государств, в их территориальные воды или в международные воды.
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Военные маневры и учения, проводимые вблизи границ другого государства (особенно зона до 30 км от полосы государственной границы) и представляют угрозу ее независимости и территориальной целостности.
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Атака вооруженными силами государства целей, представляющая угрозу для гражданского населения, живущего в другом государстве.
- Создание и поддержка вооруженных отрядов наемников с целью уничтожения суверенитета другого государства. Убийства и попытки убийств государственных деятелей других государств или национально-освободительных движений, направляемые государством независимо от того выполняются ли они посредством военного удара, специальных операций или найма агентов.
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Тайные операции разведывательных или других государственных сил, направленные на дестабилизацию или подчинение другого государства, национально-освободительного или международного мирного движения.
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Кампании по дезинформации, направленные на дестабилизацию других государств.
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Продажа оружия, поддерживающего продолжение региональных войн и задерживающего политическое разрешение конфликтов.
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Отмена гражданских прав и свобод, положений конституции и законов под предлогом противодействия терроризму.
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Разработка, испытание и развертывание ядерного и космического оружия, что повышает вероятность геноцида и экоцида, обрекает бедных на длительную нищету и все человечество на постоянный страх.
"Как видим, действия современной России соответствуют почти каждому из этих критериев", - отметил адвокат Максим Тютюнников.
РФ наращивает количество бомбежек украинских городов убивая сотни мирных жителей
С начала полномасштабного вторжения россияне нанесли 17 314 ударов по гражданским объектам в Украине и примерно 300 по военным, сообщили в МВД Украины. В целом, по состоянию на середину июля 2022 года, 95% военных преступлений на территории Украины расследуется силами Национальной полиции. Начато почти 22 тысячи уголовных производств по фактам военных преступлений, совершенных военнослужащими России и их пособниками.
Около трети всех ракетных ударов, которые РФ нанесла в течение прошедшей недели, были нанесены по гражданским объектам. Об этом 14 июля сообщил замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов. По его словам, оккупанты по сравнению с прошлой неделей почти в 1,5 раза увеличили количество авиаударов по Украине – с 70 до 118.
При этом The New York Times идентифицировали более 2 тысяч боеприпасов, использованных Россией по территории Украины. Журналисты пришли к выводу, что большинство из них относились к неуправляемым, а 210 идентифицированных боеприпасов запрещены международными договорами.
Управление верховного комиссара ООН по правам человека верифицировало уже 5024 случая гибели и 6520 случаев ранения гражданских лиц в Украине с 4:00 24 февраля, когда началось вооруженное нападение России. По официальной информации ювенальных прокуроров Украины, по состоянию на 16 июля, среди погибших 353 ребенка и более 662 получили ранения разной степени тяжести.
По данным ГСЧС по состоянию на 28 июня, с начала войны, в том числе и в результате вражеских атак, в Украине больше всего разрушены жилые дома в Донецкой области — 89 342, Киевская — 26 192; Харьковская — 6 157; Николаевская — 5 449; Запорожская — 3 612 домов. Полностью разрушены 21 779 объектов и зданий критической инфраструктуры, еще почти 140 тысяч - частично.
За последний месяц Россия особенно усилила обстрелы, ежедневно в украинских городах звучат воздушные тревоги, а российские ракеты разрушают гражданскую инфраструктуру и убивают мирных жителей. Под обстрелом находятся Суммы, Чернигов, Харьков, Днепр. Продолжаются бои на Донбассе и Юге страны. Участились и обстрелы города Никополь, по которому только за последние дни были выпущены десятки ракет. И это далеко не все города, которые подвергаются вражеским обстрелам.
Ранним утром 26 июня был нанесен удар по Шевченковскому району Киева, одна из ракет попала в девятиэтажный жилой дом. Погиб 1 мужчина, пострадала его жена — гражданка России. Также из-под завалов удалось достать 7-летнего ребенка. Однако Россия отрицает, что в результате ракетного удара пострадала гражданская инфраструктура и мирные люди.
27 июня российские военные нанесли ракетный удар по торговому центру “Амстор” в Кременчуге Полтавской области, после обстрела здание охватил сильный пожар. 2 июня в Кременчуге спасатели закончили разбирать завалы ТЦ "Амстор". В результате обстрела погиб 21 человек и пострадали 66 человек, из которых 26 человек госпитализированы. Также обнаружено 29 фрагментов тел.
Президент Украины Владимир Зеленский призвал ООН принять определение "государства-террориста", признать обстрелы Кременчуга Россией террористическим актом и наказать агрессора.
29 июня около 06:30 в г. Николаев в результате ракетных обстрелов произошло попадание в пятиэтажный жилой дом с последующим разрушением с 3 по 5 этаж. Также разрушены около 10 частных гаражей. Утром, когда люди спали Россия выпустила до 10 ракет. В результате всего погибли 8 человек, пострадали 6 человек.
1 июля около 01:00 в пгт Сергеевка в Белгород-Днестровском районе в результате ракетного удара произошло частичное разрушение девятиэтажного жилого дома. В результате погибло 21 человек (16 человек - жилой дом и 5 человек - база отдыха, из них 1 ребенок), пострадали госпитализированы в больницу 39 человек (38 человек - жилой дом, из них 6 детей и 1 человек – база отдыха). Спасены 8 человек из них 3 ребенка (7 человек – жилой дом, из них 3 детей и 1 человек – база отдыха).
9 июля в 21:17, в результате ракетных обстрелов города Часов Яр Бахмутского района, произошло разрушение двух пятиэтажных жилых домов. Всего обнаружены тела 48 погибших, из них 9-летний ребенок, спасены из-под завалов 9 человек.
11 июля ночью Харьков трижды подвергся ракетным обстрелам. В результате обстрелов погибли 3 человека и пострадали 31 человек, из них 2 детей.
14 июля в 10:45 в Виннице произошло попадание вражеских ракет на парковку вблизи девятиэтажного Дома быта “Юбилейный”. По состоянию на 21 июля погибли 26 человек (из них 3 ребенка), 80 человек госпитализированы (из них 3 ребенка) с травмами разной степени тяжести. 117 человек направлено на амбулаторное лечение.
Российские военные вечером, 15 июля, нанесли ракетный удар по Днепру. В городе прогремело несколько мощных взрывов. Вследствие ракетных обстрелов оккупантов погибли 3 человека, ранены еще 15 граждан.
19 июля с самого утра город Торецк подвергся обстрелу, в результате попадания снаряда разрушено двухэтажное здание в котором находились люди. Во время проведения поисково-спасательных работ сотрудниками Службы спасения были обнаружены и изъяты тела 5 погибших, спасены из-под завала 3 человека, один из которых умер в больнице.
По состоянию на 21 июля, в течение суток российские оккупанты проводили массированный обстрел населенных пунктов Чугуевского, Богодуховского, Изюмского районов и Харькова. В результате обстрелов оккупантов в Харьковской области в течение суток погибли 4 гражданских. 3 – в Харькове, в том числе ребенок 13 лет. 72-летний мужчина в Богодуховском районе. Ранения получили 11 человек. В Харькове – три, в том числе девочка 15 лет. В Чугуевском районе 5 раненых, в Богодуховском – 2, в Изюмском – 1. К слову, Харьков практически ежедневно подвергается обстрелам, в результате которых есть пострадавшие и жертвы.
Россия может пополнить список стран-террористов
По состоянию на сегодняшний день Украина и Литва уже признали Россию государством-спонсором терроризма. Так, 14 апреля 2022 года Верховная Рада Украины приняла закон, которым признала Россию государством-террористом с тоталитарным неонацистским режимом и запретила ее пропаганду, а также пропаганду акта агрессии России. 10 мая Сейм Литвы единогласно поддержал резолюцию, признавшую войну России против Украины геноцидом украинского народа, а Россию – страной, поддерживающей и осуществляющей терроризм.
В тот же день в Сенате США зарегистрировали резолюцию о признании РФ государством-спонсором терроризма, а в конце июня Сенат ее принял. В случае утверждения этого решения госсекретарем США, Россия окажется 5-й страной спонсором терроризма в списке Госдепартамента, который также включает Кубу (с 1982 года), КНДР (с 1988 года), Иран (с 1984 года) и Сирию (с 1979 года). Однако для США будет важной также позиция европейских стран, которые более осторожны в отношениях с Россией, и которые, несмотря на происходящее, пытаются иметь диалог и определенный уровень экономических отношений.
Включение РФ в такой перечень влечет за собой жесткие экономические и политические санкции, в частности:
- Лишение РФ суверенного иммунитета в американских судах за военные преступления, преступления против человечности и другие серьезные нарушения международного права, вытекающие из незаконного вторжения и разрушения Украины.
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Кроме потери иммунитета от юрисдикции американских судов, государства, спонсируемые терроризм, подвергаются жестким санкциям: ограничение иностранной помощи США, запрет на экспорт и продажу оборонной продукции, определенный контроль за экспортом товаров двойного назначения, дополнительные финансовые и другие ограничения, персональные санкции.
- Репутационные риски для иностранных инвесторов, предпринимателей, крупных компаний, до сих пор ведущих дела в РФ.
Признание страны спонсором терроризма приводит не только к жестким санкциям мирового сообщества, но и ставит под угрозу авторитет любого государства, которое будет видеть дальнейшую возможность сотрудничества с такой страной.
Происходит своеобразная "изоляция" государства на мировой арене, ведь любое прогрессивное государство будет глубже изучить вопросы сотрудничества и рисков в случае подобного партнерства.
Также в стороне не остается и гражданское мировое сообщество. К примеру, 2 июля на нью-йоркской Таймс Сквер состоялась инициированная общественной организацией "Razom for Ukraine" и поддержанная Генконсульством (Consulate General of Ukraine in New York) очередная акция протеста против кровавой российской агрессии с требованием признать РФ государством-террористом.
“Ключевым месседжем манифестации стал призыв к мировому сообществу по признанию России государством – спонсором терроризма де-юре, что она доказала де-факто своими кровавыми преступлениями, совершенными против украинцев, в т.ч. - за последнюю неделю”, - говорится в сообщении.
Партнер LCF Law Group, руководитель практики корпоративного права, М&А и антимонопольного права Сергей Бенедисюк считает, что единый унифицированный подход к процедуре признания РФ как государства-спонсора терроризма отсутствует.
Юрист EVERLEGAL Нирмал Вишневник добавил, что в случае признания РФ государством-спонсором терроризма, кроме наложения новых санкций, это значительно усилит экономический эффект от существующих. А также, будет сдерживающим фактором для других стран от торговли с Россией и мощным сигналом соблюдать соответствующий санационный режим.
По его словам, это не сможет остановить полномасштабную агрессию РФ, однако в перспективе будет значительно ослаблять экономику РФ и снижать ее способность к ведению войны.