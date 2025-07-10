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Нацбанк посилив контроль: сім небанківських установ під санкціями
Національний банк застосував наглядові заходи до семи небанківських фінансових установ. Трьом із них відкликано ліцензії, а ще чотири отримали вимоги усунути виявлені порушення та привести свою діяльність у відповідність до чинного законодавства України.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу НБУ.
Санкції від НБУ
- Щодо відкликання ліцензій
Національний банк відкликав ліцензії у трьох фінансових компаній — "Системний фінансовий консалтинг", "Фінансова компанія Діджитал Фінанс" і "Фін-Ранг". Причиною стало ігнорування вимог регулятора щодо надання необхідної інформації під час наглядової перевірки.
Ще у травні НБУ вимагав від цих компаній усунути порушення та надати документи й пояснення щодо своєї діяльності. Встановлений термін — до 9 червня 2025 року — компанії проігнорували. Зокрема, йдеться про порушення пункту 16 розділу III положення №162, яке регламентує безвиїзний нагляд за небанківськими установами.
Відповідне рішення ухвалив Комітет з питань нагляду та регулювання небанківського фінансового ринку 7 липня. Воно набирає чинності з моменту повідомлення установ і може бути оскаржене в адміністративному суді впродовж шести місяців. Водночас подання позову не зупиняє виконання рішення НБУ.
- Щодо вимог про вжиття заходів
Нацбанк зобов’язав чотири небанківські фінансові установи усунути виявлені порушення та привести свою діяльність у відповідність до законодавства.
Йдеться про компанії "Кредит Партнерс", "Просто Лізинг", "Найкращий Ломбард" та "Схід Фінанс". Перших три покарали через те, що вони не подали аудиторські звіти за 2024 рік у встановлений термін. "Схід Фінанс" не надав регулятору запитувані документи, пояснення чи інформацію.
Ці установи мають виправити ситуацію до 28 липня 2025 року.
Відповідне рішення ухвалено Комітетом Нацбанку 7 липня. Воно набирає чинності після повідомлення компаній і може бути оскаржене в адміністративному суді протягом шести місяців. Однак оскарження не зупиняє виконання рішення.
Нагадаємо, нещодавно НБУ застосував заходи впливу до трьох кредитних спілок через порушення пруденційних нормативів.