НБУ позбавив фінкомпанію ліцензії через порушення: що відомо

Національний банк України відкликав ліцензію на здійснення фінансової діяльності у ТОВ "Фінансова компанія “КиївКепітал”. Причиною стало системне невиконання вимог регулятора та неподання необхідних документів щодо істотної участі у компанії.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу НБУ.

Чому НБУ відкликав ліцензію у "КиївКепітал"?

НБУ ухвалив рішення про відкликання ліцензії у ТОВ "Фінансова компанія КиївКепітал", яке здійснювало діяльність на ринку небанківських фінансових послуг. Відповідний захід впливу затверджено 23 червня 2025 року Комітетом з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових установ.

Ще у квітні Нацбанк зобов’язав компанію усунути порушення, виявлені під час нагляду, та привести свою діяльність у відповідність до чинного законодавства. Втім, компанія не надала регулятору необхідної інформації та документів щодо набуття істотної участі у фінансовій установі, що й стало підставою для відкликання ліцензії.

Національний банк нагадав, що такі вимоги регулюються Положенням про авторизацію надавачів фінансових послуг, затвердженим постановою №199 від 29 грудня 2023 року. Відповідно до цього документа, компанії зобов’язані надавати вичерпну інформацію на вимогу регулятора.

Таким чином, "КиївКепітал" більше не має права надавати фінансові послуги в Україні, наголошують в НБУ.

Про компанію

ТОВ "Фінансова компанія "КиївКепітал".

Згідно з даними YouControl, юридична особа ТОВ "ФК "КиївКепітал" було зареєстровано в 2020 році.

Розмір статутного капіталу юридичної особи складає 5 млн грн.

Основний вид діяльності - надання фінансових послуг.

Кінцевий бенефіціар - Озерянська Вікторія.

Про заходи НБУ

Національний банк України погодив зміну обсягу ліцензій на діяльність фінансової компанії семи небанківським фінансовим установам на підставі їх власних заяв.

У березні 2025 року Національний банк застосував заходи впливу до шести банків за порушення законодавства щодо запобігання відмиванню коштів, фінансуванню тероризму та розповсюдженню зброї масового знищення.