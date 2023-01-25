Попри війну, життя триває: як бренд одягу Zosya Yanishevska продовжує працювати та шити спеціальний одяг для поранених бійців

Засновниці бренду Zosya Yanishevska Ірина та Юлія Янішевські не закрили свій бізнес під час повномасштабної війни. Сестри продовжили працювати, незважаючи на обстріли українських міст, та закривати потреби кліентів. Наприкінці 2022 року Ірина та Юлія отримали замовлення на пошив спеціальних штанів для військових з пораненням кінцівок, на які постійно зростає попит. Пізніше сестри маштабували цю ініциативу. Delo.ua розповідає історію бренду, який продовжує працювати попри війну та підтримує українських військових.

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Сестри Ірина та Юлія Янішевські почали займатися дизайном та пошиттям одягу ще у 2014 році, коли Росія анексувала Крим та розв'язала війну на Донбасі України. Дівчата розуміли, що в країні криза, але вони не боялися розпочати свою справу. Так, був заснований бренд під назвою Zosya Yanishevska під яким сестри виробляють елегантний і повсякденний жіночий одяг та аксесуари.

“Наші діти підросли і ми шукали собі якесь заняття. І ми придумали шити літні шапочки, шарфи, мітенки тощо”, - каже Ірина.

Їм хотілося створити яскраві та якісні речі, але сестри думали, що на ці вироби не буде попиту. Проте все сталося навпаки – шапочки почали розкуповувати з перших днів продажу.

Ірина та Юлія Янішевські

Після шапочок сестри почали шити сукні та светри. Їхній бренд став популярним і кожна лінійка одягу викликала ажіотаж з боку клієнтів. Лише дитячих шапочок було створено близько 100 видів, а продавалися вони тисячами. Також вони шили та продавали сотні суконь.

“Ми маємо дуже багато клієнтів. Нам здається, що вони наші однодумці і дивляться світ нашими очима, тому ми розуміємо, як задовольнити попит”. – каже Юля.

При цьому Іра та Юля вважають, що досі не вміють шити, але можуть розробити дизайн одягу. Першу партію одягу для них пошили в ательє і вона одразу продалася. Потім сестри уклали контракт із швейною фабрикою у Бердичеві Житомирської області, де шестеро швачок шиють одяг.

Після першої колекції ми не знали, що далі робити, але дуже хотілося самовиразитися. Для нас це була немов пригода, тому ми продовжували робити те, що нам подобається. Юлія Янішевська Співзасновниця бренду Zosya Yanishevska

Успішний бізнес при мінімальних вкладеннях

Коли сестри розпочинали свою діяльність їм знадобилися мінімальні фінансові інвестиції, щоб закупити якісну тканину та заплатити за роботу майстрам. Тканину вони купують в Італії, Франції, Німеччині та Туреччині.

У 2014 році Юля та Іра вклали 4 тисячі гривень, щоб закупити тканину та пошити літні шапочки. Пізніше вони позичили у своїх чоловіків 12 тисяч гривень, щоби повністю покрити решту витрат.

“Потім пішло-поїхало, коли ми почали активно продавати та заробляти гроші. І цей бізнес тепер нас годує”, – розповідає Юля.

Часом їм доводилося брати кредити у банках, але це були невеликі суми, які сестри швидко повертали.

Після суконь вони почали шити штани та топи. Потім до них звернулася знайома і сказала, що не може підібрати пальто під їхню сукню і попросила пошити для неї верхній одяг. Так сестри почали створювати пальто та куртки.

“Одну модель пальта ми шиємо вже багато років, і вона продається найбільше. Ми навіть хотіли припинити випускати цю модель, але клієнти постійно про неї запитують”, - каже Іра.

Двостороннє пальто, яке сестри шиють багато років Двостороннє пальто, яке сестри шиють багато років

Для реалізації одягу сестри відкрили локальний магазин, а просували свій бренд за допомогою соціальних мереж та рекомендацій клієнтів.

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Велика війна та нові звершення після призупинення бізнесу

“Ми спали вдома, як багато українців, коли 24 лютого почули перші вибухи та тривогу. Перше питання, яке з'явилося у голові - що робити з дітьми і як бути далі”, - згадує Юлія.

При цьому в них не було думки закривати бізнес, хоч на певний час довелося призупинити діяльність через обстріли. Також тимчасово було закрито швейне виробництво у Бердичеві.

“Вже у березні ми написали у своїх соціальних мережах, що треба платити податки та закликали бізнес почати працювати. Тоді нам швидко “на колінах” зробили інтернет-магазин, де ми почали продавати одяг, бо наш локальний магазин тоді не працював”, - розповіла Юлія.

Ірина та Юлія Янішевські

Тоді клієнти Zosya Yanishevska активно почали писати сестрам та замовляти одяг. Юлії та Ірині було страшно через обстріли, але бажання продовжувати працювати все ж таки перемогло страх. Так, сестри замовили чергову партію тканини та відновили роботу.

“Незважаючи на війну, життя триває, люди хочуть гарно одягатися і чимось тішити себе. Жінки хочуть носити сукні, сорочки. Ми також почали оживати”, - каже Юля.

Пізніше вони зробили знижку на свою продукцію, щоб стимулювати продаж, незважаючи на те, що тканина подорожчала через курс валют.

За час повномасштабної війни бренд Zosya Yanishevska збільшив відсоток продажів. За словами Іри та Юлі часом виробництво не встигає шити весь одяг, а відключення електроенергії лише погіршило ситуацію. Але це не зупиняє сестер - вони продовжують задовольняти клієнтський попит і почали допомагати пораненим українським військовим.

Штани для поранених

Восени 2022 року до сестер звернулися волонтери, які попросили пошити спеціальні штани для поранених військових. Вони не відмовилися допомогти, хоч спочатку не розуміли, які саме потрібні штани. Вже в листопаді сестри розробили модель та почали шити за власні кошти штани військовим із пораненнями кінцівок, які зручно знімати.

Штани для військових на липучках Штани для військових на липучках Штани для військових на липучках

Пізніше замовлень на спецштани надходило все більше, тому в грудні 2022 року Іра та Юля почали збирати донати, щоб можна було шити якнайбільше таких виробів.

Люди почали активно донатити і за добу вдавалось зібрати 100 тисяч гривень. Ірина Янішевська Співзасновниця бренду Zosya Yanishevska

Сестри порахували собівартість штанів, що становить 800 гривень, і відпускають їх за цією ціною. Також з донатів вони платять майстрам за роботу. Іра розповіла, що виробництво виділило собі два дні на тиждень на пошив тільки штанів. І зараз (після узгодження техпроцесу) за два дні вони відшивають від 40 до 50 пар.

“Ці брюки на липучках збоку на кожній штанині. Через липучки пошиття таких штанів займає більше часу. Але саме завдяки цим липучкам штани повністю розстібні та військовим їх легко знімати, особливо тим, кому поставили апарат Єлізарова”, - каже Юля.

Високий попит на такий виріб мотивує сестер продовжувати допомагати українським захисникам.

Посилання на банку: https://send.monobank.ua/jar/8qBtyLsCjB Номер картки банки: 5375 4112 0373 5589 Підримати фінансово ініциативу бренду Zosya Yanishevska (Приховати)

Як зберегти бізнес під час війни

Сестри дали кілька порад, як під час війни зберегти бізнес і не закритися: