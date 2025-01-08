Українцям не блокуватимуть картки за часте зняття готівки - НБУ

У Національному банку Україні зауважують, що інформація про блокування карток за часте зняття готівки не відповідає дійсності.

Про це йдеться у повідомленні НБУ.

У регуляторі нагадують, що окремі медіа та телеграм-канали розповсюджують недостовірну та маніпулятивну інформацію про те, що українцям можуть блокувати банківські рахунки за часте зняття готівки – більше трьох разів на місяць, особливо у великих сумах, та за часте використання готівкових кредитів.

В НБУ наголошують, що ця інформація не відповідає дійсності.

"Медіа посилаються на "рекомендації Національного банку України щодо посилення фінансового моніторингу в Україні", не зазначаючи конкретні документи. Проте в жодних рекомендаціях, листах, нормативно-правових актах чи інших офіційних документах НБУ вимог щодо блокування рахунків за проведення таких операцій немає", - підкреслюють у регуляторі.

Там додають, що банки, платіжні та фінансові установи продовжують діяти та здійснювати належну перевірку своїх клієнтів виключно в межах законодавства з питань фінансового моніторингу, застосовуючи ризик-орієнтований підхід.

В НБУ радять українцям завжди довіряти лише перевіреній інформації з офіційних джерел та не сприймати серйозно фейкові новини, які розповсюджують анонімні телеграм-канали та недобросовісні медіа, щоб підірвати довіру громадян до фінансового сектору України.

Обмеження лімітів банками: що треба знати

Нагадаємо, 10 грудня ПриватБанк, Ощадбанк, УніверсалБанк (mono) та Райффайзен Банк, а також Національна асоціація банків України (НАБУ) та Асоціація українських банків (АУБ) уклали меморандум про впровадження уніфікованих ринкових практик і підходів до належної перевірки клієнтів та моніторингу їхніх фінансових операцій. Документом, зокрема, вводяться обмеження на проведення операцій для клієнтів, крім клієнтів із підтвердженими джерелами доходів:

місячний ліміт операцій для клієнтів із високим рівнем ризику, які не мають підтверджених доходів, у розмірі 50 тис. грн з 1 лютого 2025 року.

для клієнтів із середнім і низьким рівнем ризику ліміт складає 150 тис. грн на місяць з 1 лютого, а з 1 червня він знижуватиметься до 100 тис. грн.

Це стосується не лише переказів між картками (P2P-операцій), а й усіх операцій з поточних рахунків на користь фізичних осіб, зокрема переказів на iBAN.

Пізніше, до меморандуму про прозорість ринку платіжних послуг, який передбачає встановлення лімітів на карткові перекази, приєдналися ще 23 банки та 2 фінансові компанії.

Зауважимо, Національний банк України вирішив встановити з 1 жовтня тимчасово на пів року ліміт у 150 тисяч гривень на місяць для переказів фізичних осіб "з карти на карту" (також відомі як P2P, C2С)