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Нацбанк обязал три небанковских учреждения устранить выявленные нарушения: что известно
Национальный банк применил меры влияния к трем небанковским финансовым учреждениям в виде требования о принятии мер, направленных на устранение выявленных при надзоре нарушений и приведение деятельности в соответствие с требованиями законодательства.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Что известно о мерах воздействия
Меры воздействия были применены к следующим компаниям:
- ООО "Финансовая компания "КиевКепитал";
- ООО "Сити Фин Альянс";
- ООО "Финтех Лаб".
Указанные небанковские финансовые учреждения должны устранить выявленные при надзоре нарушения и привести свою деятельность в соответствие с требованиями законодательства Украины. Установленный срок для исполнения — до 5 мая 2025 года.
Меры влияния были применены из-за непредоставления запрашиваемой НБУ информации и документов относительно существенного участия в учреждении, как того требует действующее нормативное регулирование.
О компаниях
- ООО "Финансовая компания "КиевКепитал".
Согласно данным YouControl, юридическое лицо ООО "ФК "КиевКепитал" было зарегистрировано в 2020 году.
Размер уставного капитала юридического лица составляет 5 млн. грн.
Основной вид деятельности – предоставление финансовых услуг.
Конечный бенефициар – Озерянская Виктория.
- ООО "Сити Фин Альянс".
Согласно данным YouControl, юридическое лицо ООО "С.Ф.А." было зарегистрировано в 2018 году.
Размер уставного капитала юридического лица составляет 5,1 млн. грн.
Основной вид деятельности – финансовый лизинг. Бенефициарный владелец – Демченко Сергей.
- ООО "Финтех Лаб".
По данным YouControl, юридическое лицо ООО "Финтех Лаб" было зарегистрировано в 2016 году. Размер уставного капитала юридического лица составляет 1 тыс. грн.
Компания занимается компьютерным программированием, а также выпуском компьютерных игр и другого программного обеспечения. Кроме того, она работает в сфере проводной электросвязи.
Бенефициарный владелец – Тонконог Владимир.
О мерах НБУ
Национальный банк Украины согласовал изменение объема лицензий на деятельность финансовой компании семи небанковским финансовым учреждениям из их собственных заявлений.
В марте 2025 года Национальный банк применил меры влияния к шести банкам за нарушение законодательства по предотвращению отмывания средств, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения.