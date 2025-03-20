Нацбанк очікує, що всі банки запустять миттєві перекази у першому півріччі 2025 року

Національний банк України прогнозує, що всі системно важливі банки впровадять функцію миттєвих переказів у рамках Системи електронних платежів (СЕП) 4.1 вже у першому півріччі 2025 року.

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Про це пише "Інтерфакс-Україна" посилаючись на заступника голови НБУ Олексія Шабана

За його словами, наразі до системи підключилися 19 банків із 61, що працюють на українському ринку. Вісім із них мають статус системно важливих, зокрема Ощадбанк, Приватбанк, Укрсиббанк, Райффайзен Банк, Сенс Банк, Укрексімбанк, Креді Агріколь Банк та А-Банк.

Серед інших підключених установ – Кліринговий Дім, Скай Банк, Альтбанк, Ідея Банк, ЄПБ, Кредитвест Банк, Піреус Банк, Агропросперіс Банк, Акордбанк, Комінбанк і Банк Авангард.

Миттєві перекази СЕП-4.1 вже активно використовуються: якщо у грудні 2024 року їхня кількість становила 11,5 тисячі, то за січень-лютий 2025 року їхня кількість зросла до 55,2 тисячі, а загальна сума таких платежів досягла 543 мільйонів гривень. За словами Шабана, наразі 75% переказів обробляються менш ніж за дві секунди, а 88% – до трьох секунд.

Національний банк розраховує, що всі системно важливі банки приєднаються до системи у першій половині 2025 року. СЕП-4.1 орієнтована саме на миттєві перекази, а базова вимога до швидкості платежу – не більше 10 секунд для транзакції між банками через IBAN.

Щодня через систему проходить у середньому 1,3 мільйона платежів на загальну суму 658 мільярдів гривень, хоча її потужності дозволяють обробляти вдесятеро більше.

Які перекази українці роблять найчастіше

За підсумками 2024 року найбільшу кількість переказів становили платежі до 1000 гривень – 40% усіх транзакцій. Платежі від 1000 до 100 000 гривень охоплювали 55%, а перекази понад 100 000 гривень складали лише 5%.

Однак у загальній сумі платежів ці пропорції виглядають інакше: малі перекази до 1000 гривень формували лише 1% обороту, операції від 1000 до 100 000 гривень – 1,4%, а 98,5% загальної суми припадало на платежі понад 100 000 гривень

Нагадаємо, у 1 грудня 2024 року в Україні запрацювала нова версія системи електронних платежів Національного банку України – СЕП-4.1 з функціональністю миттєвих кредитових переказів. Операцію може ініціювати як фізична, так і юридична особа, а граничний час виконання миттєвого переказу СЕП становить не більше 10 секунд.