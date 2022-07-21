Армия РФ продолжает обстреливать Донецкую область и "денацифицировать" школы

Военные армии страны-агрессора РФ продолжают обстреливать мирные населенные пункты в Донецкой области. Оккупанты разрушили два учебных заведения в Краматорске и Константиновке.

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Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

"Две школы разрушили сегодня российские оккупанты - в Краматорске и Константиновке. Кроме того, в эту ночь была обстреляна Краматорская промышленная часть предприятия СКМЗ и НКМЗ", - отметил Кириленко.

Также значительный ущерб нанесли россияне Бахмуту: там в очередной раз обстреляна центральная часть города.

В Торецке во двор частного дома прилетела вражеская ракета. К счастью, не разорвалась.

Кроме того, кассетным боеприпасом рашисты обстреляли Ивановку Черкасской общины, повредили частный дом.

Информации о раненых и погибших в настоящее время нет.

"Россия целенаправленно разрушает наши города и поселки. Не подвергайте себя опасности - эвакуируйтесь", - подчеркнул Кириленко.

Отметим, российские военные 19 июля обстреляли Краматорск Донецкой области. По предварительным данным городом избивали авиационными ракетами.