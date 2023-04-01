НБУ перевів свою систему електронних платежів у цілодобовий режим

Національний банк України з 1 квітня запустив нове покоління своєї системи електронних платежів на базі міжнародного стандарту ISO 20022, яка тепер доступна для проведення міжбанківських платежів 24 години на добу сім днів на тиждень, ідеться у повідомленні регулятора.

"Сьогодні відбулася одна з найбільших міграцій, яку будь-коли здійснювали фінансові установи України. Подібні зміни відбуваються раз на покоління. Упевнений, що це стане потужним поштовхом для майбутнього розвитку і модернізації інформаційних систем українських банків та фінансових установ", – зазначив заступник голови НБУ Олексій Шабан.

У процесі міграції на нове покоління СЕП були задіяні всі банки, Державна казначейська служба, Національний депозитарій України, а також компанії-розробники програмного забезпечення.

Як зазначають в НБУ, нове покоління СЕП побудоване з використанням сучасних програмних та технічних засобів, що дає можливість здійснювати електронні платежі ще швидше, зручніше та безпечніше.

Завдяки стандарту ISO 20022 з’явилася можливість уніфікації платіжних повідомлень, створення єдиних правил їх заповнення і оброблення, розширення реквізитного складу додатковими полями та структурованою інформацією. Це має сприяти ще більшій автоматизації та пришвидшенню оброблення платіжних операцій, підвищенню рівня обслуговування учасників СЕП та їхніх клієнтів.

Крім того, тепер система працює в режимі 24/7, що передбачає цілодобове виконання міжбанківських платіжних операцій без призупинення роботи системи та миттєвий перехід від поточного до наступного календарного дня.

Також у Нацбанку повідомляють, що, враховуючи отримання Україною статусу кандидата на членство в Євросоюзі, продовжують активно працювати над можливістю приєднання України до Єдиної зони платежів у євро (SEPA) та реалізацією функціоналу миттєвих платежів у наступній версії СЕП-4.1, тестування якої учасниками заплановане вже у 2023 році.

Система електронних платежів НБУ є державною банківською платіжною системою, що забезпечує проведення міжбанківських розрахунків через рахунки, відкриті в Нацбанку. Вона належить до системи валових розрахунків у режимі реального часу (за міжнародною класифікацією – RTGS).

Учасниками СЕП станом на 1 квітня 2023 року є 65 банків, Державна казначейська служба, Нацдепозитарій та сам НБУ, який є її оператором та розрахунковим банком.