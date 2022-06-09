"Надрукувати" турнікет: чому 3D-вироби компанії "Infomir" під час війни стали в нагоді воїнам ЗСУ та медикам

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Група компаній "Infomir" була заснована одеськими бізнесменами у 2000 році. Головний офіс та саме виробництво компанії знаходиться у місті Одеса. Також є офіси та дистриб'юторські центри в Німеччині, Швейцарії та ОАЕ.

Компанія Infomir є виробником промислової та побутової електроніки, яка з 2001 року випускає ТВ-приставки, включаючи програмне забезпечення. А також виробництвом повного циклу рішень для "розумного" міста: "розумне" освітлення та датчики для отримання показників лічильників газу, електрики та води на відстані.

Клієнтами компанії є IT-інтегратори та інтернет-провайдери, а на вироби для "розумного" міста в основному є попит з боку бізнесу, держави, ОСББ та установ, які потребують встановлення обладнання та комунікацій для обліку даних споживання ресурсів.

3D модель компанії Infomir. Фото: "Infomir"

Наймолодший напрямок роботи компанії — проект повного проектування та 3D-друку — з початку повномасштабних бойових дій в Україні став максимально затребуваним.

Спочатку ми купили 3D-принтер для тестування виробів на їхню придатність. Ми перевіряли чи підходять плати до того чи іншого виробу, щоб перед литтям фінальні зразки моделей були бездоганними. Адже ми самі виробляємо корпуси датчиків та деякі деталі для "розумних" лічильників. Олександр Власенко Керівник відділу зв'язків з громадськістю та комунікацій "Infomir"

Однак із початком повномасштабної війни 3D-принтер почав виконувати ще й інші функції. В "Infomir" активно почали звертатися медики, компанії з тюнінгу зброї та авто, виробництва, стартапи та стоматології - всім потрібна була 3D-друк .

"Зараз до нас звертаються з ЗСУ, щоб ми для них надрукували турнікети, медичні бандажі, підставки для гранатометів. Дуже багато замовлень, які потрібно робити тут і зараз. Ми зрозуміли, що люди та бізнес почали шукати альтернативу елементів, що бракують, для своєї діяльності, наприклад, запчастини для промислового обладнання, які через війну вони не можуть придбати", - каже менеджер проекту 3D-друку "Infomir" Андрій Летницький.

3D-модель компанії Infomir. Фото: "Infomir"

" Раніше бізнес не розумів, що 3D-друк може виконувати серйозні функції, а лише закривати якісь завдання з декору. Ці три місяці дали зрозуміти, що 3D-вироби можуть поповнити ті недоліки, які є у підприємства", - каже Андрій Летницький. .

Найпопулярнішими замовленнями бізнесу є корпуси, датчики, пульти. А з початку повномасштабної війни замовлення почали надходити ще й від ЗСУ. Для них Infomir надрукували 4 тисячі штук турнікетів та інших деталей стільки ж, а деталей для джгута компанія виготовила 1 тисячу штук. Також у компанії друкували перехідники на перископ, а для медиків – елементи для ретракторів .

"Від якості турнікета залежить життям бійця. Якщо на полі бою турнікет зламається в руках, то солдат закінчиться кров'ю. Часто бійці скаржилися, що у звичайних джгутах турнікети швидко ламалися. Після тестування наших турнікетів ми зрозуміли, що вони не ламаються навіть за максимальних зусиль", – каже Андрій Летницький.

Як відбувається процес друку 3D-моделей

Цех 3D-друку знаходиться на площі 100 кв метрів, а обладнання та порошок для друку деталей поставила компанія HP. Для запуску цього проекту Infomir інвестував гроші компанії, де на покупку одного принтера потрібно було вкласти близько $1 млн.

Цикл виготовлення однієї деталі в Infomir займає три робочі дні. Сам цикл не можна порушувати та коригувати через те, що це може порушити процес виробництва. У цей цикл входить друк, охолодження та обробка деталі. У результаті за три дні компанія виробляє близько 5 кг дрібних та великих виробів.

Щоб надрукувати 3D-виріб, необхідно завантажити в камеру принтера поліамідний порошок, який розподіляється по всій ємності. Порошок змішується з речовиною, яка відповідає за розподіл матеріалу для друку. Сама друк відбувається за допомогою інфрачервоного випромінювання, яке пропалює гранули порошку і з'єднує їх між собою, а потім шар за шаром вони виростають у виріб.

Для того, щоб контролювати цей процес на виробництві, працює чотири людини на чолі з начальником цеху. Один співробітник завантажує комп'ютерні моделі у віртуальну камеру принтера, оскільки обладнання не друкує вироби по живих фото та картинок, тому ескізу потрібне оцифрування. Після того, як ескізи перевірили наявність помилок, принтер починає друк деталей.

Оцифровка моделі для 3D-друку. Фото: "Infomir"

Другий фахівець розвантажує деталі, коли вони вже надруковані, чистить порошок, виймає деталі з камери та відносить на обробку. Третій працівник займається безпосередньо обробкою виробу за допомогою піску, який під тиском очищає деталь, щоб вона мала товарний вигляд. Потім відбувається упаковка деталей та відправлення складу готової продукції.

Процес обробки виробу. Фото: "Infomir"

На 3D-принтері можна зробити абсолютно будь-яку деталь, яку ви бачите із пластику навколо себе. На таких принтерах можна також створити деталі для побудови цілого будинку. У нас навіть було одне цікаве замовлення – зробити всі деталі для Lamborghini. Але така робота коштуватиме дорожче, ніж купити нову машину. У результаті ми не взялися робити це замовлення. Андрій Летницький Менеджер проекту 3D-друку "Infomir"

Плани на майбутнє

Як і будь-який бізнес в Україні компанія Infomir також зіткнулася з труднощами з моменту початку повномасштабної війни в країні. Деякі співробітники виїхали у безпечніше місце, проте на відстані продовжують працювати в компанії. Також і через війну компанія зазнала фінансових втрат, тому їм довелося переглянути бюджет та оптимізувати його.

"На даний момент усі робочі місця збережені, люди працюють і отримують зарплату. За потреби компанія допомагає своїм співробітникам. 24 лютого 2022 року ми не забороняли виїжджати співробітникам, хто хотів це зробити, вони поїхали і тепер працюють віддалено. А хто вирішив залишитися, вони продовжують роботу на місцях", - каже керівник відділу зв'язків із громадськістю та комунікацій "Infomir" Олександр Власенко.

Команда "Infomir". Фото: "Infomir"

Деякі клієнти компанії поставили співпрацю на паузу, зокрема іноземні. При цьому бізнес не розривав контракти із Infomir. Частина старих та нові клієнти продовжують замовляти деталі. На сьогоднішній день ще не весь бізнес в Україні повернувся до ладу, однак загалом нові замовлення компенсували втрату старих.

Наразі основна мета компанії – це налагодити роботу в умовах війни, щоб продовжити далі функціонувати та сплачувати податки у державу. А також у планах компанії вийти на іноземні ринки. Раніше Infomir робив деталі для закордонного ринку, проте зараз вони хочуть реалізувати масштабну експансію.

3D модель компанії Infomir. Фото: "Infomir"

В інших країнах є такі ж принтери, як у нас, але це не означає, що ми не потрібні на іноземному ринку. Ми хочемо вийти на ринок Польщі, Болгарії та Естонії. У цих країнах не вистачає потужностей і не весь бізнес знає про такі технології. Ми вивчили, що в цих країнах є попит і сподіваємось, що скоро будемо там. Андрій Летницький Менеджер проекту 3D-друку "Infomir"

При цьому в Infomir ще мають намір збільшувати свої потужності в Україні. Для цього компанія замовила ще один принтер компанії HP, завдяки якому вони зможуть збільшити кількість продукції, що випускається, і прискорити виконання замовлень.

Також у планах популяризація 3D-друку як технології. Тому представники компанії постійно організовують презентації та вебінари для людей та бізнесу, щоб показати унікальні деталі надруковані на принтері та розповісти про переваги таких виробів.

Андрій Летницький із клієнтом компанії Infomir. Фото: "Infomir"

"Наше завдання показати, що 3D-друк вже зовсім інший і він законний. А також, що цей спосіб виробництва деталей є альтернативою класичним методам і можна робити вироби швидше, дешевше і якісніше", - зазначив менеджер проекту 3D-друку "Infomir" Андрій Літницький.

За словами Андрія Летницького, зараз в Україні 3D-друк не настільки популярний, оскільки люди практично не знайомі з цією технологією. Якщо порівняти з іншими країнами, наприклад, у Штатах така технологія є дуже популярною, тому він переконаний, що згодом в Україні на 3D-друк також буде великий попит.