Доведеться економити: скільки коштує великодній кошик

Купівельна спроможність українців обмежена, особливо в постраждалих через війну областях, тому при підготовці до Великодня люди змушені будуть економити.

Про це повідомляє пресслужба Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки", розрахував цьогорічну вартість великоднього кошика за середніми цінами супермаркетів станом на кінець березня.

2023 року паска, яйця, домашня ковбаса, буженина, сало, вершкове масло, м’який і твердий сири, хрін та сіль обійдуться на родину з 4-х осіб близько 1208,78 грн, тобто на 24,4 % дорожче, ніж торік, коли такий же набір продуктів коштував 972 грн.

Вартість паски домашньої випічки за традиційним рецептом (700 г борошна, 6 шт. яєць, 150 г вершкового масла, 300 г молока, 400 г цукру, 40 г дріжджів, 200 г ізюму) складе 169,88 грн за 1 кг, що на 26,8 % більше вартості паски 2022 року. Це зумовлено різким зростанням цін на основні складові: яйця (+92 %), цукор (+20,5 %), масло вершкове (21,9 %) та ізюм (+16,7 %). Ціни на борошно і дріжджі залишилися на рівні минулого року. У магазинах і супермаркетах готова паска обійдеться ще дорожче.

У 2023 році, на відміну від попередніх років, ціна на яйця зросла на рекордні 92% і становила в середньому 68,15 грн (65-75 грн за десяток), тоді як ціни на решту складових святкового кошику зросли на 9,4 %–38,4 % порівняно з рівнем цін початку квітня минулого року.

Найдорожчими складовими великоднього кошика залишаються м’ясні продукти: домашня ковбаса (0,5 кг) – 175 грн (340-400 грн за 1 кг), буженина (0,5 кг) – 219,50 грн (425-459 грн за 1 кг). Подорожчало і сало (0,5 кг) – до 110 грн з розрахунку 210-300 грн за 1 кг. Порівняно з 2022 роком вартість буженини збільшилася на 31%, домашньої ковбаси – на 9,4%, сала – на 38,4%.

Серед молочних продуктів найбільше коштує твердий сир (0,5 кг) – 189,50 грн (375,00-457,50 грн за 1 кг), вершкове масло (0,5 кг) – 171,25 грн (68,50-72,38 грн за пачку 200 г), м’який сир (0,5 кг) обійдеться у 87,50 грн (30-38 грн за пачку 200 г).

Ціна хріну (250 г) складе 16 грн (14–22 грн) і залежатиме від виробника і смакових складових, також символічною є вартість солі (100-150 г) – 2 грн.

У разі доповнення великоднього кошика іншими, неосновними складовими: помідори, огірки, яблука, червоне вино, – його вартість зросте до 1463,28 грн. Це на 20,9 % перевищує вартість минулорічного кошику такого ж складу у 1210 грн.

Таке зростання зумовлене ціновою ситуацією на ринках сезонних овочів. Порівняно з 2022 роком ціна на овочі зросла на 1,1-25,0 %: томати тепличні (0,5 кг) – до 48 грн (85-100 грн за 1 кг), огірки (0,5 кг) – до 75 грн (140-165 грн за 1 кг). Ціна на яблука залежить від сорту і зросла в середньому на 15 % – 11,5 грн за 0,5 кг (20-27 грн за 1 кг).

За пляшку "Кагора" доведеться заплатити в середньому 120 грн (80-135 грн за пляшку).

Зростання вартості великоднього кошика спричинене наслідком воєнних дій – суттєвими грошовими та матеріальними втратами економіки і українських сімей, скороченням виробництва, здорожчанням енергоносіїв, ускладненнями внутрішнього переміщення продукції, невизначеністю багатьох людей у найближчих планах.

Нагадаємо, раніше Delo.ua розповіло, які види м'яса в Україні подорожчають напередодні Великодня.