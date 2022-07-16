Фермерам Украины необходимо дополнительное финансирование в объеме около $9 млрд: на что нужны деньги

Без внешнего финансирования и банковских кредитов аграрии не будут иметь возможность платить аренду владельцам земельных паев и реализовать посевную кампанию.

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Согласно оценке экспертов УКАБ, сельскохозяйственным производителям Украины необходимо дополнительное финансирование в объеме около $9 млрд в течение следующих 12 месяцев. Из-за отсутствия денег фермеры не имеют возможности реализовать продукцию на экспорт и подготовиться к посеву культур под урожай следующего года.

По словам генерального директора УКАБ Романа Сластена, по состоянию на начало июля на контролируемой территории Украины до сих пор находится около 20 млн тонн зерна и семян масличных культур прошлогоднего урожая, подлежащих экспорту.

“То есть около 20% прошлогоднего урожая до сих пор не реализовано. Кроме того, новый урожай зерновых и масличных культур оценивается на уровне 65-70 млн тонн, из которых к экспорту предполагается 45-50 млн тонн (учитывая продукцию переработки). Таким образом, общий объем к экспорту урожая этого года вместе с остатками в прошлом году составит 65-70 млн тонн. При нынешних темпах экспорта в 2 млн тонн в месяц Украина будет экспортировать имеющийся объем зерна и семян масличных культур в последующие 32-35 месяцев”, - пояснил эксперт.

Фактически из урожая 2022 года в течение маркетингового года будет реализовано лишь 30-35% объема зерна. В то же время, внутренние цены на зерновые и масличные культуры снизились на 40-50% по сравнению с довоенным уровнем. То есть, в денежном выражении поступления от реализации урожая этого года за 2022/23 маркетинговый год составит около 20-25% от прошлогодних.

Роман Сластьон отметил, что без внешнего финансирования и банковских кредитов аграрии не будут иметь возможность платить аренду владельцам земельных паев и реализовать посевную кампанию.

Напомним, что дефицит зернохранилищ в Украине будет составлять до 15 миллионов тонн.