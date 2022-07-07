Дефіцит зерносховищ в Україні становитиме до 15 мільйонів тонн

Через знищення армією країни-агресора РФ зерносховищ та тимчасову окупацію населених пунктів до кінця жовтня дефіцит потужностей для зберігання зерна становитиме близько 10-15 млн тонн.

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Про це повідомив заступник міністра аграрної політики та продовольства Маркіян Дмитрасевич, повідомляє прес-служба відомства.

"Через знищення інфраструктури для зберігання та тимчасової окупації у нас із 75 млн тонн потужностей для зберігання залишилося у розпорядженні зерносховищ всього близько 60 млн тонн. До кінця жовтня дефіцит потужностей для зберігання зерна становитиме 10-15 млн тонн", - зазначив Дмитрасевич.

За словами заступника міністра, цьогорічний урожай може становити понад 60 млн тонн, з яких необхідно буде експортувати 30-40 млн тонн.

"У найкоротшій перспективі для українських аграріїв та фермерів пріоритетними є два проекти. Перший – проект міжнародного фонду для придбання сільськогосподарської продукції в українських фермерів з подальшим експортом. Передбачається, що учасниками фонду будуть урядові організації та великі міжнародні компанії. Українським аграріям це дозволить отримати необхідний поточний капітал для посівних та збиральних кампаній сезонів цього та наступного року. Другий проект – будівництво перевантажувальних транскордонних терміналів для зернових культур та рослинних олій. Їх основна ідея – перетин кордону продукцією через зернові конвеєри та трубопроводи для олій", – зазначив він.

Заступник міністра наголосив, що за неможливості реалізувати свою продукцію, а відповідно – за відсутності оборотних коштів, високих цін на пальне, добрива та логістику, українські фермери не зможуть працювати над новим урожаєм.

Зазначимо, що з початку війни Україні вдалося вивезти лише 7% річного обсягу експорту зернових.

Нагадаємо, Туреччина має намір інтенсифікувати переговорний процес щодо відкриття коридорів для вивезення зерна з України Чорним морем і досягти результату протягом 7-10 днів.