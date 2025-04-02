НБУ скасував ліміт на перекази з карти на карту: банки самостійно обмежують платежі українців

Національний банк України вирішив не продовжувати дію регуляторних обмежень у розмірі 150 тис. грн на місяць для вихідних переказів P2P за всіма рахунками фізичних осіб, відкритими в одному банку, на рахунки інших фізосіб, оскільки банки самостійно обмежили платежі українців.

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Про це йдеться у повідомленні регулятора.

Нацбанк скасовує обмеження у 150 тисяч гривень

Відповідне обмеження було запроваджено з 1 жовтня 2024 року на пів року і термін його дії завершився 1 квітня.

Зазначається, що за а час дії регуляторних обмежень:

був ухвалений та почав діяти закон від 08.10.2024 № 3994-IX “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення функцій Національного банку України з державного регулювання ринків фінансових послуг” на основі законопроєкту № 11043, яким передбачене збільшення суми штрафів до порушників платіжного законодавства;

був розроблений та підписаний за координації банківських асоціацій Меморандум про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг, до якого приєдналася абсолютна більшість банків, які обслуговують роздрібних клієнтів, та надавачі платіжних послуг, які мають ліцензію на ведення розрахункових рахунків роздрібних клієнтів;

банки та небанківські надавачі платіжних послуг продовжують поліпшувати роботу систем моніторингу платіжних операцій відповідно до вимог і рекомендацій НБУ;

з боку правоохоронних органів ведеться активна робота щодо виявлення та припинення злочинних схем. Бюро економічної безпеки нещодавно викрило мережу, яка нараховувала понад 4 тисячі осіб-дропів;

НБУ напрацював концепцію реєстру осіб, що потребують посиленого контролю платіжних операцій. Пропозиція буде надіслана відповідному комітету Верховної Ради України для подальшого розгляду у квітні.

"Минулого року ми фіксували аномальний сплеск обсягу переказів між рахунками фізосіб, який наразі знизився внаслідок введення регуляторних обмежень, комунікації НБУ, що звернула увагу ринку на проблему дропів, та впровадження Меморандуму. Короткострокова тенденція до стрімкого зростання кількості відкритих платіжних карток, яка фіксувалася у вересні-жовтні минулого року, також припинилася", - підкреслили в НБУ.

Там додали, що регулятор і далі моніторитиме ситуацію та працюватиме над іншими ініціативами, які посилять ефективність боротьби зі злочинними схемами за участю дропів, а також за потреби вживатиме додаткових заходів.

Нагадаємо, 10 грудня ПриватБанк, Ощадбанк, УніверсалБанк (mono) та Райффайзен Банк, а також Національна асоціація банків України (НАБУ) та Асоціація українських банків (АУБ) уклали Меморандум про впровадження уніфікованих ринкових практик і підходів до належної перевірки клієнтів та моніторингу їхніх фінансових операцій. Пізніше, до Меморандуму про прозорість ринку платіжних послуг, який передбачає встановлення лімітів на карткові перекази, приєдналися ще 23 банки та 2 фінансові компанії.

Обмеження карткових переказів: що треба знати

З 1 лютого 2025 року в Україні набули чинності нові платіжні обмеження для населення, які передбачають два ліміти — 50 тисяч гривень та 150 тисяч гривень на місяць. Залежно від категорії, яку кожен клієнт отримує у своєму банку, застосовуються відповідні ліміти.

Це стосується не лише переказів між картками (P2P-операцій), а й усіх операцій з поточних рахунків на користь фізичних осіб, зокрема переказів на iBAN.

Банки з 1 червня обіцяють скоротити верхній ліміт переказів з усіх карток і рахунків зі 150 тис. грн до 100 тис. грн.