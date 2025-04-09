Нацбанк зобов’язав три небанківські установи усунути виявлені порушення: що відомо

Національний банк застосував заходи впливу до трьох небанківських фінансових установ у вигляді вимоги про вжиття заходів, спрямованих на усунення виявлених під час нагляду порушень та приведення діяльності у відповідність до вимог законодавства.

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Про це інформує пресслужба НБУ.

Що відомо про заходи впливу

Заходи впливу були застосовані до таких компаній:

ТОВ "Фінансова компанія "КиївКепітал";

ТОВ "Сіті Фін Альянс";

ТОВ "Фінтех Лаб".

Зазначені небанківські фінансові установи мають усунути виявлені під час нагляду порушення та привести свою діяльність у відповідність до вимог законодавства України. Встановлений строк для виконання — до 5 травня 2025 року.

Заходи впливу були застосовані через ненадання запитуваної НБУ інформації та документів щодо набуття істотної участі в установі, як того вимагає чинне нормативне регулювання.

Про компанії

ТОВ "Фінансова компанія "КиївКепітал".

Згідно з даними YouControl, юридична особа ТОВ "ФК "КиївКепітал" було зареєстровано в 2020 році.

Розмір статутного капіталу юридичної особи складає 5 млн грн.

Основний вид діяльності - надання фінансових послуг.

Кінцевий бенефіціар - Озерянська Вікторія.

ТОВ "Сіті Фін Альянс".

Згідно з даними YouControl, юридична особа ТОВ "С.Ф.А." було зареєстровано в 2018 році.

Розмір статутного капіталу юридичної особи складає 5,1 млн грн.

Основний вид діяальності - фінансовий лізинг. Бенефіціарний власник - Демченко Сергій.

ТОВ "Фінтех Лаб".

За даними YouControl, юридична особа ТОВ "Фінтех Лаб" було зареєстровано в 2016 році. Розмір статутного капіталу юридичної особи складає 1 тис. грн.

Компанія займається комп'ютерним програмуванням, а також виданням комп'ютерних ігор та іншого програмного забезпечення. Крім того, вона здійснює діяльність у сфері проводового електрозв'язку.

Бенефіціарний власник - Тонконог Володимир.

Про заходи НБУ

Національний банк України погодив зміну обсягу ліцензій на діяльність фінансової компанії семи небанківським фінансовим установам на підставі їх власних заяв.

У березні 2025 року Національний банк застосував заходи впливу до шести банків за порушення законодавства щодо запобігання відмиванню коштів, фінансуванню тероризму та розповсюдженню зброї масового знищення.