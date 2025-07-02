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Нацбанк повертає повноцінний нагляд за валютними лімітами та капіталом

нбу
НБУ повертається до довоєнних вимог / НБУ

Національний банк України з 3 липня 2025 року повертається до повноцінного контролю за дотриманням валютних лімітів та нормативів капіталу банками. Відповідні зміни затверджені постановами Правління НБУ №70 та №72.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на НБУ.

Рішення ухвалене в межах реалізації стратегії поступового повернення до довоєнного регулювання та виконання зобов’язань України за Меморандумом з МВФ. З урахуванням поточного стану банківської системи скасовуються тимчасові воєнні особливості, які дозволяли уникати санкцій за порушення валютної позиції та пруденційних нормативів.

Зокрема, банки більше не звільняються від заходів впливу у випадку порушення відкритої валютної позиції або недотримання нормативів капіталу. Водночас для банків, які мають такі порушення на 3 липня 2025 року, передбачено перехідний період: протягом трьох місяців вони мають подати до НБУ план відновлення нормативів і дотримуватися обмежень у діяльності.

Також скасовується дія тимчасової норми, яка обмежувала доступ банків до валютних операцій із Нацбанком у разі перевищення лімітів. Така заборона діяла 10 днів і мала стимулювати банки дотримуватися валютної дисципліни у період, коли стандартні санкції застосовувалися вкрай обмежено.

Цей крок означає повернення до повноцінного фінансового нагляду з боку НБУ та має на меті посилення стійкості банківського сектору й зниження валютних ризиків в умовах поступової нормалізації економічного середовища.

Додамо, нещодавно НБУ оновив систему контролю за діяльністю банків у сфері готівкового обігу. Змінами уточнено порядок планових і позапланових перевірок, посилено вимоги до організації касової роботи, інкасації коштів, захисту приміщень, а також розширено повноваження НБУ щодо адміністративного впливу на банки у разі виявлення порушень.

Автор:
Тетяна Гойденко