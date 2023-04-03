Придется экономить: сколько стоит пасхальная корзина

Покупательная способность украинцев ограничена, особенно в пострадавших из-за войны областях, поэтому при подготовке к Пасхе люди вынуждены будут экономить.

Об этом сообщает пресс-служба Национального научного центра "Институт аграрной экономики", рассчитав стоимость пасхальной корзины по средним ценам супермаркетов по состоянию на конец марта.

В 2023 году паска, яйца, домашняя колбаса, буженина, сало, сливочное масло, мягкий и твердый сыры, хрен и соль обойдутся на семью из 4-х человек около 1208,78 грн, то есть на 24,4% дороже, чем в прошлом году, когда такой же набор продуктов стоил 972 грн.

Стоимость паски домашней выпечки по традиционному рецепту (700 г муки, 6 шт. яиц, 150 г сливочного масла, 300 г молока, 400 г сахара, 40 г дрожжей, 200 г изюма) составит 169,88 грн за 1 кг, что на 26 ,8 % больше стоимости 2022 года. Это обусловлено резким ростом цен на основные составляющие: яйца (92%), сахар (20,5%), масло сливочное (21,9%) и изюм (16,7%). Цены на муку и дрожжи остались на уровне в прошлом году. В магазинах и супермаркетах готовая паска обойдется еще дороже.

В 2023 году, в отличие от предыдущих лет, цена на яйца выросла на рекордные 92% и составила в среднем 68,15 грн (65-75 грн за десяток), тогда как цены на остальные составляющие корзины выросли на 9,4% – 38,4% по сравнению с уровнем цен на начало апреля прошлого года.

Самыми дорогими составляющими пасхальной корзины остаются мясные продукты: домашняя колбаса (0,5 кг) – 175 грн (340-400 грн за 1 кг), буженина (0,5 кг) – 219,50 грн (425-459 грн за 1 кг). Подорожало и сало (0,5 кг) – до 110 грн. из расчета 210-300 грн. за 1 кг. По сравнению с 2022 годом стоимость буженины увеличилась на 31%, домашней колбасы – на 9,4%, сала – на 38,4%.

Среди молочных продуктов больше всего стоит сыр (0,5 кг) - 189,50 грн (375,00-457,50 грн за 1 кг), сливочное масло (0,5 кг) - 171,25 грн (68,50- 72,38 грн за пачку 200 г), творог (0,5 кг) обойдется в 87,50 грн (30-38 грн за пачку 200 г).

Цена хрена (250 г) составит 16 грн (14–22 грн) и будет зависеть от производителя и вкусовых составляющих, также символична стоимость соли (100-150 г) – 2 грн.

В случае дополнения пасхальной корзины другими, неосновными составляющими: помидоры, огурцы, яблоки, красное вино – его стоимость вырастет до 1463,28 грн. Это на 20,9% превышает стоимость прошлогодней корзины такого же состава в 1210 грн.

Такой рост обусловлен ценовой ситуацией на рынках сезонных овощей. По сравнению с 2022 годом, цена на овощи выросла на 1,1-25,0%: томаты тепличные (0,5 кг) – до 48 грн (85-100 грн за 1 кг), огурцы (0,5 кг) – до 75 грн (140–165 грн за 1 кг). Цена на яблоки зависит от сорта и выросла в среднем на 15% - 11,5 грн. за 0,5 кг (20-27 грн. за 1 кг).

За бутылку "Кагора" придется заплатить в среднем 120 грн (80-135 грн за бутылку).

Рост стоимости пасхальной корзины вызван следствием военных действий – существенными денежными и материальными потерями экономики и украинских семей, сокращением производства, удорожанием энергоносителей, усложнениями перемещения продукции, неопределенностью многих людей в ближайших планах.

Напомним, ранее Delo.ua рассказало, какие виды мяса в Украине подорожают в канун Пасхи.