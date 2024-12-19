Лимиты на карточные переводы поддержали еще 25 финучреждений: список

Меморандум о прозрачности рынка платежных услуг, предусматривающий установление лимитов на карточные переводы, поддержали еще 23 банка и 2 финансовые компании, которые являются также платежными системами. Они планируют "усилить коммуникацию" с клиентами, чтобы документально подтверждали источники своих доходов.

Об этом говорится в сообщении Ассоциации украинских банков (АУБ).

Отмечается, что среди новых подписантов:

АО "Укрэксимбанк",

АБ "Укргазбанк",

АО "Кристаллбанк",

АО "КБ "Глобус",

ПАО "МТБ Банк",

АО "АБ "Радобанк",

АО "Идея Банк",

АО "Альтбанк",

АО "Банк Альянс",

АО "ЕПБ",

АБ "Клиринговый дом",

АО "Поликомбанк",

АО "Банк Траст-Капитал",

АО "Украинский банк реконструкции и развития",

АО "Окси Банк",

АО "Первый инвестиционный банк",

АО "Агропросперис Банк",

ООО "НоваПэй" (NovaPay),

АО "ПроКредит Банк",

АО "Коминбанк"

АО "Правэкс Банк",

ООО "ФК "ЭВО" (RozetkaPay),

АО "Банк "Украинский капитал",

АО "Сенс Банк",

АО "Скай-Банк".

В АУБ объясняют, что цель меморандума — сделать невозможным использование платежной инфраструктуры для "дроп-схем". Это когда люди за вознаграждение предоставляют злоумышленникам доступ к своим банковским картам и счетам, а те используют их как транзитные для проведения переводов.

"Подписанный меморандум является реакцией рынка на вызовы, которые появляются перед банковской системой, и направлен на минимизацию злоупотреблений через "дроп-схемы" ", — рассказал президент АУБ Андрей Дубас.

В частности, банки планируют создать единый централизованный реестр сомнительных клиентов для обмена информацией. Подписанты меморандума также соглашаются с тем, что следует "усилить коммуникацию" с клиентами, чтобы объяснить важность документального подтверждения источников своих доходов.

Ограничение лимитов банками: что нужно знать

Напомним, 10 декабря ПриватБанк,Ощадбанк, УниверсалБанк (mono) и Райффайзен Банк, а также Национальная ассоциация банков Украины (НАБУ) и Ассоциация украинских банков (АУБ) заключили меморандум о внедрении унифицированных рыночных практик и подходов к надлежащей проверке клиентов и мониторингу их. Документом, в частности, вводятся ограничения на проведение операций для клиентов, кроме клиентов с подтвержденными источниками доходов:

месячный лимит операций для клиентов с высоким уровнем риска, не имеющих подтвержденных доходов, в размере 50 тыс. грн с 1 февраля 2025г.

для клиентов со средним и низким уровнем риска предел составляет 150 тыс. грн в месяц с 1 февраля, а с 1 июня он будет снижаться до 100 тыс. грн. грн.

Это касается не только переводов между карточками ( P2P — операций), но и всех операций с текущих счетов в пользу физических лиц, в частности переводов на iBAN .

Отметим, Национальный банк Украины решил установить с 1 октября временно на пол года лимит в 150 тысяч гривен в месяц для переводов физических лиц "с карты на карту" (также известные как P2P, C2С)