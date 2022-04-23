Украинцы едут на Пасху домой: на границе с Польшей образовались очереди

Утром 23 апреля на границе наблюдаются огромные очереди на выезд из Польши в Украину.

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Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

"В настоящее время на отдельных направлениях наблюдается значительное накопление автотранспорта на выезд из Польши в Украину", говорится в сообщении.

Наибольшие очереди в направлении Украины на таких пунктах пропуска:

"Дорогуск — Ягодин" — около 800 легковых авто и 250 грузовиков;

"Зосин – Устилуг" – около 200 легковых автомобилей;

"Гребенное – Рава-Русская" – около 100 легковых авто и 200 грузовиков;

"Будомеж – Грушев" – около 90 легковых автомобилей;

"Корчевая – Краковец" – около 400 легковых авто и 400 грузовиков;

"Медика – Шегини" – около 700 легковых авто и 200 грузовиков;

"Кросценко – Смольница" – около 170 легковых авто.

Пограничники отмечают, что данное накопление возникло ситуативно и не зависит от порядка прохождения погранично-таможенных процедур.