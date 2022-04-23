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Украинцы едут на Пасху домой: на границе с Польшей образовались очереди
Утром 23 апреля на границе наблюдаются огромные очереди на выезд из Польши в Украину.
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Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.
"В настоящее время на отдельных направлениях наблюдается значительное накопление автотранспорта на выезд из Польши в Украину", говорится в сообщении.
Наибольшие очереди в направлении Украины на таких пунктах пропуска:Подписывайтесь на наш Telegram канал
- "Дорогуск — Ягодин" — около 800 легковых авто и 250 грузовиков;
- "Зосин – Устилуг" – около 200 легковых автомобилей;
- "Гребенное – Рава-Русская" – около 100 легковых авто и 200 грузовиков;
- "Будомеж – Грушев" – около 90 легковых автомобилей;
- "Корчевая – Краковец" – около 400 легковых авто и 400 грузовиков;
- "Медика – Шегини" – около 700 легковых авто и 200 грузовиков;
- "Кросценко – Смольница" – около 170 легковых авто.
Пограничники отмечают, что данное накопление возникло ситуативно и не зависит от порядка прохождения погранично-таможенных процедур.