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Лимиты на карточные переводы поддержали еще 25 финучреждений: список

К Меморандуму о прозрачности рынка платежных услуг присоединились новые финучреждения
К меморандуму о прозрачности рынка платежных услуг присоединились новые банки. Фото: aub.org.ua

Меморандум о прозрачности рынка платежных услуг, предусматривающий установление лимитов на карточные переводы, поддержали еще 23 банка и 2 финансовые компании, которые являются также платежными системами. Они планируют "усилить коммуникацию" с клиентами, чтобы документально подтверждали источники своих доходов.

Об этом говорится в сообщении Ассоциации украинских банков (АУБ).

Отмечается, что среди новых подписантов:

  • АО "Укрэксимбанк",
  • АБ "Укргазбанк",
  • АО "Кристаллбанк",
  • АО "КБ "Глобус",
  • ПАО "МТБ Банк",
  • АО "АБ "Радобанк",
  • АО "Идея Банк",
  • АО "Альтбанк",
  • АО "Банк Альянс",
  • АО "ЕПБ",
  • АБ "Клиринговый дом",
  • АО "Поликомбанк",
  • АО "Банк Траст-Капитал",
  • АО "Украинский банк реконструкции и развития",
  • АО "Окси Банк",
  • АО "Первый инвестиционный банк",
  • АО "Агропросперис Банк",
  • ООО "НоваПэй" (NovaPay),
  • АО "ПроКредит Банк",
  • АО "Коминбанк"
  • АО "Правэкс Банк",
  • ООО "ФК "ЭВО" (RozetkaPay),
  • АО "Банк "Украинский капитал",
  • АО "Сенс Банк",
  • АО "Скай-Банк".

В АУБ объясняют, что цель меморандума — сделать невозможным использование платежной инфраструктуры для "дроп-схем". Это когда люди за вознаграждение предоставляют злоумышленникам доступ к своим банковским картам и счетам, а те используют их как транзитные для проведения переводов.

"Подписанный меморандум является реакцией рынка на вызовы, которые появляются перед банковской системой, и направлен на минимизацию злоупотреблений через "дроп-схемы" ", — рассказал президент АУБ Андрей Дубас.

В частности, банки планируют создать единый централизованный реестр сомнительных клиентов для обмена информацией. Подписанты меморандума также соглашаются с тем, что следует "усилить коммуникацию" с клиентами, чтобы объяснить важность документального подтверждения источников своих доходов.

Ограничение лимитов банками: что нужно знать

Напомним, 10 декабря ПриватБанк,Ощадбанк, УниверсалБанк (mono) и Райффайзен Банк, а также Национальная ассоциация банков Украины (НАБУ) и Ассоциация украинских банков (АУБ) заключили меморандум о внедрении унифицированных рыночных практик и подходов к надлежащей проверке клиентов и мониторингу их. Документом, в частности, вводятся ограничения на проведение операций для клиентов, кроме клиентов с подтвержденными источниками доходов:

  • месячный лимит операций для клиентов с высоким уровнем риска, не имеющих подтвержденных доходов, в размере 50 тыс. грн с 1 февраля 2025г.
  • для клиентов со средним и низким уровнем риска предел составляет 150 тыс. грн в месяц с 1 февраля, а с 1 июня он будет снижаться до 100 тыс. грн. грн.

  Это касается не только переводов между карточками ( P2Pопераций), но и всех операций с текущих счетов в пользу физических лиц, в частности переводов на   iBAN .

Отметим, Национальный банк Украины решил установить с 1 октября временно на пол года лимит в 150 тысяч гривен в месяц для переводов физических лиц "с карты на карту" (также известные как P2P, C2С)

Автор:
Светлана Манько