Фермерам України необхідне додаткове фінансування в обсязі близько $9 млрд: на що потрібні гроші

Без зовнішнього фінансування та банківських кредитів аграрії не матимуть можливості сплачувати оренду власникам земельних паїв та реалізувати посівну кампанію.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Згідно оцінки експертів УКАБ, сільськогосподарським виробникам України необхідне додаткове фінансування в обсязі близько $9 млрд протягом наступних 12 місяців. Саме через таку потребу фермери не мають можливості реалізувати продукцію на експорт та підготуватись до посіву культур під урожай наступного року.

За словами генерального директора УКАБ Романа Сластьона, станом на початок липня на контрольованій території України досі знаходиться близько 20 млн тонн зерна та насіння олійних культур минулорічного врожаю, які підлягають експорту.

“Тобто близько 20% минулорічного врожаю досі нереалізовано. Крім того, новий урожай зернових та олійних культур оцінюється на рівні 65-70 млн тонн, з яких до експорту передбачається 45-50 млн тонн (враховуючи продукцію переробки). Таким чином, загальний обсяг до експорту цьогорічного урожаю разом з залишками минулого року складе 65-70 млн тонн. При нинішніх темпах експорту в 2 млн тонн на місяць Україна буде експортувати наявний обсяг зерна та насіння олійних культур наступні 32-35 місяців”, - пояснив експерт.

Фактично, з урожаю 2022 року протягом маркетингового року буде реалізовано лише 30-35% обсягу збіжжя. Водночас внутрішні ціни на зернові та олійні культури знизилися на 40-50% порівняно до довоєнного рівня. Тобто, у вартісному вираженні надходження від реалізації цьогорічного врожаю за 2022/23 маркетинговий рік складе близько 20-25% від минулорічних.

Роман Сластьон зазначив, що без зовнішнього фінансування та банківських кредитів аграрії не матимуть можливості сплачувати оренду власникам земельних паїв та реалізувати посівну кампанію.

Нагадаємо, що дефіцит зерносховищ в Україні становитиме до 15 мільйонів тонн.