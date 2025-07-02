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Нацбанк возвращает полноценный надзор за валютными лимитами и капиталом

нбу
НБУ возвращается к довоенным требованиям / НБУ

Национальный банк Украины с 3 июля 2025 возвращается к полноценному контролю за соблюдением валютных лимитов и нормативов капитала банками. Соответствующие изменения утверждены постановлениями Правления НБУ №70 и №72.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на НБУ.

Решение принято в рамках реализации стратегии постепенного возвращения к довоенному регулированию и исполнению обязательств Украины по Меморандуму с МВФ. С учетом текущего состояния банковской системы упраздняются временные военные особенности, позволявшие избегать санкций за нарушение валютной позиции и пруденциальных нормативов.

В частности, банки больше не освобождаются от мер влияния в случае нарушения открытой валютной позиции или несоблюдения нормативов капитала. В то же время для банков, имеющих такие нарушения на 3 июля 2025 года, предусмотрен переходный период: в течение трех месяцев они должны представить НБУ план восстановления нормативов и соблюдать ограничения в деятельности.

Также отменяется действие временной нормы, которая ограничивала доступ банков к валютным операциям с Нацбанком в случае превышения лимитов. Такой запрет действовал 10 дней и должен стимулировать банки соблюдать валютную дисциплину в период, когда стандартные санкции применялись крайне ограниченно.

Этот шаг означает возврат к полноценному финансовому надзору со стороны НБУ и направлен на усиление устойчивости банковского сектора и снижение валютных рисков в условиях постепенной нормализации экономической среды.

Недавно НБУ обновил систему контроля за деятельностью банков в сфере наличного обращения. Изменениями уточнен порядок плановых и внеплановых проверок, усилены требования к организации кассовой работы, инкассации средств, защите помещений, а также расширены полномочия НБУ по административному влиянию на банки в случае выявления нарушений.

Автор:
Татьяна Гойденко