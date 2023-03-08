Е-резидентам дозволили відкривати поточні рахунки в українських банках

Національний банк України надав електронним резидентам право відкривати поточні рахунки в банку. Як ідеться у повідомленні регулятора, відповідні норми містить його постанова №18 від 3 березня.

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Як вказують в НБУ, ухвалення такого рішення було зумовлене необхідністю реалізації закону про зміни до законодавства щодо особливостей оподаткування підприємницької діяльності електронних резидентів, який був прийнятий Верховною Радою 6 жовтня.

Цей документ визначає можливість реєстрації іноземців та осіб без громадянства, які набули статусу е-резидента, фізичними особами-підприємцями для ведення підприємницької діяльності без необхідності перебування в Україні, та надає їм право відкрити поточні рахунки виключно через інформаційну систему "Е-резидент" в одному з банків, що доступний для вибору в цій системі.

У зв'язку з цим НБУ тепер дозволив е-резидентам відкривати в банку, з яким Міністерство цифрової трансформації уклало відповідний договір, поточні рахунки для здійснення підприємницької діяльності.

В свою чергу, банкам також дозволено закривати поточні рахунки е-резидента на підставі інформації, отриманої з системи "Е-резидент", про припинення підприємницької діяльності е-резидента та перераховувати залишок коштів з поточних рахунків цього клієнта на його власний рахунок, відкритий за межами України, реквізити якого зазначені в договорі.

Крім того, Нацбанк також уточнив порядок відкриття та закриття рахунків користувачів платіжних послуг, а саме надав право користувачу подавати заяву про закриття рахунку до надавача платіжних послуг у порядку, визначеному договором.

Також НБУ зобов’язав банки під час заповнення повідомлення про відкриття/закриття рахунку політичної партії чи її місцевої організації, яке надсилається Нацагентству з питань запобігання корупції, підкреслювати в ньому слово "відкриття" або "закриття". Окрім цього, деталізовано перелік небанківських надавачів платіжних послуг, які мають право відкривати платіжні рахунки користувачам.

Постанова набрала чинність з 8 березня, окрім норм щодо е-резидентів, які почнуть діяти лише з 1 квітня, коли набере чинності й відповідний закон.