Нацбанк посилив контроль: сім небанківських установ під санкціями

Національний банк застосував наглядові заходи до семи небанківських фінансових установ. Трьом із них відкликано ліцензії, а ще чотири отримали вимоги усунути виявлені порушення та привести свою діяльність у відповідність до чинного законодавства України.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу НБУ.

Санкції від НБУ

Щодо відкликання ліцензій

Національний банк відкликав ліцензії у трьох фінансових компаній — "Системний фінансовий консалтинг", "Фінансова компанія Діджитал Фінанс" і "Фін-Ранг". Причиною стало ігнорування вимог регулятора щодо надання необхідної інформації під час наглядової перевірки.

Ще у травні НБУ вимагав від цих компаній усунути порушення та надати документи й пояснення щодо своєї діяльності. Встановлений термін — до 9 червня 2025 року — компанії проігнорували. Зокрема, йдеться про порушення пункту 16 розділу III положення №162, яке регламентує безвиїзний нагляд за небанківськими установами.

Відповідне рішення ухвалив Комітет з питань нагляду та регулювання небанківського фінансового ринку 7 липня. Воно набирає чинності з моменту повідомлення установ і може бути оскаржене в адміністративному суді впродовж шести місяців. Водночас подання позову не зупиняє виконання рішення НБУ.

Щодо вимог про вжиття заходів

Нацбанк зобов’язав чотири небанківські фінансові установи усунути виявлені порушення та привести свою діяльність у відповідність до законодавства.

Йдеться про компанії "Кредит Партнерс", "Просто Лізинг", "Найкращий Ломбард" та "Схід Фінанс". Перших три покарали через те, що вони не подали аудиторські звіти за 2024 рік у встановлений термін. "Схід Фінанс" не надав регулятору запитувані документи, пояснення чи інформацію.

Ці установи мають виправити ситуацію до 28 липня 2025 року.

Відповідне рішення ухвалено Комітетом Нацбанку 7 липня. Воно набирає чинності після повідомлення компаній і може бути оскаржене в адміністративному суді протягом шести місяців. Однак оскарження не зупиняє виконання рішення.

Нагадаємо, нещодавно НБУ застосував заходи впливу до трьох кредитних спілок через порушення пруденційних нормативів.