Как новые лимиты на карточные переводы от банков повлияют на украинцев

Подписанный банками меморандум уменьшит возможности финансирования теневой экономики, а указанные в нем лимиты касаются исключительно клиентов, не предоставивших документальное подтверждение своих доходов, особенно определенных как "высокорисковые".

Об этом сообщил глава Национального банка Андрей Пышный.

Он объяснил суть этого документа.

По словам главы регулятора, меморандум не усиливает финансовый мониторинг и оценку клиента в банках.

"Банки как применяли риск-ориентировочный подход к оценке клиентов, а соответственно и решений об их обслуживании, так и используют. Кроме того, успешная реализация меморандума, напротив, может стать шагом к досрочному снятию временного лимита на исходные P2P переводы, которые мы вынуждены были ввести в октябре сроком полгода", – подчеркнул Пышный.

Он также отметил, что меморандум не вводит дополнительных ограничений для клиентов банков-подписантов .

"Если вы работаете "в белую", получаете "белую" зарплату или можете другим способом документально подтвердить свои доходы или состояние, для вас вообще ничего не изменится. Как это не изменилось для вас и в октябре 2024 года, когда НБУ сделал первый шаг к решению проблемы с дропами, определив общую рамку для всех клиентов", – объяснил глава Нацбанка.

Он уточнил, что указанные в документе лимиты касаются только тех клиентов, которые не предоставили документы в подтверждение своих доходов – особенно тех, кто определен "высокорисковыми":

"Последних, по оценкам банков, не больше 1% от всей клиентской базы. Да, всего 1%, но именно они активно задействованы в сети "дропов" и являются основой этого миллиардного "дропа"-трафика", — убеждает Пышный.

Глава НБУ уверяет, что меморандум не отразится на работе волонтеров. В то же время, он отметил, что сейчас клиентам не нужно обновлять данные о доходах или нести в банки какие-то справки.

"Взаимодействие с банками продолжается в стандартном режиме. Меморандум не предусматривает предоставление каких-либо дополнительных справок или обновления данных клиентами. Никаких требований по дополнительной идентификации Меморандум не содержит, ведь она состоялась при открытии счета", – подчеркнул глава НБУ.

При этом Пышный подчеркнул, что подписанный банками меморандум уменьшит возможности финансирования теневой экономики. По его словам, эта инициатива – "ничто иное, как упорядочение всех существующих процессов и подходов, чтобы вместе не дать использовать платежную инфраструктуру для финансирования незаконной деятельности".

"Сегодня это и уклонение от уплаты налогов, измеряемое миллиардами гривен, которые движутся мимо государственного бюджета. Это финансирование террористической и диверсионной деятельности, когда через "дроп-центры" Россия оплачивает поджоги и взрывы в наших городах. Это в целом обслуживание теневой экономики, которая в целом обслуживается лишает Украину огромного ресурса, необходимого для обороны страны", – резюмировал глава НБУ.

Ограничение лимитов банками: что нужно знать

Напомним, 10 декабря ПриватБанк, Сбербанк, УниверсалБанк (mono) и Райффайзен Банк, а также Национальная ассоциация банков Украины (НАБУ) и Ассоциация украинских банков (АУБ) заключили меморандум о внедрении унифицированных рыночных практик и подходов к надлежащей проверке клиентов и мониторингу их. Документом, в частности, вводятся ограничения на проведение операций для клиентов, кроме клиентов с подтвержденными источниками доходов:

месячный лимит операций для клиентов с высоким уровнем риска, не имеющих подтвержденных доходов, в размере 50 тыс. грн с 1 февраля 2025г.

для клиентов со средним и низким уровнем риска предел составляет 150 тыс. грн в месяц с 1 февраля, а с 1 июня он будет снижаться до 100 тыс. грн. грн.

Это касается не только переводов между карточками ( P2P — операций), но и всех операций с текущих счетов в пользу физических лиц, в частности переводов на iBAN .

Отметим, Национальный банк Украины решил установить с 1 октября временно на пол года лимит в 150 тысяч гривен в месяц для переводов физических лиц "с карты на карту" (также известные как P2P, C2С)