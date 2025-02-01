З 1 лютого діють нові платіжні ліміти на карткові перекази: що треба знати

З 1 лютого 2025 року в Україні запрацювали нові платіжні обмеження для населення з двома лімітами — 50 тисяч гривень та 150 тисяч гривень на місяць, залежно від категорії, присвоєної кожній людині у її банку.

Обмеження лімітів банками: що треба знати

Нагадаємо, 10 грудня ПриватБанк, Ощадбанк, УніверсалБанк (mono) та Райффайзен Банк, а також Національна асоціація банків України (НАБУ) та Асоціація українських банків (АУБ) уклали меморандум про впровадження уніфікованих ринкових практик і підходів до належної перевірки клієнтів та моніторингу їхніх фінансових операцій. Пізніше, до меморандуму про прозорість ринку платіжних послуг, який передбачає встановлення лімітів на карткові перекази, приєдналися ще 23 банки та 2 фінансові компанії.

Документом, зокрема, вводяться обмеження на проведення операцій для клієнтів, крім клієнтів із підтвердженими джерелами доходів:

місячний ліміт операцій для клієнтів із високим рівнем ризику, які не мають підтверджених доходів, у розмірі 50 тис. грн з 1 лютого 2025 року.

для клієнтів із середнім і низьким рівнем ризику ліміт складає 150 тис. грн на місяць з 1 лютого, а з 1 червня він знижуватиметься до 100 тис. грн.

Це стосується не лише переказів між картками (P2P-операцій), а й усіх операцій з поточних рахунків на користь фізичних осіб, зокрема переказів на iBAN.

Після оцінки кожної людини фінансисти ділять усіх клієнтів на три категорії залежно від рівня ризику: високий, середній та низький ризик.

Банкіри обіцяють повідомляти кожній людині його персональний ліміт, після чого ви зрозумієте свою оцінку (високо чи низькоризикову). Щоб дізнатися про свою категорію, достатньо буде звернутися до контакт-центру фінустанови, а деякі навіть обіцяють вказувати ліміт в особистому кабінеті клієнта.

У ліміт не рахуватимуть перекази людини між її власними рахунками в одному банку. Але будуть, якщо гроші ходитимуть між рахунками фізособи у різних фінустановах. Також винятки будуть для зарплатних карток (якщо зарплата вища за ліміт) і тих, хто підтвердить офіційні доходи в сумі вище за ліміт. Ще винятки зроблять для волонтерів.

Перелік фінустанов

Загалом, згідно даних Асоціації українських банків (АУБ), станом на 27 січня 2025 року, до меморандуму приєдналися 46 фінансових установ.

ПриватБанк;

Ощадбанк;

Універсалбанк (monobank);

Сенс Банк;

ПУМБ;

Райффайзен Банк;

Укрексімбанк;

Укргазбанк;

ОТП Банк;

Кредобанк;

Банк Південний;

Правекс Банк;

Кристалбанк;

Банк Глобус;

МТБ Банк;

Радабанк;

Ідея Банку;

Альтбанк;

Банк "Альянс";

Європромбанк;

Банк "Кліринговий дім";

Полікомбанк;

Банк "Траст-Капітал";

Український банк реконструкції та розвитку;

Оксі Банк;

Перший інвестиційний банк;

Агропросперіс Банк;

ПроКредит Банк;

Комінбанк;

Банк "Український капітал";

Скай-Банк;

А-банк;

Банк Схід;

Банк Кредит Дніпро;

Акордбанк;

Кредитвест Банк;

ТАСкомбанк;

Кредит Європа Банк;

Банк "Грант";

БАНК 3/4;

Двигун;

Асвіо Банк;

РВС Банк;

Індустріалбанк.

Також до угоди приєдналися дві небанківські фінустанови - ТОВ "Новапей" (NovaPay) та ФК "ЄВО" (RozetkaPay).

Як нові ліміти на карткові перекази від банків вплинуть на українців

Як пояснюють в НБУ, підписаний банками меморандум зменшить можливості фінансування тіньової економіки, а ліміти, які зазначені в ньому, стосуються виключно клієнтів, які не надали документальне підтвердження своїх доходів, особливо визначених як "високоризикові".

У регуляторі наголошують, що меморандум не посилює фінансовий моніторинг та оцінювання клієнта в банках.

"Банки як застосовували ризик-орієнтовний підхід до оцінки клієнтів, а відповідно й рішень про їх обслуговування, так і використовують. Крім того, успішна реалізація меморандуму, навпаки, може стати кроком до дострокового зняття тимчасового ліміту на вихідні P2P перекази, який ми вимушені були запровадити в жовтні строком на пів року", – підкреслюють в НБУ.

Зазначається, що меморандум не запроваджує додаткових обмежень для клієнтів банків-підписантів.

"Якщо ви працюєте "вбілу", отримуєте "білу" зарплату або ж можете в інший спосіб документально підтвердити свої доходи чи статки, для вас взагалі нічого не зміниться. Як це не змінилося для вас і в жовтні 2024 року, коли НБУ зробив перший крок до вирішення проблеми з дропами, визначивши загальну рамку для всіх клієнтів", – пояснюють в НБУ.

Уточнюється, що зазначені в документі ліміти стосуються тільки тих клієнтів, які не надали документів на підтвердження своїх доходів – особливо тих, хто визначений "високоризиковими":

"Останніх, за оцінками банків, не більше 1% від усієї клієнтської бази. Так, всього 1%, але саме вони активно задіяні в мережі "дропів" та є основою цього мільярдного "дроп"-трафіка", - переконують в НБУ.

Там додають, що меморандум не позначиться на роботі волонтерів. Водночас він зазначив, що зараз клієнтам не потрібно оновлювати дані про доходи чи нести в банки якісь довідки.

"Взаємодія з банками продовжується в стандартному режимі. Меморандум не передбачає подання якихось додаткових довідок чи оновлення даних клієнтами. Жодних вимог щодо додаткової ідентифікації Меморандум не містить, адже вона відбулася під час відкриття рахунку", – зауважують в НБУ.

При цьому у регуляторі наголошують, що підписаний банками меморандум зменшить можливості фінансування тіньової економіки.

Зауважимо, Національний банк України вирішив встановити з 1 жовтня тимчасово на пів року ліміт у 150 тисяч гривень на місяць для переказів фізичних осіб "з карти на карту" (також відомі як P2P, C2С)