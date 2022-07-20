Армия РФ нанесла ракетный удар по Харькову

Российские войска утром, 20 июля, нанесли ракетный удар по одному из районов Харькова.

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Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"По одному из районов Харькова российские оккупанты утром нанесли удары. Профильные службы работают на местах попаданий. Предварительно - есть пострадавшие", - отметил Синегубов.

Он пообещал все детали сообщить позже.

Также Синегубов призвал жителей Харькова без необходимости не выходить на улицы города и максимально находиться в укрытиях и безопасных местах.

Напомним, российские военные с утра, 19 июля, обстреляли четыре района Харьковщины. В результате вражеских обстрелов пять мирных жителей получили ранения, один человек погиб. Также повреждены частные дома и хозяйственные постройки