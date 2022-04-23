Українці їдуть на Великдень додому: на кордоні з Польщею утворилися черги

Вранці 23 квітня на кордоні спостерігаються величезні черги на виїзд із Польщі до України.

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Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.

"Наразі на окремих напрямках спостерігається значне накопичення автотранспорту на виїзд з Польщі в Україну", - йдеться у повідомленні.

Найбільші черги у напрямку України на таких пунктах пропуску:

"Дорогуськ - Ягодин" - близько 800 легкових авто та 250 вантажівок;

"Зосин – Устилуг" – близько 200 легкових автомобілів;

"Гребене – Рава-Руська" – близько 100 легкових авто та 200 вантажівок;

"Будомєж - Грушів" - близько 90 легкових автомобілів;

"Корчева – Краковець" – близько 400 легкових авто та 400 вантажівок;

"Медика – Шегіні" – близько 700 легкових авто та 200 вантажівок;

"Кросценко – Смольниця" – близько 170 легкових автомобілів.

Прикордонники зазначають, що це накопичення виникло ситуативно і не залежить від порядку проходження прикордонно-митних процедур.