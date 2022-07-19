В Україні через надмірні дощі почали хворіти сільгоспкультури - НААН

Агрокліматичні умови, які спостерігаються останнім часом в Україні, а саме часті дощі при помірній температурі повітря, сприяли розвитку і поширенню хвороб на сільськогосподарських культурах. Про це повідомляють у Національній академії аграрних наук.

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Зокрема, в посівах озимих і ярих зернових на незібраних площах розвитку набули хвороби колосу. Так, фузаріоз колосу виявлено на 3-22% площ в 0,5-6% колосків в осередках Волинської, Дніпропетровської, Львівської, Одеської та Хмельницької областей.

Септоріоз колосу виявили вже на 7-55% площ у Волинській, Львівській, Тернопільській та Чернігівській областях на 1-3%, а подекуди на 9-19% колосків. Крім того, на 5-15% площ у Хмельницькій області 1,5-3% колосків уражені борошнистою росою.

В свою чергу, оливковою пліснявою уражено 2-16% колосків пшениці в осередках Волинської, Закарпатської, Полтавської, Тернопільської, Хмельницької областей. В одному з фермерських господарств Волинської області вражено 20-40% колосків жита на площі 100 га.

Крім того, летючу та тверду сажки виявлено на 0,01-1% колосків ячменю в Житомирській області. У Волинській, Житомирській та Чернігівській областях на житі виявлено ріжки. В західних областях на 2-5% рослин фіксується білоколосість.

Спеціалісти НААН радять для збереження якості зерна провести першочергове збирання уражених хлібів прямим комбайнуванням, після чого очистити й просушити зерно до вологості не вище 14%.

Надалі слід обов’язково зробити фітоекспертизу насіння та за переважаючих збудників хвороб прийняти рішення щодо вибору протруйника і своєчасно оздоровити посівний матеріал.

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