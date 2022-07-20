В Днепропетровской области из-за вражеских обстрелов сгорели более 400 гектаров посевов

В Днепропетровской области 12 тысяч гектаров покрыты вражескими боеприпасами, что не позволяет аграриям собрать урожай. Еще более 400 гектаров посевов сгорели из-за вражеских обстрелов.

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Об этом в Facebook сообщил глава Днепропетровской облгосадминистрации Валентин Резниченко.

"Однако аграрии говорят , что враг их нет запугивает . Продолжают уборочную компанию и держат свой фронт . Они уверены , что будем с хлебом . Урожай прогнозируют в более 3 миллионов тонн зерна . Области этого с избытком ", - подчеркнул глава ОВА.

Он добавил, что на 20 июля сельхозпроизводители уже собрали первый миллион тонн зерна: 833 тысячи тонн пшеницы и 364 тысячи тонн ячменя. Уборочная кампания продолжается во всех районах региона, добавил Резниченко.

Ранее, 10 и 11 июля, россияне также обстреляли поля с урожаем зерна в Николаевской области, где в результате возникли пожары. До этого на Запорожье оккупанты начали поджигать пшеничные поля, чтобы взорвать продовольственную безопасность Украины.

Напомним, согласно анализу NASA Harvest, примерно 22% сельскохозяйственных земель Украины, в том числе 28% площадей под озимыми и 18% - под яровыми культурами, находятся под контролем кафиров .