Дефицит зернохранилищ в Украине составит до 15 миллионов тонн

Из-за уничтожения армией страны-агрессора РФ зернохранилищ и временной оккупации населенных пунктов к концу октября дефицит мощностей для хранения зерна составит около 10-15 млн тонн.

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Об этом сообщил заместитель министра аграрной политики и продовольствия Маркиян Дмитрасевич, передает пресс-служба ведомства.

"Из-за уничтожения инфраструктуры для хранения и временной оккупации у нас из 75 млн тонн мощностей для хранения осталось в распоряжении зернохранилищ всего около 60 млн тонн. К концу октября дефицит мощностей для хранения зерна будет составлять 10-15 млн тонн", - отметил Дмитрасевич.

По словам замминистра, урожай этого года может составить более 60 млн тонн, из которых необходимо будет экспортировать 30-40 млн тонн.

"В кратчайшей перспективе для украинских аграриев и фермеров приоритетны два проекта. Первый – проект международного фонда для приобретения сельскохозяйственной продукции у украинских фермеров с последующим экспортом. Предполагается, что участниками фонда будут правительственные организации и крупные международные компании. Украинским аграриям это позволит получить необходимый текущий капитал для посевных и уборочных кампаний сезонов этого и следующего года. Второй проект – строительство перегрузочных трансграничных терминалов для зерновых культур и растительных масел. Их основная идея – пересечение границы продукцией через зерновые конвейеры и трубопроводы для масел", – отметил он.

Замминистра подчеркнул, что при невозможности реализовать свою продукцию, а соответственно – при отсутствии оборотных средств, высоких цен на горючее, удобрения и логистику, украинские фермеры не смогут работать над новым урожаем.

Отметим, с начала войны Украине удалось вывезти лишь 7% годового объема экспорта зерновых.

Напомним, Турция намерена интенсифицировать переговорный процесс по открытию коридоров для вывоза зерна из Украины по Черному морю и достичь результата в течение 7-10 дней.