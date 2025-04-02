НБУ отменил лимит на переводы с карты на карту: банки самостоятельно ограничивают платежи украинцев

Национальный банк Украины решил не продлевать действие регуляторных ограничений в размере 150 тыс. грн в месяц для выходных переводов P2P по всем счетам физических лиц, открытым в одном банке, на счета других физлиц, поскольку банки самостоятельно ограничили платежи украинцев.

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Об этом говорится в сообщении регулятора.

Нацбанк отменяет ограничение в 150 тысяч гривен

Соответствующее ограничение было введено с 1 октября 2024 года на полгода и срок его действия истек 1 апреля.

Отмечается, что за время действия регуляторных ограничений:

был принят и начал действовать закон от 08.10.2024 № 3994-IX "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию функций Национального банка Украины по государственному регулированию рынков финансовых услуг" на основе законопроекта № 11043, которым предусмотрено увеличение суммы штрафов к нарушителям платежного законодательства;

был разработан и подписан за координацию банковских ассоциаций Меморандум об обеспечении прозрачности функционирования рынка платежных услуг, к которому присоединилось абсолютное большинство банков, обслуживающих розничных клиентов, и предоставлятели платежных услуг, имеющих лицензию на ведение расчетных счетов розничных клиентов;

банки и небанковские предоставлятели платежных услуг продолжают улучшать работу систем мониторинга платежных операций в соответствии с требованиями и рекомендациями НБУ;

со стороны правоохранительных органов ведется активная работа по выявлению и прекращению преступных схем. Бюро экономической безопасности недавно разоблачило сеть, которая насчитывала более 4 тысяч человек-дропов;

НБУ наработал концепцию реестра лиц, нуждающихся в усиленном контроле платежных операций. Предложение будет направлено соответствующему комитету Верховной Рады Украины для дальнейшего рассмотрения в апреле.

"В прошлом году мы фиксировали аномальный всплеск объема переводов между счетами физлиц, который в настоящее время снизился вследствие введения регуляторных ограничений, коммуникации НБУ, обратившей внимание рынка на проблему дроп, и внедрения Меморандума.

Там добавили, что регулятор и дальше будет мониторить ситуацию и будет работать над другими инициативами, которые усилят эффективность борьбы с преступными схемами с участием дропов, а также при необходимости принять дополнительные меры.

Напомним, 10 декабря ПриватБанк, Сбербанк, УниверсалБанк (mono) и Райффайзен Банк, а также Национальная ассоциация банков Украины (НАБУ) и Ассоциация украинских банков (АУБ) заключили Меморандум о внедрении унифицированных рыночных практик и подходов к надлежащей проверке клиентов и мониторингу их финансовых средств. Позже к Меморандуму о прозрачности рынка платежных услуг, предусматривающему установление лимитов на карточные переводы, присоединились еще 23 банка и 2 финансовые компании.

Ограничение карточных переводов: что нужно знать

С 1 февраля 2025 года в Украине вступили в силу новые платежные ограничения для населения, которые предусматривают два лимита – 50 тысяч гривен и 150 тысяч гривен в месяц. В зависимости от категории, которую каждый клиент получает в своем банке, используются соответствующие лимиты.

Это касается не только переводов между карточками ( P2P -операций), но и всех операций с текущих счетов в пользу физических лиц, в частности переводов на iBAN .

Банки с 1 июня обещают сократить верхний лимит переводов со всех карт и счетов со 150 тыс. до 100 тыс. грн.