В Дніпропетровській області через ворожі обстріли згоріли понад 400 гектарів посівів

В Дніпропетровській області 12 тисяч гектарів вкриті ворожими боєприпасами, що не дає можливості аграріям зібрати урожай. Ще понад 400 гектарів посівів згоріли через ворожі обстріли.

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Про це у Facebook повідомив голова Дніпропетровської облдержадміністрації Валентин Резніченко.

"Проте аграрії кажуть, що ворог їх не залякає. Продовжують збиральну компанію і тримають свій фронт. Вони певні, що будемо з хлібом. Врожай прогнозують у понад 3 мільйони тонн зерна. Області цього з надлишком", — підкреслив очільник ОВА.

Він додав, що станом на 20 липня сільгоспвиробники вже зібрали перший мільйон тонн зерна: 833 тисячі тонн пшениці та 364 тисячі тонн ячменю. Збиральна кампанія триває у всіх районах регіону, додав Резніченко.

Раніше, 10 та 11 липня, росіяни також обстріляли поля з урожаєм зерна на Миколаївщині, де в результаті виникли пожежі. До цього на Запоріжжі окупанти почали підпалювати пшеничні поля, щоб підірвати продовольчу безпеку України.

Нагадаємо, згідно з аналізом NASA Harvest, приблизно 22% сільськогосподарських земель України, у тому числі 28% площ під озимими та 18% - під ярими культурами, знаходяться під контролем окупантів.