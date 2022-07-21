Россияне пытаются захватить Бахмут и Углегорскую ТЭС - Генштаб

Армия Российской Федерации пытается осуществить наступление на Бахмут и завладеть территорией Углегорской ТЭС в Донецкой области, однако, как сообщили в Генеральном штабе, Вооруженные силы Украины принудили к бегству оккупантов.

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На Северском направлении враг продолжает осуществлять воздушную разведку БПЛА в приграничных районах Черниговской и Сумской областей.

В то же время на Харьковском направлении россияне обстреляли районы населенных пунктов Мосьпаново, Петровка, Русские Тишки, Базалиевка, Печенеги, Циркуны, Питомник, Дементиевка, Коробочкино и Прудянка.

На Славянском направлении обстрелы зафиксированы недалеко от Дибровного, Краснополья, Чепиля, Адамовки, Грушувахи и других. На Краматорском направлении обстреляны районы Краматорска, Северска, Григорьевки, Звоновки и Спорного. Противник ведет штурмовые действия вблизи Ивано-Дарьевки, бои продолжаются.

В частности, оккупанты пытаются осуществить наступление на Бахмут и завладеть территорией Углегорской ТЭС. Совершали обстрелы военной и гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Раздоловка, Белогоровка, Покровское, Новая Каменка, Бахмут, Вершина, Новолуганское, Зайцево, Торецк и других. Нанес авиационные удары по селам Вершина и Белогоровка.

Как сообщили в Генштабе, противник пытался захватить территорию Углегорской ТЭС. Однако украинские воины принудили оккупантов к бегству. В районе Новолуганского боевые действия продолжаются. Для разоблачения огневых позиций сил обороны на отдельных направлениях враг задействовал диверсионно-разведывательные группы.

На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник совершал обстрелы в районах населенных пунктов Веселое, Уманское, Курахово, Новомихайловка, Никольское, Угледар, Золотая Нива, Новополь, Новомайорское, Полтавка, Красное, Малая Токмачка, Новоандреевка и другие. Нанес авиаудары неподалеку от Красногоровки и Сладкого и на отдельных участках совершенствует инженерное оборудование оборонных позиций.

На Южнобужском направлении противник сосредоточился на удержании занимаемых позиций. Осуществляет разведку БпЛА. Враг также обстреливал гражданскую инфраструктуру по линии столкновения в районах населенных пунктов Апостолово, Николаевка, Лепетиха, Красная Долина, Мураховка, Благодатное, Прибужское и Лиманы.

По имеющейся информации, в воинских частях вооруженных сил РФ наблюдается тенденция по увольнению значительной части личного состава, проходивших службу по краткосрочным контрактам. Также большинство военнослужащих отказывается продлевать долгосрочные контракты, действие которых закончилось.

Напомним, российская армия утром, 21 июля, нанесла ракетные удары по одному из самых густонаселенных районов Харькова. Оккупанты попали в одно из медучреждений города. На данный момент известно о семи раненых.