Оккупанты из "Градов" обстреливали Днепропетровскую область

Армия страны-агрессора РФ не прекращает террор Никопольского района Днепропетровской области. 21 июля оккупанты снова обстреливали из "Градов" территорию района.

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Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Враг ударил из "Градов" по Никопольскому району. Выпустил по Красногригорьевской общине более 20 реактивных снарядов", - отметил Резниченко.

По его словам, обошлось без жертв и разрушений.

На месте обстрела работают пиротехники - ищут не сдетонировавшие боеприпасы.

Отметим, 20 июля оккупанты умышленно обстреляли из "Градов" жилой квартал в Никополе, погибли 2 человека.