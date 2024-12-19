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Лимиты на карточные переводы поддержали еще 25 финучреждений: список
Меморандум о прозрачности рынка платежных услуг, предусматривающий установление лимитов на карточные переводы, поддержали еще 23 банка и 2 финансовые компании, которые являются также платежными системами. Они планируют "усилить коммуникацию" с клиентами, чтобы документально подтверждали источники своих доходов.
Об этом говорится в сообщении Ассоциации украинских банков (АУБ).
Отмечается, что среди новых подписантов:
- АО "Укрэксимбанк",
- АБ "Укргазбанк",
- АО "Кристаллбанк",
- АО "КБ "Глобус",
- ПАО "МТБ Банк",
- АО "АБ "Радобанк",
- АО "Идея Банк",
- АО "Альтбанк",
- АО "Банк Альянс",
- АО "ЕПБ",
- АБ "Клиринговый дом",
- АО "Поликомбанк",
- АО "Банк Траст-Капитал",
- АО "Украинский банк реконструкции и развития",
- АО "Окси Банк",
- АО "Первый инвестиционный банк",
- АО "Агропросперис Банк",
- ООО "НоваПэй" (NovaPay),
- АО "ПроКредит Банк",
- АО "Коминбанк"
- АО "Правэкс Банк",
- ООО "ФК "ЭВО" (RozetkaPay),
- АО "Банк "Украинский капитал",
- АО "Сенс Банк",
- АО "Скай-Банк".
В АУБ объясняют, что цель меморандума — сделать невозможным использование платежной инфраструктуры для "дроп-схем". Это когда люди за вознаграждение предоставляют злоумышленникам доступ к своим банковским картам и счетам, а те используют их как транзитные для проведения переводов.
"Подписанный меморандум является реакцией рынка на вызовы, которые появляются перед банковской системой, и направлен на минимизацию злоупотреблений через "дроп-схемы" ", — рассказал президент АУБ Андрей Дубас.
В частности, банки планируют создать единый централизованный реестр сомнительных клиентов для обмена информацией. Подписанты меморандума также соглашаются с тем, что следует "усилить коммуникацию" с клиентами, чтобы объяснить важность документального подтверждения источников своих доходов.
Ограничение лимитов банками: что нужно знать
Напомним, 10 декабря ПриватБанк,Ощадбанк, УниверсалБанк (mono) и Райффайзен Банк, а также Национальная ассоциация банков Украины (НАБУ) и Ассоциация украинских банков (АУБ) заключили меморандум о внедрении унифицированных рыночных практик и подходов к надлежащей проверке клиентов и мониторингу их. Документом, в частности, вводятся ограничения на проведение операций для клиентов, кроме клиентов с подтвержденными источниками доходов:
- месячный лимит операций для клиентов с высоким уровнем риска, не имеющих подтвержденных доходов, в размере 50 тыс. грн с 1 февраля 2025г.
- для клиентов со средним и низким уровнем риска предел составляет 150 тыс. грн в месяц с 1 февраля, а с 1 июня он будет снижаться до 100 тыс. грн. грн.
Это касается не только переводов между карточками ( P2P — операций), но и всех операций с текущих счетов в пользу физических лиц, в частности переводов на iBAN .
Отметим, Национальный банк Украины решил установить с 1 октября временно на пол года лимит в 150 тысяч гривен в месяц для переводов физических лиц "с карты на карту" (также известные как P2P, C2С)