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Українці їдуть на Великдень додому: на кордоні з Польщею утворилися черги

Українці їдуть на Великдень додому: на кордоні з Польщею утворилися черги

Вранці 23 квітня на кордоні спостерігаються величезні черги на виїзд із Польщі до України.

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Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.

"Наразі на окремих напрямках спостерігається значне накопичення автотранспорту на виїзд з Польщі в Україну", - йдеться у повідомленні.

Найбільші черги у напрямку України на таких пунктах пропуску:

  • "Дорогуськ - Ягодин" - близько 800 легкових авто та 250 вантажівок;
  • "Зосин – Устилуг" – близько 200 легкових автомобілів;
  • "Гребене – Рава-Руська" – близько 100 легкових авто та 200 вантажівок;
  • "Будомєж - Грушів" - близько 90 легкових автомобілів;
  • "Корчева – Краковець" – близько 400 легкових авто та 400 вантажівок;
  • "Медика – Шегіні" – близько 700 легкових авто та 200 вантажівок;
  • "Кросценко – Смольниця" – близько 170 легкових автомобілів.

Прикордонники зазначають, що це накопичення виникло ситуативно і не залежить від порядку проходження прикордонно-митних процедур.

Автор:
Світлана Манько