Возрождение "Чарівного птаха". Как семья Кривещенко успешно восстанавливает разрушенную оккупантами птицеферму

На протяжении 15 лет основатели фермы "Чарівний птах" Виктория Кривещенко со своим мужем развивали бизнес. За это время семейная ферма вошла в пятерку крупнейших производителей Украины, наладивших сотрудничество с ключевыми ритейлерами. Бизнес активно развивался и было много планов, но началась масштабная война разрушив все планы и предприятие. Delo.ua рассказывает историю семьи предпринимателей Кривещенко, как они спасали свое предприятие во время оккупации Киевщины и теперь восстанавливают мощности, чтобы продолжить работать.

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Несмотря на продолжающиеся активные военные действия, воздушные тревоги, ракетные атаки, масштабные блекауты, бизнес продолжает развиваться. Старые предприятия, пострадавшие во время боевых действий, пытаются постепенно восстанавливаться, чтобы остаться на рынке и работать дальше.

Одним из таких является перепелиная ферма "Чарівний птах", которая находится в селе Перемога на Киевщине. Основательницей фермы является украинка Виктория Кривещенко, которая долгие годы вместе с мужем развивала свой бизнес.

История создания перепелиной фермы

История семейного предприятия началась в 2003 на базе домохозяйства, а в 2008 году она с мужем решили создать юридическое лицо и приобрели полуразрушенные животноводческие помещения общей площадью более 4500 кв.м. Так и появилась ТМ "Чарівний птах".

Продукция ТМ "Чарівний птах"

Мы постепенно наращивали объем производства, использовали новейшие технологии выращивания и содержания перепелов, внедрили систему НАССР. Построили инкубаторию. В 2012 году получили статус племрепродуктора 2 порядка по выращиванию перепелов японской и маньчжурской пород. Виктория Кривещенко Основательница ТМ "Чарівний птах"

В основном продукция предприятия, а это пищевые перепелиные яйца, мясо перепела, инкубационные яйца и племенная птица, реализовывалась через сети супермаркетов.

За 15 лет бизнес-деятельности предприятие вошло в пятерку крупнейших производителей Украины. А с приходом российских оккупантов на украинскую землю в 2022 году, все разрушено.

Об оккупации и потерях

Полномасштабная война застала семью внезапно. По словам Виктории, они не успели отгрузить готовую продукцию и эвакуировать ферму и птиц в более безопасное место.

Перепелки фермы "Чарівний птах"

В первые дни вторжения ритейлеры уже не принимали продукцию, и мы передали ее ВСУ. Сами приняли решение остаться на предприятии. Виктория Кривещенко Основательница ТМ "Чарівний птах"

Российские военные зашли в село Победа на Киевщине 28 февраля 2022 года. С того момента фермерам помогали соседи, ведь рабочие предприятия во время оккупации не могли добраться до места работы.

Так, Виктория с семьей и соседями пытались поддерживать бесперебойную работу фермы. А 11 марта в одно из помещений прилетел российский снаряд.

Разрушена ферма "Чарівний птах"

Практически все перепелы погибли: часть от попадания, другая – от взрывной волны. Выжили только 2%. Они были в другом помещении, потому что накануне их не успели пересадить в клеточное оборудование в основной зал. Это их спасло. Именно из этих перепелок предприниматели начали восстанавливать ферму после освобождения Киевщины в начале апреля.

В момент оккупации у нас была одна задача – сохранить выживших птиц. Поэтому мы не боялись ходить на ферму ухаживать за ними. Оккупанты в этот момент смотрели на нас, как на людей с ума. Но у нас даже вопрос не стоял бросить перепелок. На автопилоте делаешь все для того, чтобы уберечь то, что осталось. Виктория Кривещенко Основательница ТМ "Чарівний птах"

Возрождение из пепла

Сейчас предприниматели отстраивают разрушенные помещения. Уже удалось восстановить наружные стены и кровлю. Стартом для возобновления поголовья стали те 2% птиц, выживших после обстрела. По состоянию на сегодняшний день фермерам удалось увеличить их количество почти в десять раз – до 20% от довоенного количества.

После деоккупации Виктория с мужем принялись возобновлять бизнес, однако понимали, что спроса на продукцию, который был раньше, пока не стоит ожидать. Они хотели взять кредит в банке, но отказались от этой идеи из-за нестабильности рынка. Поэтому предприниматели надеялись только на свои силы, гранты и партнеров.

Предприятие "Чарівний птах" после восстановления

"Мои коллеги постоянно делились грантовыми программами. Мы долго не думали и начали отправлять заявки. Наконец, выиграли два конкурса. Первый – от Агентства ООН по миграции. Вторым стала бесплатная образовательная программа SEED от организации Глобальный договор ООН в Украине. Нас поддержала компания МХП и предоставила грант, который мы использовали для закупки необходимых материалов для восстановления поголовья нашей птицы",- говорит Виктория.

Она подчеркнула, что это вернуло семью в строй и позволило планировать дальнейшую работу.

В грантовых программах, как SEED, есть свой плюс – кроме финансовой помощи, они создают качественный и интересный образовательный проект. Поддержка средствами очень важна, но и не меньше, чем дополнительное обучение, новые знакомства и обмен опытом с другими компаниями. Та же МХП менторила нас и рассказывала о собственных кейсах сотрудничества с малым бизнесом, построением логистики и т.д. Виктория Кривещенко Основательница ТМ "Чарівний птах"

Многие знания нельзя получить в свободном доступе, а грантовые программы дают такую возможность. Потому что бизнесу приходится справляться с двумя факторами – внешними и внутренними. Чтобы побороть внешние, нужно четко ставить цель, понимать, на какой рынок ты хочешь позиционировать продукт, и чего хочет потребитель, подчеркнула Виктория. Следует правильно оценить входные барьеры на рынок, его емкость и особенности.

На примере своего бизнеса семья Кивещенко увидели, что для успеха недостаточно продукта. Следует налаживать связи с менеджерами-закупщиками или строить такой бренд, за которым покупатели будут приходить в конкретную сеть. В целом работа с сетями – это сложный, долгий, финансово и времязатратный процесс. Поэтому производителю к этому нужно подходить комплексно.

Кадры, коллектив предприятие – это один из ключевых факторов успеха производства. На практике фермеры увидели, что в поиске и подборе персонала важно найти очередь ответственного человека. Ведь на рабочую должность выучить достаточно быстро, однако сделать из человека добросовестного работника гораздо труднее.

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Планы на будущее

Семья Кривещенко нашла силы, чтобы выжить во время оккупации, не опустили руки и даже в тот момент, когда снаряд прилетел и разбил помещение фермы. Предприниматели планируют работать дальше, несмотря на проблемы, которые принесла масштабная война.

Наибольшей проблемой сейчас частые и долгие отключения света, говорит Виктория. В последнее время предприятие имеет возможность поддерживать бесперебойную работу благодаря генератору, работающему 12-19 часов в сутки. Это все дополнительные расходы. Однако, несмотря на это, предприниматели не отказываются от своих планов.

Для начала нам нужно остаться на рынке, полностью восстановить каналы распределения и отстроить логистику. Потому что, например, мы не можем найти перевозчика на небольшие объемы для доставки продукции, а собственного транспорта после оккупации не стало. Также нам необходимо восстановить дорогостоящее клеточное оборудование, уничтоженное российским снарядом. Виктория Кривещенко Основательница ТМ "Чарівний птах"

В дальнейшем предприниматели планируют выйти на внешние рынки, потому что до войны уже готовились к сертификации, от экспорта нас отделял только один шаг. Кроме этого, компания имеет и социальную миссию – показать украинцам пользу перепелиного яйца.

Перепелиное яйцо ТМ "Чарівний птах"

Ведь перепелиное яйцо имеет особые свойства и несет большую пользу для детей и пожилых людей, говорит Виктория. Например, в Японии считается, что ребенок ежедневно должен съедать по 2-3 перепелиных яйца. Похожую практику фермеры хотят принести и в украинские сады и школы.

"В общем как бы тяжело ни было, надо идти только вперед и потихоньку делать свое дело. Если не двигаться и ничего не делать, то ничего и не получишь. Мы планируем реализовать все наши довоенные мечты. Терпение - это дерево с горькими корнями и сладкими плодами", – мотивированно рассказала Виктория Кривещенко.