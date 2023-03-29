Цена на свинину может вырасти до 10%: какие виды мяса подорожают перед Пасхой

Традиционно перед Пасхой украинские потребители наблюдают повышение цен на ряд продуктов, в частности на мясо. Delo.ua рассказывает, какие виды мяса в Украине подорожают в канун Пасхи.

Свинина

Традиционное сезонное повышение цен на мясо уже началось, которое демонстрируется активностью на рынке. Так, свинина, которая является самым популярным мясом среди украинцев, стала расти в цене. А повышение цен на черенок свиней началось с середины марта, говорит аналитик УКАБ Максим Гопка.

"Поставщики живца фиксируют высокую активность заготовителей, которые заранее хотят гарантировать достаточные объемы закупки. Всегда до полномасштабной войны перед Пасхой рос импорт свинины, однако эти объемы намного меньше. Несмотря на сокращение поголовья и сложную ситуацию в отрасли свиноводства, импортная свинина сейчас дороже для переработчиков, поэтому и активность на внутреннем рынке началась еще раньше”, - говорит Гопка.

По данным Минфина, по состоянию на конец марта средние цены на свинину в супермаркетах составляют:

Свиной ошейок – 200,18 грн/кг (за март подорожал на 4%).

Свиная лопатка – 175 грн/кг (за март цена выросла на 14%).

Свиная грудинка – 170 грн/кг (цена варьировалась 169-172 грн/кг).

Цены на свинину к середине апреля под давлением сезонного характера могут вырасти до 10%, но после праздника цены должны снизиться.

Эксперт Киевской школы экономики (KSE) Павел Мартышев также рассказал, что перед Пасхой свинина поднимется в цене. В зависимости от ее стоимости люди потенциально могут рассмотреть ее замену на говядину из-за небольшой разницы в цене.

"Сейчас свинина дешевле, чем говядина, но она очень растет в цене с начала полномасштабного вторжения. Это связано с сокращением рентабельности выращивания животных, в том числе, за счет низкого спроса и подорожания зерна в гривне. Цены в гривне на кормовой ячмень и кукурузу выросли из-за девальвации, а это снизило маржинальность от кормления свиней", - комментирует Мартышев.

Учитывая практическое отсутствие конкуренции со стороны импортной продукции, основным источником пополнения сырьевых запасов отечественных мясоперерабатывающих предприятий есть внутреннее предложение свинины, говорят в Ассоциации "Свиноводы Украины". Ограниченность последней и традиционного периода восстановления потребления свинины создает предпосылки для положительной ценовой динамики накануне Пасхи.

Так, оживление заготовительной активности происходит чаще всего за две недели до праздника, в результате чего цены прибавляют 5-12% за этот период.

Однако более скромное, чем в предыдущие годы, внутреннее предложение служит поддержкой для цен закупки, ее предпраздничные колебания также будут зависеть от уровня потребительской активности накануне Пасхи и соответствующих ожиданий переработчиков.

"В то же время, часто именно на предпраздничную неделю приходятся традиционные ценовые пики. Поэтому вполне вероятно, что цены на свинину как в закупке, так и в рознице в этот период могут достичь максимальных отметок предыдущего сезона, которые наблюдались в сентябре-октябре прошлого года. С другой стороны, ограниченность покупательной способности населения будет оставаться весомым ценовым фактором, сдерживающим рост стоимости", - рассказали в Ассоциации "Свиноводы Украины".

При этом может произойти некоторое снижение цен на свинину после Пасхи, но оно скорее всего не будет незначительным или длительным, ведь после завершения празднований потребительскую активность на высоком уровне может поддержать начало сезона пикников. Однако операторы рынка свинины отмечают "сглаженность" всплесков потребительской активности в последние годы и особенно в условиях войны. Однако с потеплением во второй половине весны рынок, вероятнее всего, будет ощущать оживление торговли в противовес более сдержанным продажам первого квартала года.

Говядина

Также за последний месяц выросли цены на черенок коров и бычков для производства говядины, из-за некоторого дефицита животных на рынке. Аналитики считают, что рост цен на этот вид мяса будет сопровождаться не сезонным характером, а проблемами в отрасли в целом.

"Спрос на говядину слабее свинины или курятины, и это в некоторой степени также сдержит цены для конечного потребителя", - добавил Максим Гопка.

По данным Минфина, средние цены на говядину в супермаркетах по состоянию на конец марта составляют:

Говядина гуляш – 244,81 грн/кг (за март цена выросла на 5,5%).

Говядина ребра – 152,98 грн/кг (за март цена выросла на 8,7%).

По словам эксперта KSE Павла Мартышева, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину значительного повышения цен на говядину не наблюдалось. Также не ожидается значительное удорожание говядины перед Пасхой.

"Пока большое количество мяса попадает на рынок, но из-за своей традиционно высокой цены говядина не пользуется большим спросом со стороны населения. При этом на стоимость говядины не влияет высокая стоимость кормов потому, что крупный рогатый скот полностью не зависит от кормового зерна, как свинья и птица. Из-за этих факторов удается сдерживать значительное повышение цен на говядину, в том числе перед Пасхой", - говорит Мартышев.

Курятина

Ценовая ситуация на рынке курятины для потребителей стабилизируется с наступлением тепла. На сегодняшний день, по данным Минфина, средние цены на курятину в супермаркетах составляют:

Курятина филе – 140,60 грн/кг (цены за март варьировались от 135,60 – 144,60 грн/кг).

Курятина голень – 80,45 грн/кг (цены за март варьировались от 63,45 – 80,45 грн/кг).

Курятина бедро – 91,95 грн/кг (цены за март варьировались от 91,95 – 107,95 грн/кг).

Как отметил эксперт KSE Мартышев, перед Пасхой не будет значительного роста цен на курятину из-за того, что отрасль начала восстанавливаться после блекаутов.

В свою очередь, аналитик компании "Центр биржевых технологий" (ЦБТ) Максим Орищак подчеркнул, что украинцы в период роста цен меньше потреблять не стали, поскольку денежные запасы и наличие работы позволяли сохранить базовую продуктовую корзину. Так будет весной.

"Если говорить о будущей динамике цен, то подорожание на 5-10% в некоторых точках продаж ждать стоит, но массового роста розничных цен на базаре мы не ждем из-за того, что страна сплотилась и все пытаются входить в положение друг друга. Но причиной роста цен, когда это произойдет, будет спекулятивный фактор", – говорит Орищак.

Он добавил, что объективно, в мире топливо дешевеет, инфраструктурные разрушения не прогрессируют по стране, соответственно вклад в рост цен будет исключительно со стороны бизнеса.