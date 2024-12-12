Як нові ліміти на карткові перекази від банків вплинуть на українців

Підписаний банками меморандум зменшить можливості фінансування тіньової економіки, а ліміти, які зазначені в ньому, стосуються виключно клієнтів, які не надали документальне підтвердження своїх доходів, особливо визначених як "високоризикові".

Про це повідомив голова Національного банку Андрій Пишний.

Він пояснив суть цього документу.

За словами очільника регулятора, меморандум не посилює фінансовий моніторинг та оцінювання клієнта в банках.

"Банки як застосовували ризик-орієнтовний підхід до оцінки клієнтів, а відповідно й рішень про їх обслуговування, так і використовують. Крім того, успішна реалізація меморандуму, навпаки, може стати кроком до дострокового зняття тимчасового ліміту на вихідні P2P перекази, який ми вимушені були запровадити в жовтні строком на пів року", – підкреслив Пишний.

Він також зазначив, що меморандум не запроваджує додаткових обмежень для клієнтів банків-підписантів.

"Якщо ви працюєте "вбілу", отримуєте "білу" зарплату або ж можете в інший спосіб документально підтвердити свої доходи чи статки, для вас взагалі нічого не зміниться. Як це не змінилося для вас і в жовтні 2024 року, коли НБУ зробив перший крок до вирішення проблеми з дропами, визначивши загальну рамку для всіх клієнтів", – пояснив голова Нацбанку.

Він уточнив, що зазначені в документі ліміти стосуються тільки тих клієнтів, які не надали документів на підтвердження своїх доходів – особливо тих, хто визначений "високоризиковими":

"Останніх, за оцінками банків, не більше 1% від усієї клієнтської бази. Так, всього 1%, але саме вони активно задіяні в мережі "дропів" та є основою цього мільярдного "дроп"-трафіка", - переконує Пишний.

Голова НБУ запевняє, що меморандум не позначиться на роботі волонтерів. Водночас він зазначив, що зараз клієнтам не потрібно оновлювати дані про доходи чи нести в банки якісь довідки.

"Взаємодія з банками продовжується в стандартному режимі. Меморандум не передбачає подання якихось додаткових довідок чи оновлення даних клієнтами. Жодних вимог щодо додаткової ідентифікації Меморандум не містить, адже вона відбулася під час відкриття рахунку", – підкреслив глава НБУ.

При цьому Пишний наголосив, що підписаний банками меморандум зменшить можливості фінансування тіньової економіки. За його словами, ця ініціатива – "ніщо інше, як упорядкування всіх процесів та підходів, які вже існують, щоб разом не дати використовувати платіжну інфраструктуру для фінансування незаконної діяльності".

"Сьогодні це і ухилення від сплати податків, що вимірюється мільярдами гривень, які рухаються повз державний бюджет. Це фінансування терористичної та диверсійної діяльності, коли через "дроп-центри" Росія оплачує підпали та вибухи в наших містах. Це загалом обслуговування тіньової економіки, яка позбавляє Україну величезного ресурсу, потрібного для оборони країни", – резюмував очільник НБУ.

Обмеження лімітів банками: що треба знати

Нагадаємо, 10 грудня ПриватБанк, Ощадбанк, УніверсалБанк (mono) та Райффайзен Банк, а також Національна асоціація банків України (НАБУ) та Асоціація українських банків (АУБ) уклали меморандум про впровадження уніфікованих ринкових практик і підходів до належної перевірки клієнтів та моніторингу їхніх фінансових операцій. Документом, зокрема, вводяться обмеження на проведення операцій для клієнтів, крім клієнтів із підтвердженими джерелами доходів:

місячний ліміт операцій для клієнтів із високим рівнем ризику, які не мають підтверджених доходів, у розмірі 50 тис. грн з 1 лютого 2025 року.

для клієнтів із середнім і низьким рівнем ризику ліміт складає 150 тис. грн на місяць з 1 лютого, а з 1 червня він знижуватиметься до 100 тис. грн.

Це стосується не лише переказів між картками (P2P-операцій), а й усіх операцій з поточних рахунків на користь фізичних осіб, зокрема переказів на iBAN.

Зауважимо, Національний банк України вирішив встановити з 1 жовтня тимчасово на пів року ліміт у 150 тисяч гривень на місяць для переказів фізичних осіб "з карти на карту" (також відомі як P2P, C2С)