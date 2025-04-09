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Нацбанк зобов’язав три небанківські установи усунути виявлені порушення: що відомо
Національний банк застосував заходи впливу до трьох небанківських фінансових установ у вигляді вимоги про вжиття заходів, спрямованих на усунення виявлених під час нагляду порушень та приведення діяльності у відповідність до вимог законодавства.
Про це інформує пресслужба НБУ.
Що відомо про заходи впливу
Заходи впливу були застосовані до таких компаній:
- ТОВ "Фінансова компанія "КиївКепітал";
- ТОВ "Сіті Фін Альянс";
- ТОВ "Фінтех Лаб".
Зазначені небанківські фінансові установи мають усунути виявлені під час нагляду порушення та привести свою діяльність у відповідність до вимог законодавства України. Встановлений строк для виконання — до 5 травня 2025 року.
Заходи впливу були застосовані через ненадання запитуваної НБУ інформації та документів щодо набуття істотної участі в установі, як того вимагає чинне нормативне регулювання.
Про компанії
- ТОВ "Фінансова компанія "КиївКепітал".
Згідно з даними YouControl, юридична особа ТОВ "ФК "КиївКепітал" було зареєстровано в 2020 році.
Розмір статутного капіталу юридичної особи складає 5 млн грн.
Основний вид діяльності - надання фінансових послуг.
Кінцевий бенефіціар - Озерянська Вікторія.
- ТОВ "Сіті Фін Альянс".
Згідно з даними YouControl, юридична особа ТОВ "С.Ф.А." було зареєстровано в 2018 році.
Розмір статутного капіталу юридичної особи складає 5,1 млн грн.
Основний вид діяальності - фінансовий лізинг. Бенефіціарний власник - Демченко Сергій.
- ТОВ "Фінтех Лаб".
За даними YouControl, юридична особа ТОВ "Фінтех Лаб" було зареєстровано в 2016 році. Розмір статутного капіталу юридичної особи складає 1 тис. грн.
Компанія займається комп'ютерним програмуванням, а також виданням комп'ютерних ігор та іншого програмного забезпечення. Крім того, вона здійснює діяльність у сфері проводового електрозв'язку.
Бенефіціарний власник - Тонконог Володимир.
Про заходи НБУ
Національний банк України погодив зміну обсягу ліцензій на діяльність фінансової компанії семи небанківським фінансовим установам на підставі їх власних заяв.
У березні 2025 року Національний банк застосував заходи впливу до шести банків за порушення законодавства щодо запобігання відмиванню коштів, фінансуванню тероризму та розповсюдженню зброї масового знищення.