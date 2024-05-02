На Великдень комендантську годину скоротять у двох областях: де та на скільки

Тривалість комендантської години у зв’язку зі святкуванням Великодня скоротять у двох областях України: Кіровоградській та Хмельницькій. Про це повідомили в обласних військових адміністраціях.

На Кіровоградщині комендантська година у Великодню ніч триватиме з опівночі до четвертої ранку. Зміна часу пов’язана з урахуванням побажань вірян, написав голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович. Нині комендантська година в області встановлена з 23:00 до 05:00.

Водночас у Хмельницькій області у ніч з 4 на 5 травня комендантська година триватиме з 00:00 до 03:00. Відповідне рішення ухвалив виконувач обов’язків голови Хмельницької облдержадміністрації Сергій Тюрін, закликавши людей не нехтувати безпекою. Натепер у регіоні комендантська година діє з 00:00 до 05:00.

У решті українських областей, зокрема на Київщині, час комендантської години залишається без змін. Комендантська година у столиці на Великдень збережеться з 00:00 до 05:00 ранку. Водночас киян і гостей столиці закликають за можливості долучитися до богослужінь онлайн для безпеки.

Попри це, за словами начальника Київської міської військової адміністрації Сергія Попка, для забезпечення правопорядку під час богослужінь та зібрань вірян залучать представників Національної поліції та муніципальної охорони Києва. Правоохоронці патрулюватимуть території храмів, соборів і Києво-Печерської лаври.

Графік роботи на Великдень

У зв’язку зі святом Великодня графіки роботи "Нової пошти" та “Укрпошти” будуть змінені. У неділю, 5 травня, компанії матимуть вихідний: відділення, адресне обслуговування та доставка у поштомати працювати не будуть.

Водночас у Нацбанку України повідомили, що графік роботи СЕП та банків на свята не змінюватиметься – так, 1, 5 та 8 травня будуть звичайними робочими днями для фінансової системи.

Нагадаємо, відповідно до статті 67 КЗпП у випадку, коли святковий або неробочий день збігається з вихідним днем, то вихідний день переноситься на наступний після святкового або неробочого. Проте згідно з чинним законодавством в Україні скасували всі додаткові вихідні.

Скільки коштує Великодній кошик

Додамо, що за розрахунками фахівців, традиційні Великодні страви - паска, яйця, домашня ковбаса, буженина, сало, масло, сири, хрін та сіль - обійдуться цього року родині з 4 осіб близько 1422,05 гривень. Це на 17,6% дорожче, ніж торік, коли такий набір коштував 1208,78 гривень.

Якщо до традиційного великоднього кошика додати такі продукти як помідори, огірки, яблука та червоне вино "Кагор", його вартість сягне 1652,05 гривень, що на 12,9% більше в порівнянні з минулорічним кошиком, вартість якого становила 1463,28 гривень.