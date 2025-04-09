Нацбанк обязал три небанковских учреждения устранить выявленные нарушения: что известно

Национальный банк применил меры влияния к трем небанковским финансовым учреждениям в виде требования о принятии мер, направленных на устранение выявленных при надзоре нарушений и приведение деятельности в соответствие с требованиями законодательства.

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Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Что известно о мерах воздействия

Меры воздействия были применены к следующим компаниям:

ООО "Финансовая компания "КиевКепитал";

ООО "Сити Фин Альянс";

ООО "Финтех Лаб".

Указанные небанковские финансовые учреждения должны устранить выявленные при надзоре нарушения и привести свою деятельность в соответствие с требованиями законодательства Украины. Установленный срок для исполнения — до 5 мая 2025 года.

Меры влияния были применены из-за непредоставления запрашиваемой НБУ информации и документов относительно существенного участия в учреждении, как того требует действующее нормативное регулирование.

О компаниях

ООО "Финансовая компания "КиевКепитал".

Согласно данным YouControl, юридическое лицо ООО "ФК "КиевКепитал" было зарегистрировано в 2020 году.

Размер уставного капитала юридического лица составляет 5 млн. грн.

Основной вид деятельности – предоставление финансовых услуг.

Конечный бенефициар – Озерянская Виктория.

ООО "Сити Фин Альянс".

Согласно данным YouControl, юридическое лицо ООО "С.Ф.А." было зарегистрировано в 2018 году.

Размер уставного капитала юридического лица составляет 5,1 млн. грн.

Основной вид деятельности – финансовый лизинг. Бенефициарный владелец – Демченко Сергей.

ООО "Финтех Лаб".

По данным YouControl, юридическое лицо ООО "Финтех Лаб" было зарегистрировано в 2016 году. Размер уставного капитала юридического лица составляет 1 тыс. грн.

Компания занимается компьютерным программированием, а также выпуском компьютерных игр и другого программного обеспечения. Кроме того, она работает в сфере проводной электросвязи.

Бенефициарный владелец – Тонконог Владимир.

О мерах НБУ

Национальный банк Украины согласовал изменение объема лицензий на деятельность финансовой компании семи небанковским финансовым учреждениям из их собственных заявлений.

В марте 2025 года Национальный банк применил меры влияния к шести банкам за нарушение законодательства по предотвращению отмывания средств, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения.