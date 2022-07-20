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Армия РФ нанесла ракетный удар по Харькову
Российские войска утром, 20 июля, нанесли ракетный удар по одному из районов Харькова.
Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
"По одному из районов Харькова российские оккупанты утром нанесли удары. Профильные службы работают на местах попаданий. Предварительно - есть пострадавшие", - отметил Синегубов.
Он пообещал все детали сообщить позже.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Также Синегубов призвал жителей Харькова без необходимости не выходить на улицы города и максимально находиться в укрытиях и безопасных местах.
Напомним, российские военные с утра, 19 июля, обстреляли четыре района Харьковщины. В результате вражеских обстрелов пять мирных жителей получили ранения, один человек погиб. Также повреждены частные дома и хозяйственные постройки