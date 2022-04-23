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Українці їдуть на Великдень додому: на кордоні з Польщею утворилися черги
Вранці 23 квітня на кордоні спостерігаються величезні черги на виїзд із Польщі до України.
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Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.
"Наразі на окремих напрямках спостерігається значне накопичення автотранспорту на виїзд з Польщі в Україну", - йдеться у повідомленні.
Найбільші черги у напрямку України на таких пунктах пропуску:Підписуйтеся на наш YouTube канал
- "Дорогуськ - Ягодин" - близько 800 легкових авто та 250 вантажівок;
- "Зосин – Устилуг" – близько 200 легкових автомобілів;
- "Гребене – Рава-Руська" – близько 100 легкових авто та 200 вантажівок;
- "Будомєж - Грушів" - близько 90 легкових автомобілів;
- "Корчева – Краковець" – близько 400 легкових авто та 400 вантажівок;
- "Медика – Шегіні" – близько 700 легкових авто та 200 вантажівок;
- "Кросценко – Смольниця" – близько 170 легкових автомобілів.
Прикордонники зазначають, що це накопичення виникло ситуативно і не залежить від порядку проходження прикордонно-митних процедур.