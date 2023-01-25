Несмотря на войну, жизнь продолжается: как бренд Zosya Yanishevska продолжает работать и шить специальную одежду для военных

Основательницы бренда Zosya Yanishevska Ирина и Юлия Янишевские не закрыли свой бизнес во время полномасштабной войны. Сестры продолжили работать, несмотря на обстрелы украинских городов, и закрывать потребности клиентов. В конце 2022 года Ирина и Юлия получили заказ на пошив специальных штанов для военных с ранением конечностей, на которые постоянно растет спрос. Позже сестры масштабировали эту инициативу, чтобы поддержать как можно больше украинских защитников. Delo.ua рассказывает историю бренда Zosya Yanishevska, который продолжает работать, несмотря на войну и поддерживает украинских военных.

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Сестры Ирина и Юлия Янишевски начали заниматься дизайном и пошивом одежды в 2014 году, когда Россия аннексировала Крым и развязала войну на Донбассе Украины. Предприниматели понимали, что в стране кризис, но они не боялись начать свое дело. Так, был основан бренд под названием Zosya Yanishevska под которым сестры производят элегантную и повседневную женскую одежду и аксессуары.

“Наши дети подросли и мы искали себе какое-нибудь занятие. И мы придумали шить летние шапочки, шарфы, митенки и т.д.”, – говорит Ирина.

Им хотелось создать яркие и качественные шапочки, но сестры полагали, что на эти изделия не будет спроса. Однако все произошло наоборот – шапочки начали раскупать с первых дней продаж.

Ирина и Юлия Янишевские

После шапочек сестры начали шить платья и свитера. Их бренд стал быстро популярен и каждая линейка одежды создавала ажиотаж со стороны клиентов. Только детские шапочки создали около 100 видов, а продавались они тысячами. Также они шили и продавали сотни платьев.

“У нас очень много клиентов. Нам кажется, что они единомышленники и смотрят мир нашими глазами, поэтому мы понимаем, как удовлетворить спрос клиентов”. – говорит Юля.

При этом Ира и Юля считают, что до сих пор не умеют шить, но могут создать дизайн одежды. Первую партию одежды для них сшили в ателье и она сразу продалась. Затем предприниматели заключили контракт со швейной фабрикой в Бердичеве Житомирской области, где для них шесть мастериц шьют одежду под брендом Zosya Yanishevska.

После первой коллекции мы не знали, что делать дальше, но очень хотелось самовыразиться. Для нас это было как приключение, поэтому мы продолжали делать то, что нам нравится. Юлия Янишевская Соучредитель бренда Zosya Yanishevska

Успешный бизнес при минимальных вложениях

Когда сестры начинали свою деятельность, им понадобились минимальные финансовые инвестиции, чтобы закупить качественную ткань и заплатить за работу мастерам. Ткань они покупают в Италии, Франции, Германии и Турции.

В 2014 году Юля и Ира вложили 4 тысячи гривен, чтобы закупить ткань и сшить летние шапочки. Позже они одолжили у мужей 12 тысяч гривен, чтобы полностью покрыть оставшиеся расходы.

Ирина и Юлия Янишевские

"Потом пошло-поехало, когда мы начали активно продавать и зарабатывать деньги. И этот бизнес теперь нас кормит", – говорит Юля.

Иногда им приходилось брать кредиты в банках, но это были небольшие суммы, которые сестры быстро возвращали.

После платьев они начали шить брюки и топы. Потом к ним обратилась знакомая и сказала, что не может подобрать пальто под их платье и попросила сшить для нее верхнюю одежду. Потому сестры сразу начали создавать пальто и куртки.

“Одну модель пальто мы шьем уже много лет, и она продается больше всего. Мы даже хотели прекратить выпуск этой модели, но клиенты постоянно о ней спрашивают”, - говорит Ира.

Для реализации одежды сестры открыли локальный магазин, а продвигали свой бренд с помощью социальных сетей и рекомендаций клиентов.

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Великая война и новые свершения после приостановки бизнеса

24 февраля 2022 г., когда Россия развязала полномасштабную войну в Украине, сестры находились дома.

“Мы спали дома, как многие украинцы, когда услышали первые взрывы и тревогу. Первый вопрос, который появился в голове – что делать с детьми и как быть дальше”, – вспоминает Юлия.

При этом у них не было мнения закрывать бизнес, однако ощущение легкой потери все же присутствовало. На время пришлось приостановить предпринимательскую деятельность из-за обстрелов и неопределенности. Также временно было закрыто швейное производство в Бердичеве.

“Уже в марте мы написали в своих социальных сетях, что нужно платить налоги и призывали бизнес начать работать. Тогда нам быстро "на коленях" сделали интернет-магазин, где мы начали продавать одежду, потому что наш локальный магазин на тот момент не работал, - рассказала Юлия.

Ирина и Юлия Янишевские

Тогда клиенты Zosya Yanishevska активно начали писать сестрам и заказывать одежду. Юлии и Ирине было страшно из-за обстрелов, но желание продолжать работать все же победило страх. Так, сестры заказали очередную партию ткани и возобновили работу.

“Несмотря на войну жизнь продолжается, люди хотят хорошо одеваться и чем-то обольщаться. Женщины хотят носить платья, рубашки. Мы тоже начали оживать”, - говорит Юля.

Позже они сделали скидку на свою продукцию, чтобы стимулировать продажи, несмотря на то, что ткани подорожали из-за курса валют.

За время полномасштабной войны бренд Zosya Yanishevska увеличил процент продаж. По словам Иры и Юли порой производство не успевает шить всю одежду, а отключение электроэнергии усугубило ситуацию. Но эти сложности не останавливают сестер, поэтому они продолжают закрывать запросы клиентов и начали помогать раненым украинским военным.

Брюки для раненых военных

В конце осени прошлого года к сестрам обратились волонтеры, которые попросили сшить специальные штаны для раненых военных. Они не отказались помочь, хотя сначала не понимали, какие нужны штаны. В ноябре сестры разработали модель и начали шить за свой счет штаны военным с ранениями конечностей, которые удобно снимать.

Позже заказов на специальные штаны поступало все больше, поэтому в декабре 2022 года Ира и Юля начали собирать донаты, чтобы можно было шить как можно больше таких изделий.

Люди начали активно донатить и в сутки удавалось собрать 100 тысяч гривен. Ирина Янишевская Соучредитель бренда Zosya Yanishevska

Сестры посчитали себестоимость штанов, что составляет 800 гривен, и отпускают их по этой цене. Также из собранных донатов они платят мастерам за работу, на которую уходит много времени. Ира рассказала, что производство выделило себе два дня в неделю на пошив именно штанов. И сейчас (после согласования техпроцесса) за два дня они отшивают от 40 до 50 пар.

“Эти брюки на липучках сбоку на каждой штанине. Из-за липучек пошива таких штанов занимает больше времени. Но именно благодаря этим липучкам штаны полностью распашные и военным легко снимать их, особенно тем, кому поставили аппарат Елизарова”, - говорит Юля.

Высокий спрос на изделие мотивирует сестер продолжать помогать украинским защитникам.

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Как сохранить бизнес во время войны

Сестры дали несколько советов, как во время войны сохранить бизнес и не закрыться: