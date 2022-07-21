Российская армия обстреляла один из самых густонаселенных районов Харькова

Армия Российской Федерации утром, 21 июля, нанесла ракетные удары по одному из самых густонаселенных районов Харькова, есть раненые. В городе объявлена воздушная тревога.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Россияне наносят удары по Харькову", – говорится в сообщении.

Глава ОВА призвал местных жителей находиться в укрытиях, без необходимости не выходить на улицы и не игнорировать сигналы тревоги.

Как сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, оккупанты попали в одно из медучреждений города, в результате чего есть раненые.

"Идет обстрел одного из самых густонаселенных районов города. Оставайтесь в укрытиях! Есть раненые. Есть попадание в одно из медучреждений Харькова. Будьте осторожны, берегите свои жизни", - написал мэр.

По предварительным данным Областного центра экстренной медицинской помощи, семь человек получили ранения.

Напомним, в течение 20 июля российские оккупанты проводили массированный обстрел населенных пунктов Чугуевского, Богодуховского, Изюмского районов и Харькова. Повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, произошли пожары.