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НБУ отозвал лицензию у финансовой компании: что известно

НБУ
Почему "ФК Фрейзер" осталась без лицензии / НБУ

Национальный банк Украины аннулировал лицензию финансовой компании "ФК Фрейзер" на предоставление кредитов и факторинговых услуг. Причиной стало отсутствие компании по указанному юридическому адресу в ходе плановой проверки.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Финкомпания "Фрейзер" потеряла лицензию

НБУ аннулировал лицензию ООО "ФК Фрейзер" на предоставление финансовых услуг — в частности, кредитование средствами и банковскими металлами, а также факторинг.

Решение было принято Комитетом по надзору и регулированию рынков небанковских финансовых услуг 7 июля 2025 года после попытки проведения плановой инспекции. Проверка выявила отсутствие компании по официальному адресу, указанному в Едином госреестре. Это сделало невозможным инспекцию и стало основанием для отзыва лицензии в соответствии с требованиями действующего законодательства.

С 8 июля 2025 года "ФК Фрейзер" лишается права предоставлять финансовые услуги, заключать новые договоры или изменять условия уже заключенных.

Административное решение вступает в силу с момента официального уведомления компании одним из предусмотренных законом способов.

Что известно о финкомпании?

Согласно данным YouСontrol, юридическое лицо ООО "ФК "Фрейзер" было зарегистрировано в 2018 году.

Размер уставного капитала юридического лица составляет 6,5 млн грн.

Основной сферой деятельности компании было предоставление финансовых услуг, не подпадающих под категорию страхования или пенсионного обеспечения. Среди дополнительных направлений – финансовый лизинг и различные формы кредитования.

Бенефициарный владелец – Халатова Юлия.

Напомним, Национальный банк Украины возвращается к полноценному контролю за соблюдением валютных лимитов и нормативов капитала банками.

Автор:
Ольга Опенько