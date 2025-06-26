Посилено перевірки банків: Нацбанк змінив порядок контролю готівки

Національний банк оновив систему контролю за діяльністю банків у сфері готівкового обігу. Змінами уточнено порядок планових і позапланових перевірок, посилено вимоги до організації касової роботи, інкасації коштів, захисту приміщень, а також розширено повноваження НБУ щодо адміністративного впливу на банки у разі виявлення порушень.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на прессцентр НБУ.

Посилено перевірки банків

Йдеться про перевірки, спрямовані на забезпечення контролю за дотриманням банками вимог Національного банку до касової роботи, інкасації коштів та перевезення валютних цінностей, захисту приміщень банків.

Національний банк уточнив ключові аспекти проведення перевірок банків у сфері готівкового обігу. Зокрема, зміни передбачають:

запровадження порядку публічного інформування про проведення перевірок;

визначення правил створення документів під час перевірок у паперовій та електронній формах, включно з копіями даних відеоархіву із систем відеоконтролю;

встановлення обов’язкових реквізитів для паперових документів, що оформлюються в процесі перевірки;

посилення вимог до банків щодо забезпечення інспекторів необхідною документацією та сприяння в перевірках;

розширення підстав для проведення позапланових перевірок, зокрема у разі визнання банку проблемним або необхідності контролю за дотриманням вимог/обмежень НБУ;

впровадження процедури повідомлення банку про початок адміністративного провадження у разі виявлення порушень;

визначення умов складання актів про недопуск або перешкоджання перевірці.

Крім основних змін, Національний банк уточнив і розширив низку інших вимог, що регламентують порядок проведення перевірок банків у сфері готівкового обігу.

Реалізація оновлених норм сприятиме підвищенню ефективності та якості контролю на всіх етапах перевірок — від планування і підготовки до їх проведення та застосування відповідних заходів впливу.

Нагадаємо, НБУ виніс на громадське обговорення проєкт положення, яке регулює порядок інформування кредитними спілками споживачів про умови фінансової послуги залучення коштів та банківських металів, що підлягають поверненню.