Під виття сирен та вибухи снарядів: як в онлайн-школі "Освіта без меж" навчають дітей під час війни

В 2015 році харків'яни Станіслав та Олена запустили онлайн-платформу, завдяки якій можна навчатись дистанційно. В той час дистанційне навчання в Україні було не розвинуто і не користувалось попитом. Але після пандемії коронавірусу, а особливо з початком повномасштабної війні в Україні, до онлайн-платформи підключились тисячі людей, щоб продовжити навчання, коли стаціонарні школи не працювали через небезпеку. Розповідаємо, як Станіслав та Олена продовжують навчати дітей під час війни.

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Як все починалось

Сім'я Станіслава багато подорожувала, а коли настав час його дитині йти до школи, то вони з дружиною почали шукати онлайн-школу. Це був 2015 рік, коли в Україні ще не було розвинуто дистанційне навчання.

Подружжя спробувало декілька онлайн-шкіл, але вони були схожі на додаткові навчання, де потрібно було отримати та виконати завдання, а потім відправити на перевірку. Ніякого спілкування дитини з вчителем не було і це не влаштовувало родину. Тому вони почали думати, що можна зробити для тоого щоб дитина отримала повноцінне дистанційне навчання.

В той момент знайома Станіслава Олена розповіла йому, що Покотилівський ліцей, де навчаються її діти, потребує онлайн-платформу. Тоді ліцей реформували і потрібно було, щоб після реформації туди прийшло навчатись 700 дітей. Інакше ліцей могли закрити. Тому керівництво ліцею вирішило розширити діяльність та зробити його профільним. А завдяки онлайн-платформі можна було набрати необхідну кількість дітей для навчання.

Під час війни Станіслав продовжував розвивати онлайн-школу та волонтерив

“Директорка ліцею була зацікавлена у тому, щоб ми свою навчальну платформу приєднали до загальної системи закладу. А ми були зацікавлені у тому, щоб діти користувались цією платформою. На той момент вже мої два сини та донька навчались у ліцеї. Тоді ми почали оформлювати ліцей як профільний з екстернатом для всієї області та дистанційною підтримкою”, - каже Олена.

До того моменту, як Олена разом зі Станіславом вирішили запускати платформу для онлайн навчання, вона працювала викладачем в університеті сільського господарства, який також мав навчальну платформу на базі Moodle, на якій Олена вже вміла працювати. Тому вона розуміла, яку платформу вони мають створити для навчання українських дітей та учнів Покотилівсього ліцею.

Завдяки знанням Олени платформи Moodle та навичкам у програмуванні Станіслава вдалось створити свою онлайн-школу під назвою "Освіта без меж".

“Ми зробили платформу, де можна побачити та зберігти матеріали, виконати завдання, поспілкуватись з вчителем та проводити уроки онлайн. Батьки можуть бачити ці завдання та виконані уроки, щоб пересвідчитись в тому, що дитина навчається. Станіслав зробив всі інтеграції і тепер, як технічний спеціаліст, відповідає за це. Я, як адміністратор платформи, слідкую за всім та викладаю. Ми розвивали цю платформу, змінювали її декілька разів. На це нам знадобилось десь 5 років”, - каже Олена.

Навчання під звуки тривог та вибухи снарядів

Спочатку платформа була налаштована для навчання дітей Покотилівського ліцею, коли через захворювання коронавірусом, здебільшого діти навчались дистанційно. Станіслав та Олена намагались залучати до навчання інших дітей, які не були учнями ліцею, але їх було небагато. Приблизно до 10 дітей не з Покотилівського ліцею навчались на онлайн-платформі за програмою 7-го класу. Потім підприємці додали програми навчання для інших класів.

Коли почалась повномасштабна війна в Україні багато міст зазнали ракетних ударів, в тому числі Харківщина. В результаті обстрілів російські війська знищили багато шкіл, але дітям десь потрібно було навчатись, а вчителям - викладати. Тому Олена та Станіслав зробили оголошення, в якому вони закликали батьків дітей та вчителів долучитись до їх платформи та продовжити навчання на безоплатній основі.

Олена ховалась від обстрілів, але продовжувала навчати дітей

Після публікації оголошення до онлайн-платформи долучилось 42 вчителя, які втратили роботу через руйнування навчальних закладів, де вони працювали. На сьогодні 17 вчителів залишились працювати в "Освіта без меж" і отримують заробітну плату. Також долучилось більше двох тисяч дітей.

“За перші дві доби був шквал звернень. За одну секунду до школи записувалась одна людина, а загалом прибуло 2600 нових учнів. До нас звертались батьки зі всієї країни і ті, хто виїхав за кордон. Здебільшого це були сім'ї з з Харківської, Луганської, Донецької областей, Маріуполя та Мелітополя. Центральна Україна не була такою активною тому, що там багато шкіл лишились цілі”, - каже Станіслав.

При цьому звертались батьки, які давно з дітьми знаходяться в окупації, наприклад, з Луганську.

“Батьки шукали можливість продовжити навчання дітей в українській школі не заважаючи на окупацію. Це велика трагедія, коли дитина навчалась, планувала вступати в ВУЗи або в університети за кордоном і тут сталась окупація. І що тепер їм робити? Школи розбили, документи всі знищили - це все дуже страшно. Діти були всі перелякані, але дякували, що ми їх не покинули”, - зі сльозами на очах розповідає Олена.

Олена додала, що незважаючи на постійні обстріли Харківської області та інших міст, маючи нестабільний інтернет, а іноді взагалі його не було разом зі світлом, діти продовжували виконувати завдання, коли мали змогу, а вчителі - навчати. Також діти Олени під час масивних атак росіян продовжували вчитись.

Діти Олени, які продовжували вчитись під час обстрілів

Бюрократія та оформлення документів

Вже третій місяць поспіль Станіслав та Олена намагаються отримати ліцензію, щоб мати змогу видавати атестати учням. Вони вже зібрали всі документи і відправили на розгляд владі. Але розгляд документів постійно відкладається з невідомих причин. За словами Олени, близько 12 харківських шкіл теж очикують розгляду документів, щоб отримати ліцензію.

З цієї причини наразі онлайн-школа "Освіта без меж" не може видавати атестати. Атестати по закінченню онлайн-школи видає Покотилівській лицей, тому діти, які навчаються на платформі все одно будуть мати всі документи, щоб в майбутному поступити в ВУЗ. Олена сподівається, що в найближчий час проблема з оформленням вирішиться.

"На сьогоднішній день наша школа тільки навчає. Ми маємо бажання і змогу видавати атестати, але зараз ми не можемо отримати дозвіл на це. Але наші діти все одно отримують документи від Покотилівського ліцею", - каже Олена.

Вона додала, що "Освіта без меж" також видає рекомендації школам для переведення дітей в інший клас, якщо вони тимчасово займались в онлайн-школі і не ходили в свою. За словами Олени вони вже видавали такі рекомендації і цих дітей переводили в наступний клас.

Мрії та плани

Команда онлайн-школи "Освіта без меж" хочуть, щоб діти спілкувались між собою поза уроками. Тому вони організовують позашкільні активності, щоб діти мали змогу спілкуватись один з одним.

Також у батьків дітей є запит на вивчання німецької мови. Тому Станіслав і Олена зараз шукають можливість співпрацювати з іноземними школами.

Ще одна мрія - це зробити онлайн-школу гейміфікованою, щоб діти мали можливість використовувати ігрові практики у навчанні та отримувати винагороду за досягнення. Також в паланах Станіслава та Олени залучити для навчання ще більше дітей, які можуть навчатись за різними програмами.

Ці всі плани зараз на стадії реалізації, але спочатку Олена та Станіслав добьються того, щоб отримати всі ліцензії, щоб можна було видавати атестати після закінчення навчання в онлайн-школі.