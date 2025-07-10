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Нацбанк ужесточил контроль: семь небанковских учреждений под санкциями
Национальный банк применил надзорные меры к семи небанковским финансовым учреждениям. Трем из них отозваны лицензии, а еще четыре получили требования устранить выявленные нарушения и привести свою деятельность в соответствие с действующим законодательством Украины.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу НБУ.
Санкции от НБУ
- Относительно отзыва лицензий
Национальный банк отозвал лицензии у трех финансовых компаний — "Системный финансовый консалтинг", "Финансовая компания Диджитал Финанс" и "Фин-Ранг". Причиной стало игнорирование требований регулятора по предоставлению необходимой информации в ходе проверки.
Еще в мае НБУ потребовал от этих компаний устранить нарушения и предоставить документы и объяснения по поводу своей деятельности. Установленный срок – до 9 июня 2025 года – компании проигнорировали. В частности, речь идет о нарушении пункта 16 раздела III положения №162, регламентирующего безвыездный надзор за небанковскими учреждениями.
Соответствующее решение принял Комитет по надзору и регулированию небанковского финансового рынка 7 июля. Оно вступает в силу с момента уведомления учреждений и может быть обжаловано в административном суде в течение шести месяцев. В то же время, подача иска не останавливает выполнение решения НБУ.
- Относительно требований о принятии мер
Нацбанк обязал четыре небанковских финансовых учреждения устранить выявленные нарушения и привести свою деятельность в соответствие с законодательством.
Речь идет о компаниях "Кредит Партнерс", "Просто Лизинг", "Лучший Ломбард" и "Восток Финанс". Первые три наказали за то, что они не подали аудиторские отчеты за 2024 год в установленный срок. "Восток Финанс" не предоставил регулятору запрашиваемые документы, пояснения или информацию.
Эти учреждения должны исправить ситуацию до 28 июля 2025 года.
Соответствующее решение было принято Комитетом Нацбанка 7 июля. Оно вступает в силу после уведомления компаний и может быть обжаловано в административном суде в течение шести месяцев. Однако обжалование не останавливает исполнение решения.
Напомним, недавно НБУ применил меры влияния к трем кредитным союзам из-за нарушения пруденциальных нормативов.