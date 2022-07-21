Россияне за сутки обстреляли три района Харьковской области: повреждены жилые дома, есть погибшие

В течение суток российские оккупанты проводили массированный обстрел населенных пунктов Чугуевского, Богодуховского, Изюмского районов и Харькова. Повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, произошли пожары.

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Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Отмечается, что ночью враг нанес удары по мирному населению Чугуевского района. Среди разрушенного – часть здания коммунального предприятия. По предварительной информации, пострадавших нет.

Синегубов рассказал, что оккупанты сознательно ведут обстрелы полей со спелой пшеницей, в результате чего возникают пожары, и уничтожается урожай в полях.

"Горели поля в Чугуевском и Богодуховском районах. В Золочевской общине от обстрелов загорелись сразу 2 поля на площади 60 га. Благодаря работе спасателей и аграриев огонь не распространился еще на 66 га пшеницы. Всего в Харьковской области враг уже уничтожил более 130 га", – рассказал глава ОВА.

В результате обстрелов оккупантов в Харьковской области в течение суток погибли 4 гражданских. 3 – в Харькове, в том числе ребенок 13 лет. 72-летний мужчина в Богодуховском районе. Ранения получили 11 человек. В Харькове – три, в том числе девочка 15 лет. В Чугуевском районе 5 раненых, в Богодуховском – 2, в Изюмском – 1.

На линии столкновения продолжаются активные боевые действия. Российская армия из ствольной и реактивной артиллерии обстреливала населенные пункты Мосьпаново, Петровка, Русские Тишки, Базалиевка, Печенеги, Циркуны, Питомник, Дементиевка, Коробочкино, Прудянка и другие.

Также противник безуспешно пытался продвинуться в направлении поселка Питомник. Вооруженные силы Украины надежно удерживают свои позиции и останавливают все попытки врага идти вперед.

Напомним, российские войска утром, 20 июля, нанесли ракетный удар по одному из районов Харькова. В результате утренних обстрелов оккупантами Салтовского района Харькова погибли 3 человека.