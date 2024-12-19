Ліміти на карткові перекази підтримали ще 25 фінустанов: перелік

Меморандум про прозорість ринку платіжних послуг, який передбачає встановлення лімітів на карткові перекази, підтримали ще 23 банки та 2 фінансові компанії, , які є також платіжними системами. Вони планують "посилити комунікацію" із клієнтами, щоб ті документально підтверджували джерела своїх доходів.

Про це йдеться в повідомленні Асоціації українських банків (АУБ).

Зазначається, що серед нових підписантів:

АТ "Укрексімбанк",

АБ "Укргазбанк",

АТ "Кристалбанк",

АТ "КБ "Глобус",

ПАТ "МТБ Банк",

АТ "АБ "Радабанк",

АТ "Ідея Банк",

АТ "Альтбанк",

АТ "Банк Альянс",

АТ "ЄПБ",

АБ "Кліринговий дім",

АТ "Полікомбанк",

АТ "Банк Траст-Капітал",

АТ "Український банк реконструкції та розвитку",

АТ "Оксі Банк",

АТ "Перший інвестиційний банк",

АТ "Агропросперіс Банк",

ТОВ "НоваПей" (NovaPay),

АТ "ПроКредит Банк",

АТ "Комінбанк"

АТ "Правекс Банк",

ТОВ "ФК "ЕВО" (RozetkaPay),

АТ "Банк "Український капітал",

АТ "Сенс Банк",

АТ "Скай-Банк".

В АУБ пояснюють, що мета меморандуму — унеможливити використання платіжної інфраструктури для "дроп-схем". Це коли люди за винагороду надають зловмисникам доступ до своїх банківських карток і рахунків, а ті використовують їх як транзитні для проведення переказів.

"Підписаний меморандум є реакцією ринку на виклики, які постають перед банківською системою, та спрямований на мінімізацію зловживань через „дроп-схеми"", — розповів президент АУБ Андрій Дубас.

Зокрема, банки планують розробити єдиний централізований реєстр сумнівних клієнтів для обміну інформацією. Підписанти меморандуму також погоджуються, що варто "посилити комунікацію" із клієнтами, щоб пояснити важливість документального підтвердження джерел своїх доходів.

Обмеження лімітів банками: що треба знати

Нагадаємо, 10 грудня ПриватБанк, Ощадбанк, УніверсалБанк (mono) та Райффайзен Банк, а також Національна асоціація банків України (НАБУ) та Асоціація українських банків (АУБ) уклали меморандум про впровадження уніфікованих ринкових практик і підходів до належної перевірки клієнтів та моніторингу їхніх фінансових операцій. Документом, зокрема, вводяться обмеження на проведення операцій для клієнтів, крім клієнтів із підтвердженими джерелами доходів:

місячний ліміт операцій для клієнтів із високим рівнем ризику, які не мають підтверджених доходів, у розмірі 50 тис. грн з 1 лютого 2025 року.

для клієнтів із середнім і низьким рівнем ризику ліміт складає 150 тис. грн на місяць з 1 лютого, а з 1 червня він знижуватиметься до 100 тис. грн.

Це стосується не лише переказів між картками (P2P-операцій), а й усіх операцій з поточних рахунків на користь фізичних осіб, зокрема переказів на iBAN.

Зауважимо, Національний банк України вирішив встановити з 1 жовтня тимчасово на пів року ліміт у 150 тисяч гривень на місяць для переказів фізичних осіб "з карти на карту" (також відомі як P2P, C2С)